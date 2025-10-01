Μια όμορφη γωνιά της Ελλάδας στην Κοζάνη, με δύο φαράγγια που πλαισιώνουν το τοπίο.

Είναι αλήθεια, πως η μορφολογία της Ελλάδας, τα βουνά, οι πεδιάδες, οι λίμνες και η πλούσια ακτογραμμή της, έχουν δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για να δημιουργηθούν αιώνες πριν μοναδικά φαράγγια, που θα πρέπει να διασχίσετε, τουλάχιστον μια φορά στη ζωή σας.

Η πεζοπορία, αποτελεί μια συνήθεια και μια ασχολία που μερικοί λατρεύουν και άλλους του δυσκολεύει, καθώς δεν είναι εύκολο να αναρριχηθείτε στα βουνά της χώρας. Παρ’ όλα αυτά, η ομορφιά και τα τοπία που προσφέρουν οι περιοχές τις χώρας, είναι ικανά να μαγέψουν κάθε επισκέπτη.

Η Καστροπολιτεία στην Κοζάνη με τα δύο φαράγγια

Αν λοιπόν, επιθυμείτε να βάλετε στη λίστα σας μια εκδρομή που θα μείνει για χρόνια χαραγμένη στη μνήμη σας, τότε σίγουρα, τα Σέρβια της Κοζάνης, είναι ο επόμενός σας προορισμός.

Τα Σέρβια, αποτελούν μια ιστορική κωμόπολη με πλούσιο παρελθόν, τοπία και αρχιτεκτονικά στοιχεία που αναδύονται από κάποια μακρινή εποχή, ενώ η γεωλογική της θέση, έχει δώσει το χώρο στα δύο φαράγγια να δεσπόζουν στο σημείο. Βρίσκονται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και γειτνιάζουν με την Πιέρια όρη στη νότια πλευρά και τον ποταμό Αλιάκμονα, ενώ παλαιότερα η θέση τους ήταν στρατηγική και λειτουργούσε ως φρούριο.

Σε αρχαία κείμενα, υπάρχουν αναφορές στην περιοχή με διαφορετικό όνομα, ως «Φυλακαί» ή «Μίεζα», ενώ υπήρξαν κατασταλτικός παράγοντας για τη δημιουργία της Κοζάνης. Μπορεί λοιπόν κατά την τουρκοκρατία να υπέστη φθορές, αλλά το τοπίο, είναι βαθιά ριζωμένο στο παρελθόν.

Αρχικά λοιπόν, το Κάστρο των Σερβίων, βρίσκεται σκαρφαλωμένο σε λόφο και αποτελεί ένα μεγαλειώδες μεσαιωνικό βυζαντινό φρούριο, που χρονολογείται τον 13ο αιώνα. Τα τείχη του κάστρου είναι σε αρκετά καλή κατάσταση, με πύλες και πύργους που διατηρούνται, ενώ το σημείο προσφέρει πανοραμική θέα. Στο εσωτερικό του, υπάρχουν ερείπια από εκκλησίες. Οι Βυζαντινές εκκλησίες, φέρουν μέχρι και σήμερα τοπικές τοιχογραφίες και αρχιτεκτονικά στοιχεία εκείνης της εποχής.

Το φαράγγι της Πλατανούλας, βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τα Σέρβια και είναι ένα εντυπωσιακό φυσικό τοπίο και σχηματίζεται από το πέρασμα του Αλιάκμονα με βαθιές χαράδρες στο έδαφος και απότομες πλαγιές. Η φύση εκεί παραμένει ανέγγιχτη διατηρώντας μια άγρια ομορφιά, ενώ φιλοξενεί και πληθώρα από σπάνια φυτά, ζώα και πουλιά.

Αντίστοιχα, οι Σαράντα Πόρτες, όπως ονομάζεται το δεύτερο φαράγγι, αποτελεί μια σειρά στενών περασμάτων, σχεδόν σαν φυσικές πύλες, που διασχίζουν το βουνό και η ονομασία προέρχεται από το πλήθος των περασμάτων αυτών. Η φύση κυριαρχεί, η βλάστηση δεσπόζει ενώ, το φαράγγι αποτελεί πόλο έλξης για τους φυσιολάτρες.

{https://www.youtube.com/watch?v=KUKBNe3lfls}