Οι Πειραιώτες άλωσαν το Περιστέρι και επέστρεψαν στις νίκες μετά από δύο σερί ισοπαλίες.

Δίχως να συναντήσει ιδιαίτερα προβλήματα, ο Ολυμπιακός πέρασε άνετα από το Περιστέρι, επικρατώντας του Ατρομήτου με 2-0 για την 16η αγωνιστική της Super League. Ο Μαρτίνς άνοιξε το σκορ στο πρώτο ημίχρονο και ο Ταρέμι το έκλεισε στο δεύτερο.

Έπειτα από δύο σερί ισοπαλίες, ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες στη Super League, επικρατώντας του Ατρομήτου με 2-0 στο Περιστέρι.

Οι ερυθρόλευκοι σκόραραν από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, δεν απειλήθηκαν ιδιαίτερα από τους Περιστεριώτες και ανέβηκαν και πάλι στην κορυφή της βαθμολογίας, περιμένοντας το αποτέλεσμα του κυριακάτικου αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη.

Ο αγώνας

Οι «ερυθρόλευκοι» πλησίασαν στο να ανοίξουν το σκορ μόλις στο 3’, όταν ο Μαρτίνς έφυγε ανάμεσα από τα δύο στόπερ, αλλά δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τον εξερχόμενο Αλεξέι Κοσέλεφ που απομάκρυνε σωτήρια. Τέσσερα λεπτά αργότερα, το αριστερό δοκάρι έσωσε την εστία του Ατρόμητου, μετά την κεφαλιά του Παναγιώτη Ρέτσου στο φάουλ του Γιουσούφ Γιαζίτζι.

Παρά την πίεση που συνέχισε να ασκεί ο Ολυμπιακός, δυσκολευόταν αφάνταστα στη δημιουργία ευκαιριών. Τουλάχιστον ως το 35’, όταν και έγινε το 0-1. Ο Μεχντί Ταρέμι έβαλε στην πλάτη του τον Θανάση Καραμάνη, πριν τον κλείσει ο Μανσούρ ο Ιρανός γύρισε παράλληλα κι ο επερχόμενος Μαρτίνς με προβολή έστειλε την μπάλα κάτω από το σώμα του Κοσέλεφ.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε πιο ισορροπημένο. Ωστόσο, η ευκαιρία του Ντένζελ Γιουμπιτάνα ήχησε σαν… καμπάνα για τον Ολυμπιακό που έφτασε σε δεύτερο γκολ. Ο Ταρέμι έκλεψε την μπάλα από κακό διώξιμο του Κοσέλεφ, έπαιξε το «ένα-δύο» με τον Τσικίνιο, πήρε ξανά την μπάλα και με ωραίο τελείωμα πέτυχε το 0-2 στο 56’. Με Γιουμπιτάνα (76’) και Παναγιώτη Τσαντίλα (77’) ο Ατρόμητος προσπάθησε να μειώσει, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν στην κορυφή της κατάταξης, περιμένοντας το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη στο Χαριλάου, και πάνε με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία για το ντέρμπι Κυπέλλου κόντρα στον ΠΑΟΚ στο Φάληρο (Τετάρτη 14/1 18:30), με φόντο τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Ο Ατρόμητος, από την άλλη, έμεινε στους 13 βαθμούς και την 11η θέση και, για τη 17η αγωνιστική της Super League, φιλοξενείται στο Πανθεσσαλικό (19/1, 20:00) από τον Βόλο.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Κοσέλεφ, Σταυρόπουλος, Καραμάνης (77’ Μουντές), Μίχορλ, Φαν Βέερτ (58’ Τσαντίλας), Γιουμπιτάνα (87’ Αμπαρτζίδης), Κίνι, Ούρονεν, Μπάκου (87’ Αϊτόρ), Μανσούρ, Μουτουσάμι (58’ Τζοβάρας).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Ρέτσος, Κοστίνια, Έσε (85’ Μουζακίτης), Γκαρθία, Γιαζίτζι (69’ Ντιόγκο), Τσικίνιο (85’ Καλογερόπουλος), Μάρτινς (78’ Στρεφέτσα), Ταρέμι (85’ Γιάρεμτσουκ).