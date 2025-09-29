Ξεκινά ο προγραμματισμός στα σχολεία για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και την μαθητική παρέλαση.

Ο Οκτώβριος είναι άμεσα συνδεδεμένος με την εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου με τα σχολεία όλων των βαθμίδων να την γιορτάζουν και να την τιμούν με σεβασμό, λαμπρότητα και υπηρηφάνια. Το έπος του 1940 έχει εξέχουσα θέση στις σχολικές γιορτές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας με τους μαθητές να τιμάνε τους ήρωες και τα γεγονότα της εποχής με εθνικό παλμό, περηφάνια και ευγνωμοσύνη. Οι σχολικές μονάδες αρχίζουν δειλά δειλά τον προγραμματισμό για την φετινή γιορτή μέσα από αφιερωματικές εκδηλώσεις, παραστάσεις και μουσικοθεατρικά δρώμενα που αποτυπώνουν και αναδεικνύουν τις ηρωικές δράσεις των πρωταγωνιστών του 1940 αλλά και τη γαλανόλευκη ελληνική σημαία.

Πώς θα γιορταστεί στα σχολεία η 28η Οκτωβρίου: Τι ισχύει για τις απουσίες

Φέτος η εθνική εορτή «πέφτει» Τρίτη οπότε οι σχολικές μονάδες θα την γιορτάσουν μια μέρα νωρίτερα ήτοι στις 27 του μήνα. Εκείνη τη μέρα οι μαθητές Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων θα προσέλθουν υποχρεωτικά στα σχολεία και θα παρακολουθήσουν την προγραμματισμένη σχολική γιορτή και μετά θα αποχωρήσουν. Οι μαθητές Νηπιαγωγείων και Δημοτικών που παρακολουθούν το ολοήμερο αποχωρούν και εκείνη μετά το πέρας της γιορτής καθώς δεν προβλέπεται η λειτουργία του ολοήμερου. Το ίδιο ισχύει και για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας καθώς μετά την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων εορταστικών σχολικών εκδηλώσεων αποχωρούν. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο πλαίσιο της γιορτής θα απονεμηθούν αριστεία, βραβεία, έπαινοι προσωπικής βελτίωσης και ειδικοί έπαινοι στους μαθητές που φοίτησαν κατά το σχολικό έτος 2024-25.

Ανήμερα της σχολικής γιορτής οι μαθητές θα τιμήσουν με την συμμετοχή στους στις αφιερωματικές δράσεις το Έπος του 1940. Οι σχολικές μονάδες καλούνται να διοργανώσουν γιορτές που αποτυπώνουν και τιμούν τη μνήμη και τον αγώνα των ανώνυμων ηρώων που έδωσαν τη ζωή τους στα Βορειοηπειρωτικά βουνά για να χαρίσουν την ελευθερία στο λαό. Οι μαθητές σε όλη την επικράτεια θα αποδώσουν με τον δικό τους τρόπο φόρο τιμής αφενός στους ήρωες, άνδρες και γυναίκες, του έπους του ΄40, αφετέρου στη σημαία. Μάλιστα στις μεγαλύτερες τάξεις (Γυμνάσια και Λύκεια) διοργανώνονται ιστορικά αφιερώματα μνήμης μέσα από κείμενα και τραγούδια που καταγράφουν τα κατορθώματα των ηρώων πρωταγωνιστών με εικόνες και λόγο υμνητικό, ήχους και μελωδίες.

Εξάλλου όπως προβλέπεται και από την σχετική εγκύκλιο που αναμένεται να σταλεί στα σχολεία τις προσεχείς μέρες η 28η Οκτωβρίου είναι μέρα εορταστική μέσω της οποίας οι μαθητές καλούνται να μυηθούν στα γεγονότα και τα δρώματα που οδήγησαν στο «ΟΧΙ» που είπε η χώρα μας στον Ιταλό δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνι το 1940 και την είσοδό της στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Βάσει οδηγιών, οι εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία οφείλουν να μεταλαμπαδεύουν στους μαθητές γνώσεις για το παρελθόν και την ένδοξη ιστορία της χώρας, αλλά και να αποτελούν φόρο τιμής σε όσους αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία, διατηρώντας ζωντανά τα ιδανικά της δημοκρατίας και της ειρήνης.

Προσοχή στις απουσίες της 28ης Οκτωβρίου

Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημάνουμε ότι οι μαθητές θα πρέπει υποχρεωτικά να δώσουν το παρών στην σχολική γιορτή της Δευτέρας 27 Οκτωβρίου καθώς θα τηρηθεί παρουσιολόγιο με τις απουσίες εκείνης της μέρας να μην δικαιολογούνται. Η επισήμανση αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας που από φέτος υπάρχει επαναφορά αδικαιολόγητων -δικαιολογημένων απουσιών που καθορίζει και την προαγωγή στην επόμενη τάξη. Όπως ορίζει ξεκάθαρα το ΦΕΚ «Απουσία μαθητή από εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις του σχολείου θεωρείται αδικαιολόγητη απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.»

Πότε η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου - Η διαφοροποίηση της Θεσσαλονίκης

Η καθιερωμένη μαθητική παρέλαση θα λάβει χώρα την Τρίτη 28 Οκτωβρίου με εξαίρεση τους μαθητές του Δήμου Θεσσαλονίκης που παραδοσιακά θα παρελάσουν παραμονές της 28ης Οκτωβρίου ήτοι την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου λόγω του ότι στις 28 Οκτωβρίου διεξάγεται η στρατιωτική παρέλαση.