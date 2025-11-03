Παρά τις βροχοπτώσεις η λίμνη του φράγματος του Μόνρουν από το οποίο εξασφαλίζει την παροχή νερού η Αθήνα, βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα.

Το νερό στον Μόρνο υποχωρεί διαρκώς, αφήνοντας πίσω του μια λίμνη σε κρίσιμη κατάσταση και προειδοποιώντας για σοβαρές ελλείψεις στην Αττική.

Η Ελλάδα βρίσκεται 19η παγκοσμίως σε κίνδυνο λειψυδρίας, ενώ η επίμονη ξηρασία και οι δύο φτωχές υδρολογικές χρονιές έχουν μειώσει τα αποθέματα στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2002. Το νερό στους ταμιευτήρες Μόρνος, Υλίκη και Μαραθώνας δεν υπερβαίνει πλέον τα 400 εκατ. κυβικά μέτρα, με απώλεια 200 εκατ. κυβικών μόνο μέσα σε έναν χρόνο.

Στις 23 Οκτωβρίου 2025, τα αποθέματα στον Μόρνο ήταν μόλις 157 εκατ. m³, καταγράφοντας πτώση 45% σε σχέση με πέρυσι. Δορυφορικά δεδομένα και εικόνες από drone δείχνουν τη λίμνη συρρικνωμένη στα 8,3 km², αποκαλύπτοντας το βυθισμένο χωριό Κάλλιο και φέρνοντας στο νου τις εικόνες της μεγάλης ξηρασίας των αρχών της δεκαετίας του ’90.

Η κατάσταση είναι κρίσιμη: η Αττική βρίσκεται αντιμέτωπη με την πιο σοβαρή λειψυδρία των τελευταίων δεκαετιών.