Μια ανάσα από την Αθήνα, ξεδιπλώνεται μια ξεχωριστή πόλη με πλούσια φυσιολατρική ομορφιά.

Είναι δυνατό σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα, να ξεδιπλώνεται μια πόλη, βγαλμένη από άλλη εποχή, γεμάτη από παράδοση, φιλόξενους ανθρώπους και πλούσια ομορφιά; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό, είναι καταφατική και τίποτα δεν μπορεί να σας εμποδίσει από το να οργανώσετε εκεί την επόμενή σας εκδρομή.

Το καλύτερο μάλιστα, τώρα που οι ρυθμοί της καθημερινότητας «χτυπάνε κόκκινο», είναι οι σύντομες μονοήμερες αποδράσεις, οι οποίες παρέχουν την ευκαιρία να απολαύσετε ποιοτικό φαγητό, και να περιηγηθείτε στη φύση, ακόμη και για μερικές ώρες.

«Η πόλη των νερών» - 1,5 ώρα από την Αθήνα

Ο λόγος λοιπόν, για τη Λιβαδειά, μια κωμόπολη, μόλις 1,5 ώρα από το κέντρο της Αθήνας, χτισμένη στους πρόποδες του Ελικώνα και στις όχθες του ποταμού Έρκυνα. Αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού Βοιωτίας, απέχει περίπου 130 χιλιόμετρα από το «κέντρο» της χώρας και είναι ιδανικός προορισμός με ιστορικό, φυσιολατρικό και γαστρονομικό ενδιαφέρον.

Η Λιβαδειά είναι από τις αρχαιότερες πόλεις της Ελλάδας, γνωστή τότε ως Λεβάδεια, με σημαντική θέση στην ελληνική μυθολογία και ιστορία, ενώ στο σημείο στέκει επί αιώνες και το περίφημο Μαντείο του Τροφωνίου, που έχει μείνει στην ιστορία και τη μυθολογία για τους περίφημους χρησμούς που δινόντουσαν εκεί.

Με τα χρόνια, έχει αποκτήσει και την περίφημη ονομασία «η πόλη των νερών» καθώς το χωριό Κρύα – στο κέντρο της Λιβαδειάς- παρέχει ένα καταπράσινο τοπίο με τρεχούμενα νερά, μικρούς καταρράκτες, γεφυράκια, μονοπάτια και τον ποταμό Έρκυνα να διασχίζει ολόκληρη την πόλη.

Αν βρεθείτε στην περιοχή, δεν θα πρέπει να ξεχάσετε, να περιηγηθείτε στις ομορφιές του τόπου με σκοπό να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις και να απολαύσετε το παραδοσιακό φαγητά, με ντόπια κρέατα και προϊόντα κατευθείαν από την φύση.

Το Μεσαιωνικό κάστρο στην κορυφή του λόφου προσφέρει πανοραμική θέα. Ο πύργος του ρολογιού, αποτελεί σήμα κατατεθέν, ενώ οι Βυζαντινές εκκλησίες και τα μνημεία, διατηρούν τον παραδοσιακό χαρακτήρα της πόλης.

Για να απολαύσετε λοιπόν λίγες ώρες μακριά, δεν είναι απαραίτητο να φύγετε μακριά από τη βάση σας, αλλά να οδηγήσετε μόλις 1,5 ώρα για να αντικρίσετε ένα από τα πο όμορφα τοπία της χώρας!

