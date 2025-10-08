Ο Οκτώβρης είναι ο μήνας με τις περισσότερες μέρες μαθημάτων, ποιες είναι οι σχολικές αργίες της χρονιάς.

Συμπληρώνουμε αισίως ένα μήνα μαθημάτων για την σχολική χρονιά 2025-2026 ενώ ήδη διανύουμε και τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου. Ο φετινός δέκατος μήνας του έτους ανακηρύσσεται ως ο πιο ζόρικος για τους μαθητές όλων των βαθμίδων καθώς με 21 μέρες μαθημάτων κερδίζει τα πρωτεία για τον σχολικό μήνα που οι μαθητές θα περισσότερο χρόνο στα θρανία.

Η ακτινογραφία της σχολικής χρονιάς δείχνει 167 μέρες μαθημάτων με τον καλύτερο μήνα να είναι ο Ιούνιος με μόλις 9 σχολικές μέρες. Εξίσου δύσκολοι μήνες για την μαθητική κοινότητα αναμένεται να είναι και οι Μάρτιος και Μάιος με 20 μέρες ενώ ο προσεχής Νοέμβρης φέρνει μαζί του 19 μέρες!

Η αλήθεια είναι βέβαια ότι ο Οκτώβρης φέρνει και το πρώτο τετραήμερο της χρονιάς για τους μαθητές χωρίς μαθήματα αλλά με υποχρεωτική παρουσία στα σχολεία ανήμερα της γιορτής για την επέτειο της 28ης. Παραδοσιακά τα σχολεία την γιορτάζουν μια μέρα νωρίτερα ήτοι στις 27 Οκτωβρίου που φέτος «πέφτει» Δευτέρα και συνδυαστικά με το σαββατοκύριακο που προηγείται και την επίσημη εθνική αργία της Τρίτης δημιουργείται ένα τετραήμερο χωρίς μαθήματα αλλά με υποχρεωτική παρουσία στα σχολεία για την γιορτή.

Πέρα όμως από την εθνική αργία υπάρχουν και περιοχές και Δήμοι της χώρας όπου οι μαθητές τους είναι «τυχεροί» καθώς κάθε Οκτώβρη τιμάται ο πολιούχος και ο προστάτης Άγιος της περιοχής οπότε εύλογα κερδίζουν μια μέρα έξτρα ανάπαυλα. Κι αν αυτή η μέρα «πέσει» Δευτέρα ή Παρασκευή το τριήμερο είναι εξασφαλισμένο και πάντα φέρνει επιπλέον χαμόγελα!

Η λίστα με τις γιορτές που φέρνουν κλειστά σχολεία τον Οκτώβρη

Κλειστά σχολεία και τριήμερο έφερε για τους μαθητές του Δήμου Αθηναίων ανήμερα του πολιούχου της πόλης Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Παραδοσιακά η γιορτή τιμάται στις 3 Οκτώβρη που φέτος «έπεσε» Παρασκευή γεγονός που χαροποίησε ιδιαιτέρως τους μαθητές καθώς για τρεις μέρες ξεκουράστηκαν. Χαμόγελα και τριήμερο χωρίς μαθήματα και κλειστά σχολεία φέρνει η γιορτή του Αγίου Γερασίμου στην Κεφαλονιά στις 20 του μήνα που «πέφτει» Δευτέρα.

Η λίστα με όλες τις σχολικές αργίες για το 2025-2026

17η Νοεμβρίου: Η επέτειος του Πολυτεχνείου «πέφτει» Δευτέρα. Τα σχολεία παραδοσιακά θα την γιορτάσουν ανήμερα με εκδηλώσεις και αφιερώματα στις τάξεις. Δεδομένου ότι προηγείται σαββατοκύριακο ένα ακόμη τριήμερο χωρίς μαθήματα εξασφαλίζεται για τους μαθητές.

Διακοπές Χριστουγέννων: Παραδοσιακά τα σχολεία κλείνουν για τις διακοπές των Χριστουγέννων προπαραπονές της γιορτής ήτοι την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου και ανοίγουν την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου.

Καθαρά Δευτέρα: Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας φέτος «πέφτει» στις 23 Φεβρουαρίου. Είναι το πρώτο επίσημο σχολικό τριήμερο.

25η Μαρτίου: Η εθνική γιορτή για την Επανάσταση του 1821 «πέφτει» Τετάρτη που είναι αργία όμως η σχολική γιορτή παραδοσιακά θα γίνει μια μέρα νωρίτερα ήτοι την Τρίτη 24 Μαρτίου.

Πάσχα 2026: Φέτος «πέφτει» σχετικά νωρίς καθώς θα το γιορτάσουμε στις 12 Απριλίου. Παραδοσιακά τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά από την Μεγάλη Δευτέρα ήτοι στις 6 Απριλίου μέχρι και την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής με τους μαθητές να επιστρέφουν στα σχολεία την Δευτέρα 20 Απριλίου.

Πρωτομαγιά: Η Εργατική Πρωτομαγιά φέτος «πέφτει» Παρασκευή δημιουργώντας ένα ιδανικό τριήμερο.

Τέλος η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται με την αργία του Αγίου Πνεύματος που φέτος «πέφτει» την 1η Ιουνίου δημιουργώντας ένα καλοκαιρινό τριήμερο για τους μαθητές πριν ολοκληρωθούν τα μαθήματα. Φυσικά στις σχολικές αργίες θα πρέπει να υπολογίσετε και την ημέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας του σχολείου και την ημέρα της τοπικής εθνικής εορτής. Σε κάθε περίπτωση η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται την Δευτέρα 15 Ιουνίου.

Γιατί δικαιούνται δύο εξτρά μέρες αργίας τα ιδιωτικά σχολεία

Τα ιδιωτικά σχολεία επιτρέπεται, ύστερα από σχετική γνωστοποίηση στον/στην οικείο/α Διευθυντή/ντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να αργούν έως δύο (2) επιπλέον ημέρες ανά έτος, σε ημερομηνίες που σχετίζονται με την ιστορία και τη σχολική τους παράδοση ή, στην περίπτωση των ξένων σχολείων της ημεδαπής, που αποτελούν επίσημη εθνική ή θρησκευτική εορτή στη χώρα προέλευσής τους.