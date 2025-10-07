Πώς και πότε θα διεξαχθούν οι φετινές μαθητικές παρελάσεις για την 28η Οκτωβρίου, τι ισχύει για την συμμετοχή των μαθητών.

Τα σχολεία όλων των βαθμίδων έχουν μπει για τα καλά σε ρυθμούς προετοιμασίας για την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου που φέτος «πέφτει» Τρίτη δίνοντας στους μαθητές μια τετραήμερη ανάσα από τα μαθήματα. Η εθνική γιορτή του ΟΧΙ αποτελεί μια από τις επίσημες σχολικές αργίες με την μαθητική κοινότητα να την γιορτάζει δεόντως παραμονές της εορτής μέσα από σχολικά αφιερώματα, θεατρικά δρώμενα, τραγούδια και δράσεις που αποτυπώνουν το πνεύμα των Ελλήνων ηρώων που πολέμησαν για την πατρίδα αλλά και την θέληση του λαού για ελευθερία.

Οι σχολικές μονάδες με την υποχρεωτική συμμετοχή και παρουσία των μαθητών τιμούν κάθε χρόνο την εθνική επέτειο που υπενθυμίζει την άρνηση της Ελλάδας στις ιταλικές αξιώσεις που περιείχε το τελεσίγραφο που επιδόθηκε στις 28 Οκτωβρίου του 1940 στον Ιωάννη Μεταξά και την συνέπειά της που ήταν η είσοδος της χώρας μας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και η έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου του 1940. Το «Έπος του Σαράντα», το οποίο ακολούθησε, και οι μεγάλες νίκες που ο ελληνικός στρατός πέτυχε σε βάρος των Ιταλών, καθιερώθηκε να γιορτάζονται κάθε χρόνο στις 28 Οκτωβρίου, ημέρα εισόδου της Ελλάδας στον πόλεμο (ενώ οι περισσότερες άλλες χώρες γιορτάζουν την ημερομηνία λήξης του πολέμου).Μέσω των εκδηλώσεων ενισχύεται η ιστορική μνήμη για τις αξίες της ελευθερίας, της εθνικής ανεξαρτησίας και της αντίστασης στον φασισμό. Αποτελούν μια ακόμη ευκαιρία υπενθύμισης των αγώνων των προγόνων μας και των πανανθρώπινων αξιών που υπεράσπισε διαχρονικά το έθνος μας.

Όπως τονίζεται από το Υπουργείο Παιδείας αλλά και το Εσωτερικών «επειδή η παρέλαση γίνεται για ανάμνηση αλλά και για να τιμηθούν πρόσωπα και γεγονότα μιας ορισμένης χρονικής περιόδου που έχει αξία για μας σήμερα θα πρέπει η ποιότητα αυτής της εκδήλωσης να είναι η υψηλότερη.»

Τι ισχύει για τις μαθητικές παρελάσεις για την 28η Οκτωβρίου

Πέραν των προβών για τις εορταστικές σχολικές γιορτές έχουν ήδη ξεκινήσει και οι προετοιμασίεςγια την καθιερωμένη μαθητική παρέλαση παραμονές της 28ης Οκτωβρίου. Οι μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος μένουν για ορισμένο χρονικό διάστημα εκτός τάξης συμμετέχοντας στις πρόβες της παρέλασης.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, η προετοιμασία επιλογής, των μαθητών για τη συγκρότηση των τμημάτων, γίνεται με ευθύνη των καθηγητών Φυσικής Αγωγής. Θα αφιερώνεται χρόνος (10′ – 12) για την εκμάθηση ανάλογων ασκήσεων (βηματισμός, κίνηση χεριών κλπ) κατά την ώρα του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής. Για την άρτια και άψογη συνεργασία των Διευθυντών των σχολείων με τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής, θα πραγματοποιούνται δύο τουλάχιστον δοκιμαστικές παρελάσεις στον χώρο του σχολείου με τα επιλεγμένα τμήματα παρουσία και δεύτερου εκπαιδευτικού ανεξάρτητα ειδικότητας. Κάθε σχολείο συμμετέχει με δύο τμήματα (αγόρια – κορίτσια) όπου τα σχολεία στο Δήμο ή στην πόλη είναι περισσότερα από δέκα και από δύο (2) μέχρι τέσσερα (4) τμήματα (2 αγόρια – 2 κορίτσια) όταν τα σχολεία είναι λιγότερα.

Οι μαθητικές παρελάσεις θα πραγματοποιηθούν με το απαραίτητο πρωτόκολλο σε όλους τους Δήμους της χώρας την Τρίτη 28 Οκτωβρίου. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να βγει από το Υπουργείο Εσωτερικών η σχετική εγκύκλιος για τις ώρες διεξαγωγής που δεν αναμένεται να έχει απόκλιση από ό,τι συμβαίνει κάθε χρόνο. Σημειώνεται ότι δεν θα πραγματοποιηθεί παρέλαση των Ενόπλων Δυνάμεων σε κανέναν άλλο Δήμο πλην της Θεσσαλονίκης.

Η εξαίρεση της Θεσσαλονίκης

Αντίστοιχα η μαθητική παρέλαση της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου λόγω του εορταστικού τριημέρου που έχει κάθε χρόνο τέτοιες μέρες η συμπρωτεύουσα. Το τριήμερο της 28η Οκτωβρίου είναι τριπλή γιορτή για την «καρδιά» της Βόρειας Ελλάδας καθώς πέραν την Εθνικής Επετείου του «ΟΧΙ», στις 26 Οκτωβρίου γιορτάζουν την επέτειο της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης από την Οθωμανική αυτοκρατορία, ενώ από την άλλη την ορθόδοξη εορτή του Αγίου Δημητρίου, ο οποίος είναι και ο πολιούχος της πόλης.

