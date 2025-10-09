Οι μαθητές της Θεσσαλονίκης κερδίζουν μια επιπλέον ημέρα άνευ μαθημάτων μεν αλλά με υποχρεωτική παρουσία στα σχολεία.

Η 28η Οκτωβρίου, μία από τις σημαντικότερες εθνικές επετείους, πλησιάζει και μαζί της φέρνει… μικρές «ανάσες» ξεκούρασης για τους μαθητές. Φέτος η επέτειος του «ΟΧΙ» πέφτει Τρίτη, γεγονός που δημιουργεί ένα τετραήμερο χωρίς μαθήματα για τα περισσότερα σχολεία της χώρας. Όπως κάθε χρόνο, οι μαθητές θα τιμήσουν το έπος του 1940 μέσα από αφιερώματα, θεατρικά, χορωδίες και ποιήματα, με στόχο να κρατηθεί ζωντανό το μήνυμα της ελευθερίας και της ενότητας.

Τετραήμερο χωρίς μαθήματα φέρνει η φετινή επέτειος του «ΟΧΙ»

Οι σχολικές εορτές για το έπος του 1940 θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, παραμονή της εθνικής γιορτής. Την ημέρα αυτή τα σχολεία δεν κάνουν κανονικά μαθήματα, αλλά διοργανώνουν επετειακές εκδηλώσεις με τραγούδια, απαγγελίες, θεατρικά και αφιερώματα στο έπος του ’40. Ακολουθεί η Τρίτη 28 Οκτωβρίου, που αποτελεί εθνική αργία, επομένως οι μαθητές απολαμβάνουν συνολικά τέσσερις ημέρες χωρίς μαθήματα συνδυαστικά με το σαββατοκύριακο που προηγείται. (Σάββατο 25/10 έως Τρίτη 28/10).

Για τους μαθητές της Θεσσαλονίκης: Πενθήμερο λόγω τριπλής γιορτής

Οι μαθητές της Θεσσαλονίκης, ωστόσο, είναι οι… τυχεροί αυτής της γιορτής, καθώς θα απολαύσουν πενθήμερη αποχή από τα μαθήματα αλλά πάντα υπάρχει η υποχρέωση συμμετοχής και παρουσίας στην σχολική γιορτή. Κι αυτό επειδή στη συμπρωτεύουσα οι εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου πραγματοποιούνται νωρίτερα, την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, λόγω του τριπλού εορτασμού που συνδυάζει:

την επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης (26 Οκτωβρίου 1912),

τη γιορτή του πολιούχου Αγίου Δημητρίου (26 Οκτωβρίου), και

την εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου.

Έτσι, με σχολικές εκδηλώσεις στις 24/10, παρέλαση στις 27/10 και εθνική εορτή στις 28/10, τα σχολεία της Θεσσαλονίκης θα μείνουν κλειστά από Παρασκευή έως και Τρίτη — δηλαδή πέντε ημέρες χωρίς μαθήματα.