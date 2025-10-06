Γιατί η φετινή 28η Οκτωβρίου είναι πενθήμερο για τους μαθητές της Θεσσαλονίκης.

Η 28η Οκτωβρίου είναι μια από τις δύο εθνικές γιορτές που τιμάται στα σχολεία όλης της χώρας με πλήθος εορταστικών εκδηλώσεων και γιορτών με αφιερωματικά δρώμενα ώστε οι μαθητές να μυηθούν στο έπος του 1940 και τα μηνύματα του αγώνα. Παραμονές της μεγάλης εθνικής γιορτής του Οκτώβρη τα σχολεία και οι τάξεις αφήνουν στην άκρη τα μαθήματα και διοργανώνουν μαθητικές γιορτές με κεντρικό τους άξονα τα ιστορικά γεγονότα της εποχής όπως αποτυπώνονται μέσα από τραγούδια και ποιήματα, κείμενα, εικαστικές δημιουργίες και θεατρικά έργα. Η μαθητική κοινότητα δίνει σύσσωμη το παρών στις εκδηλώσεις, τηρείται απουσιολόγιο με τις απουσίες να θεωρούνται αδικαιολόγητες και άπασα τη μαθητική κοινότητα να τιμά την Εθνική Επέτειο του «ΟΧΙ» και να εξυμνεί τη σπουδαιότητα του ηρωικού αγώνα των Ελλήνων.

Φέτος η εθνική γιορτή «πέφτει» Τρίτη δημιουργώντας τετραήμερο για τους μαθητές όμως για αυτούς της Θεσσαλονίκης η φετινή γιορτή φέρνει πενθήμερο χωρίς μαθήματα στα σχολεία και μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για πέντε μέρες ανάπαυλας από τις σχολικές υποχρεώσεις. Ειδικότερα, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η Θεσσαλονίκη και τα σχολεία της τιμούν νωρίτερα την Εθνική Γιορτή με τις μαθητικές σχολικές εκδηλώσεις να πραγματοποιούνται όχι παραμονές της γιορτής (27/10) αλλά την Παρασκευή (25/10) καθώς η μεγάλη μαθητική παρέλαση διεξάγεται παραδοσιακά στις 27 του μήνα.

Ειδικότερα για τους πολίτες της Θεσσαλονίκης, η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία καθώς συμπίπτει κοντά στη γιορτή του πολιούχου της πόλης, Αγίου Δημητρίου, στις 26 Οκτωβρίου, καθώς και στην επέτειο Απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης από τους Οθωμανούς, οι βάσεις της οποίας τέθηκαν κατά τις ίδιες ημέρες του 1912 (μετά από διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν στις 26 Οκτωβρίου 1912 και ολοκληρώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας).

Με πενθήμερο και πλήθος εορταστικών εκδηλώσεων οι μαθητές στη Θεσσαλονίκη θα γιορτάσουν την 28η Οκτωβρίου

Σύμφωνα με τον φετινό προγραμματισμό ο εορτασμός για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 25 του μήνα. Οι μαθητές θα βρεθούν στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου τιμώντας για άλλη μια χρονιά το «ΟΧΙ» των προγόνων μας στο τελεσίγραφο της Ιταλίας για την παράδοση της χώρας μας, γεγονός που οδήγησε στην είσοδο της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και στην έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Κεντρικό πνεύμα της γιορτής θα είναι η διατήρηση της μνήμης του έθνους μας υπέρ του αγώνα για τη διεκδίκηση της ελευθερίας του ελληνικού λαού ενώ παράλληλα θα τιμηθεί και το σύμβολο της Γαλανόλευκης σημαίας. Μαθητές και μαθήτριες θα πρωταγωνιστήσουν στην παρουσίαση χρονικού με αφηγήσεις, δραματοποίηση μαρτυριών, απαγγελίες και τραγούδια με τη συνοδεία μουσικών οργάνων και της χορωδίας. Μάλιστα σε Γυμνάσια και Λύκεια στο πλαίσιο της γιορτής θα γίνει η απονομή των Επαίνων και των Αριστείων σε μαθητές που αρίστευσαν κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς.

Γιατί η μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη στις 27 Οκτώβρη

Τις προσεχείς μέρες αναμένεται να εκδοθεί η εγκύκλιος για το πρόγραμμα των μαθητικών παρελάσεων με την παρέλαση στη Θεσσαλονίκη να διεξάγεται την Κυριακή 27 Οκτωβρίου, μια μέρα νωρίτερα, από τις αντίστοιχες παρελάσεις σε Αθήνα και την υπόλοιπη επικράτεια. Η διαφορά στην διεξαγωγή της μαθητικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη έγκειται στο γεγονός ότι η συμπρωτεύουσα γιορτάζει τον Άγιο Δημήτριο, πολιούχο της πόλης, στις 26 Οκτωβρίου και παραδοσιακά στις 28 Οκτωβρίου διεξάγεται η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση. Ενώ όλες οι άλλες μαθητικές παρελάσεις διεξάγονται ανήμερα της εθνικής επετείου.

Υπενθυμίζεται ότι τα τμήματα παρέλασης της Ιδιωτικής και Δημόσιας Εκπαίδευσηςσυγκροτούνται κατά ενιαίο τρόπο σε τετράδες (4×8=32 μαθητές/τριες) θα συμμετέχουν επιπλέον 1 σημαιοφόρος με 5 παραστάτες καθώς επίσης και διμοιρίτες επικεφαλής των τμημάτων (αγόρια – κορίτσια).

Τι συμβολίζουν τα ρούχα της παρέλασης

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι μαθητές που θα συμμετάσχουν στην παρέλαση καλούνται να επιδείξουν την δέουσα επιμέλεια στην ενδυμασία τους και να ακολουθήσουν τις οδηγίες του σχολείου ώστε να υπάρχει ομοιομορφία στην εμφάνισή τους. Σε γενικές γραμμές προτείνονται οι αποχρώσεις λευκό και σκούρο μπλε με τις εμφανίσεις των μαθητών να προτείνονται για τα κορίτσια μπλε φούστα , άσπρο πουκάμισο, μαύρα παπούτσια (μπαλαρίνες η χαμηλό τακούνι), καλσόν στο χρώμα του δέρματος και για τα αγόρια μπλε παντελόνι, άσπρο πουκάμισο, μαύρα παπούτσια και γραβάτα σε μπλε ή μαύρο.