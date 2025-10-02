Όλη η μαγεία του φθινοπώρου μέσα από εκδρομές στην Ελλάδα.

Είναι αλήθεια πως το φθινόπωρο για πολλούς, αποτελεί την ιδανική περίοδο για σύντομες αποδράσεις στη φύση, σε κοντινούς προορισμούς, εκεί όπου η ζεστασιά από το τζάκι, συναντάει την ανάγκη των επισκεπτών για ηρεμία και χαλάρωση.

Σίγουρα, οι καλοκαιρινές διακοπές, είναι οι αγαπημένες πολλών, όμως εύκολα μπορούν να συγκριθούν με τα όσα προσφέρει η φύση το φθινόπωρο. Τα φύλλα των δέντρων αλλάζουν χρώμα και γεμίζουν το τοπίο με αποχρώσεις του κόκκινου, του πορτοκαλί, του χρυσού και του καφέ, μια χρωματική παλέτα που δημιουργεί μαγευτική ατμόσφαιρα.

Παράλληλα, το φθινόπωρο, η θερμοκρασία είναι η ιδανική για δραστηριότητες στην ύπαιθρο και εξερευνήσεις στη φύση. Η χώρα λοιπόν, έχει να προσφέρει προορισμούς και μέρη, ιδανικούς για σύντομες εκδρομές, στις οποίες κυριαρχεί η ζεστασιά των φιλόξενων ανθρώπων και η ομορφιά του φθινοπώρου.

Οι καλύτεροι προορισμοί για το φθινόπωρο 2025

Καλάβρυτα

Πλατάνια, έλατα και καστανιές, δημιουργούν το απόλυτο φθινοπωρινό τοπίο στα Καλάβρυτα, με το βουνό του Χελμού να αποκτά μια ιδιαίτερη ομορφιά κατά την συγκεκριμένη εποχή του χρόνου. Παράλληλα, τα πέτρινα σπίτια και τα σοκάκια υπενθυμίζουν την παράδοση του τόπου, ενώ η κεντρική πλατεία του οικισμού, ξεχωρίζει για τα γραφικά καφενεία και ταβερνάκια, που η ξυλόσομπα και το τζάκι το φθινόπωρο ανάβουν από νωρίς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στα Καλάβρυτα αξίζει να βρεθείτε το φθινόπωρο καθώς το φαράγγι του Βουραϊκού προσφέρει ένα από τα πιο εντυπωσιακά τοπία στην Ελλάδα και οι νερόμυλοι με τα παλιά γεφύρια προσφέρουν μια κινηματογραφική θέα και αίσθηση στο τοπίο.

{https://www.youtube.com/watch?v=PJfOpmHI_iw&t=27s}

Τρίκαλα Κορινθίας

Είναι σίγουρα ένας από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς κοντά στην Αθήνα, με την παράδοση και την ομορφιά της φύσης να ξεχειλίζουν ιδιαίτερα το φθινόπωρο και το χειμώνα. Ο οικισμός χωρίζεται σε τρεις μικρότερους: τα Άνω, τα Μεσαία και τα Κάτω Τρίκαλα στα οποία κυριαρχούν τα πυκνά δέντρα, τα πλατάνια και οι καστανιές, που «παίζουν» με τα χρώματα του φθινοπώρου.

Οι πέτρινοι ξενώνες και οι γραφικές πλατείες αποκτούν μοναδική ζεστασιά, ενώ και οι τρεις οικισμοί ξεχωρίζουν για τα παραδοσιακά, πετρόχτιστα σπίτια, τους ξενώνες και τις παραδοσιακές ταβέρνες με την τοπική κουζίνα. Το δάσος της Ζήρειας, είναι ιδανικό για φθινοπωρινές πεζοπορίες, ενώ το τοπίο φαντάζει παραμυθένιο.

{https://www.youtube.com/watch?v=fr7ANYf-Scg}

Αράχωβα

Ένας από τους πιο γνωστούς προορισμούς του φθινοπώρου και του χειμώνα, που διατηρεί τον αυθεντικό της χαρακτήρα και τη φυσική ομορφιά της, όλες τις εποχές του χρόνου. Είναι χτισμένη στις πλαγιές του Παρνασσού, ενώ η θέα φτάνει μέχρι και τη θάλασσα.

Παράλληλα, η Αράχωβα έχει πλούσια παραδοσιακή αρχιτεκτονική με σπίτια από ντόπια πέτρα και ξύλο, χτισμένα αμφιθεατρικά στην πλαγιά, με το ρολόι του 18ου αιώνα που στέκει πάνω στο βράχο, να αποτελεί το σύμβολο του οικισμού. Αν και το φθινόπωρο το χιονοδρομικό κέντρο δεν έχει ανοίξει ακόμη της πύλες του για το κοινό, οι διαδρομές προς τα εκεί και προς τους Δελφούς, αποτελούν μοναδικές εμπειρίες.

{https://www.youtube.com/watch?v=_SDqDbh0mWQ&t=53s}