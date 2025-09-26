Η αργία της 28ης Οκτωβρίου φέρνει ένα τετραήμερο ξεκούρασης και αποχής από τα μαθήματα στους μαθητές όλων των τάξεων.

Τα σχολεία κινούνται σε ρυθμούς μαθημάτων καθώς φτάσαμε αισίως στο τέλος της δεύτερης εβδομάδας από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, όμως οι αργίες και ευκαιρίες για ξεκούραση είναι πάντα καλοδεχούμενες από τους μαθητές.

Η φετινή σχολική χρονιά που ξεκίνησε με δεκάδες χιλιάδες κενά τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια ναι μεν έχει οδηγήσει στην απώλεια χιλιάδων χαμένων ωρών λόγω της υποστελέχωσης εκπαιδευτικών αλλά οι μαθητές είναι πάντα πρόθυμοι για μια εξτρά αργία που θα τους δώσει μια «ανάσα» από το απαιτητικό σχολικό πρόγραμμα. Και μπορεί ο Σεπτέμβρης να μην έφερε αργίες και τριήμερα παρά μόνο την Πανελλήνια Μέρα Σχολικού Αθλητισμού όμως ο Οκτώβρης που βρίσκεται προ των πυλών θα «φιλοδωρήσει» με ένα τετραήμερο χωρίς μαθήματα τους μαθητές όλων των βαθμίδων.

Η πρώτη οριζόντια σχολική αργία της νέας χρονιάς είναι η εθνική γιορτή για την 28η Οκτωβρίου και την Επέτειο του ΟΧΙ. Τα σχολεία θα ξεκινήσουν σιγα σιγα τις προετοιμασίες τόσο για την καθιερωμένη σχολική γιορτή παραμονή της επίσημης εθνικής αργίας αλλά και για την συμμετοχή των μαθητών στην παρέλαση ανήμερα της εθνικής επετείου.

Να σημειωθεί πάντως ότι η εθνική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου τιμάται υποχρεωτικά και από τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών ανήμερα του εορτασμού ενώ η παραμονή της επετείου (27/10) είναι μια μέρα με κανονικό πρόγραμμα μαθημάτων.

28η Οκτωβρίου: Τι ισχύει για το τετραήμερο στα σχολεία

Φέτος η εθνική γιορτή «πέφτει» Τρίτη γεγονός που συνδυαστικά με το σαββατοκύριακο που προηγείται και την Δευτέρα που παραδοσιακά γίνονται οι σχολικές γιορτές δημιουργεί ένα τετραήμερο χωρίς μαθήματα αλλά με υποχρεωτική παρουσία στην γιορτή του σχολείου καθώς τηρείται απουσιόλογιο. Να σημειωθεί ότι οι απουσίες της σχολικής γιορτής δεν δικαιολογούνται.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας που ήδη έχουν σταλεί στα σχολεία, η γιορτή σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια θα διεξαχθεί την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου. Εκείνη τη μέρα οι μαθητές Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων θα προσέλθουν κανονικά στα σχολεία και θα παρακολουθήσουν την προγραμματισμένη σχολική γιορτή και μετά θα αποχωρήσουν. Οι μαθητές Νηπιαγωγείων και Δημοτικών που παρακολουθούν το ολοήμερο αποχωρούν και εκείνη μετά το πέρας της γιορτής καθώς δεν προβλέπεται η λειτουργία του ολοήμερου. Το ίδιο ισχύει και για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας καθώς μετά την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων εορταστικών σχολικών εκδηλώσεων αποχωρούν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο και Λύκειο) στο πλαίσιο της γιορτής θα απονεμηθούν αριστεία, βραβεία, έπαινοι προσωπικής βελτίωσης και ειδικοί έπαινοι στους μαθητές που φοίτησαν κατά το σχολικό έτος 2024-25.