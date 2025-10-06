Παρά τις προσλήψεις αναπληρωτών, η κατάσταση παραμένει δύσκολη στα σχολεία λόγω των κενών με τους διευθυντές να αναζητούν καθημερινά λύσεις για την εύρυθμη λειτουργία των μονάδων και τους γονείς να απαιτούν να καλυφθούν όλες οι θέσεις.

Τα κενά στα σχολεία και ο «κόφτης» που έχει ενεργοποιηθεί στο Ολοήμερο «πνίγουν» την εκπαιδευτική διαδικασία, στερούν από τους μαθητές πολύτιμες ώρες μαθημάτων ενώ οι γονείς είναι σε απόγνωση για το γεγονός ότι αιφνιδιαστικά και χωρίς δεύτερη ευκαιρία μαθητές μένουν εκτός Ολοήμερου με το «αποφασίζουμε και διατάσσουμε» του αρμόδιου Υπουργείου. Οι δύο φάσεις προσλήψεων αναπληρωτών δεν «έφεραν την άνοιξη» στις τάξεις καθώς η υποστελέχωση φέτος έχει χτυπήσει «κόκκινο» και χρειάζονται δραστικές κινήσεις για ομαλοποιηθεί το πρόγραμμα μαθημάτων στα σχολεία και να καλυφθούν οι τεράστιες ελλείψεις τόσο σε Γενική όσο και Ειδική Αγωγή ενώ πρόβλημα έχει εντοπιστεί και στα μαθήματα ειδικοτήτων. Η εβδομάδα που διανύουμε αναμένεται καθοριστική.

Από πλευράς Υπουργείου Παιδείας παραδέχονται το ζήτημα των κενών όμως τα περιθώρια επίλυσης είναι στενά και δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στον ορίζοντα. «Κανείς δεν αμφισβητεί ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενά, στα σχολεία τα οποία προσπαθούμε να τα καλύψουμε μέρα με τη μέρα», δήλωσε προχθές ο υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, κατά τη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου για τις Ακαδημίες Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Παράλληλα ως προς το χάος με τα κενά σημείωσε ότι «Εννοείται ότι και προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν και ελλείψεις, αλλά να σας πω τι έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση. Καμιά φορά καλό είναι να βλέπουμε συνολικά όλη την εικόνα και μην ψάχνουμε μόνο για κάποια χτυπητά προβλήματα. Να σας πω, λοιπόν, ότι από το 2020 έχουν διοριστεί, κοντά στους 50.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Αυτός ο αριθμός δεν υπήρχε ποτέ στο παρελθόν. Μάλιστα, μόλις φέτος, μέσα στον Αύγουστο, διορίστηκαν 10.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί, σε συνέχεια των προηγούμενων χρόνων. Αμέσως, αρχές Σεπτέμβρη, διορίστηκαν στην πρώτη φάση 24.000 αναπληρωτές. Παίρνοντας τα κενά επανήλθαμε με άλλες 12.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Καταλαβαίνετε, ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, όταν πάνω από το 20% αυτών που αναλαμβάνουν υπηρεσία παίρνουν νόμιμες-οι οποίες σαφώς και θεσμοθετημένες είναι και εμείς είμαστε δίπλα στον εκπαιδευτικό-άδειες, δημιουργούνται επανειλημμένως κενά, τα οποία προσπαθούμε με τα αντανακλαστικά μας, τα οποία θεωρώ ότι είναι πιο γρήγορα από κάθε άλλη χρονιά, να τα αντιμετωπίσουμε. Αυτό γίνεται φέτος και νομίζω ότι σε αυτό το επίπεδο ήμασταν και είμαστε πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι από ποτέ. Χωρίς, βέβαια, κανείς να αμφισβητεί ότι δεν εξακολουθούν να υπάρχουν κενά, τα οποία προσπαθούμε να τα καλύψουμε μέρα με τη μέρα.»

Η «μέγγενη» των κενών πιέζει τα σχολεία

Ενδεικτική της κατάστασης η εικόνα με τα κενά στην Γ Αθήνας. Όπως καταγγέλλει ο αιρετός ΠΥΣΠΕ Αντώνης Γάγας «τα κενά στη Γ Αθήνας είναι πάρα πολλά. Νηπιαγωγεία και δημοτικά υπολειτουργούν. Οι μαθητές χάνουν διδακτικές ώρες ,οι γονείς είναι στα κάγκελα με την υπολειτουργία των ολοήμερων. Η κυβέρνηση κωφεύει και αδιαφορεί. Μόνη της έννοια να οδηγήσει τους μαθητές στην ιδιωτική παιδεία. Για όλα αυτά οι σύλλογοι της Γ Αθήνας και οι αιρετοί καλούν όλους τους εκπαιδευτικούς σε παράσταση διαμαρτυρίας την Τρίτη 7/10/2025 και ώρα 2μμ στη Διεύθυνση Γ Αθήνας!»

«Η σχολική χρονιά ξεκίνησε χωρίς εκπαιδευτικούς και χωρίς δικαιολογίες»

Οι γονείς μαθητών του 11ου Δημοτικού Σχολείου Χαϊδαρίου είναι στα κάγκελα για τα όσα συμβαίνουν με την έλλειψη δασκάλων. Όπως σημειώνουν «Μετά τη Β’ φάση πρόσληψης αναπληρωτών, κανένα κενό στο σχολείο μας δεν καλύφθηκε Μόνο λίγες θέσεις παράλληλης στήριξης… και τίποτα άλλο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Δεν έχουμε Μουσική, Θεατρική ή Φυσική Αγωγή. Το ολοήμερο λειτουργεί μισό – 50 παιδιά από 102 αιτήσεις. Οι δάσκαλοι τρέχουν να καλύψουν τα πάντα. Κι όμως… Η Διεύθυνση του σχολείου έχει στείλει επανειλημμένα επιστολές. Ο Σύλλογος Γονέων έχει διαμαρτυρηθεί. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Χαϊδαρίου έχει παρέμβει. Καμία απάντηση. Καμία ουσιαστική ενέργεια. Ο ίδιος ο Διευθυντής Εκπαίδευσης παραδέχτηκε ότι τα κενά δεν θα καλυφθούν στο σύνολό τους — και το σχολείο μας μένει εντελώς απέξω. Δεν μένουμε σιωπηλοί! Ζητάμε πλήρη και ποιοτική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά.»

Όπως καταγγέλλουν οι γονείς μαθητών του 16ου Δημοτικού Χαλανδρίου η κατάσταση στα σχολεία του Δήμου είναι οριακή με την ευθύνη να «βαραίνει» τους αρμόδιους καθώς όλα είναι αποτέλεσμα του πρόχειρου σχεδιασμού τους και της λογικής των περικοπών. « Η κατάσταση που επικρατεί, λόγω της ανεπαρκούς στελέχωσης των σχολείων, είναι η υπολειτουργία των ολοήμερων τμημάτων καθώς και οι ελλείψεις στην παράλληλη στήριξη, που έχουν ως αποτέλεσμα τη διατάραξη της καθημερινότητας των οικογενειών, που καλούνται να αναδιαμορφώσουν το ήδη βεβαρημένο πρόγραμμά τους και να αμελούν ενίοτε τις επαγγελματικές και λοιπές τους υποχρεώσεις προκειμένου να διασφαλίζουν την επιστροφή των μαθητών στο σπίτι. Ειδικότερα για τα σχολεία της περιοχής μας, η κατάσταση είναι ενδεικτική του γενικότερου προβλήματος (στοιχεία κατά τις πρώτες εβδομάδες λειτουργίας): αναστολή λειτουργίας ολοημέρου σε ένα σχολείο, μερική λειτουργία σε 11 σχολικές μονάδες, πλήρη λειτουργία σε μόλις 1 σχολείο. Η ομαλή, έστω και μερική λειτουργία, επιτυγχάνεται χάρη στην υπερπροσπάθεια των εκπαιδευτικών, την εύρεση «ειδικών» λύσεων από τους διευθυντές και την ανοχή των γονέων, που έχουν επωμιστεί ένα σημαντικό μέρος του προβλήματος σε ένα ζήτημα που θα έπρεπε να αποτελεί προφανώς πρώτη προτεραιότητα της Πολιτείας.»

«Τα παιδιά μας και οι ανάγκες τους δεν είναι κόστος!»

Η Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Αττικής τάσσεται δυναμικά στο πλευρό όλων των γονιών και κατηγορεί ευθέως τους υπουργικούς χειρισμούς για το αλαλούμ στις τάξεις όλων των βαθμίδων με τα παιδιά να είναι τα μεγάλα θύματα αυτού του αδιεξόδου. «Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας επιδίδεται με κυνισμό σε ένα πρωτοφανές πετσόκομμα εις βάρος των μορφωτικών δικαιωμάτων των παιδιών μας με αποκλειστικό κριτήριο το πόσο ...λιγότερο θα τους στοιχίσει η χρονιά! Εδώ και ένα μήνα οι Περιφερειακοί & Τοπικοί Διευθυντές Εκπαίδευσης που έχουμε συναντήσει δεν ακούνε τίποτα μπροστά στην αποφασιστικότητά τους να υλοποιήσουν την μιζέρια που βαφτίζουν «εκπαιδευτική πολιτική» αλλά το Υπουργείο Παιδείας θα μας ακούσει θέλει δε θέλει! Δε θα επιτρέψουμε κανένα παιχνίδι με το μέλλον και τη μόρφωση των παιδιών μας!»

«Τα σχολεία έχουν ανοίξει εδώ και σχεδόν ένα μήνα αλλά παραμένουν τα οξυμένα προβλήματα! Κενά σε εκπαιδευτικούς, κόφτες στην παράλληλη στήριξη, κόφτης στα ολοήμερα τμήματα, ειδικότητες που αγνοούνται, τμήματα ένταξης που αγνοούνται, συγχωνεύσεις τμημάτων, υπεράριθμα τμήματα με μαθητές σαρδελοποιημένους, χαμένες διδακτικές ώρες, προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των σχολείων, εκατοντάδες δρομολόγια μεταφοράς μαθητών δεν πραγματοποιούνται, κτιριακά ζητήματα χρόνων δεν έχουν λυθεί κ.α. Οι Ενώσεις & οι Σύλλογοι Γονέων τα έχουν επισημάνει αυτά στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στην Τοπική Διοίκηση και αλλού και λαμβάνουν προκλητικές απαντήσεις. Οι γονείς διεκδικούμε άμεση κάλυψη των κενών και των ελλείψεων εκπαιδευτικών παντού με μαζικούς διορισμούς μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των σχολείων. Εδώ και τώρα να λειτουργήσουν όλα τα ολοήμερα τμήματα των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων και να αποσυρθεί η απαράδεκτη εγκύκλιος του Υπουργείου. Να προσληφθούν άμεσα οι εκπαιδευτικοί που απαιτούνται για τις ανάγκες της Ειδικής Αγωγής και της Παράλληλης Στήριξης καθώς και οι Σχολικοί Νοσηλευτές. Ανάκληση των συγχωνεύσεων τμημάτων που έχουν γίνει από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Τα παιδιά μας είναι άνθρωποι, όχι σαρδέλες. Μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη με στόχο να φτάσουμε σε τμήματα 15 παιδιών. Να βρεθεί άμεση λύση στο ζήτημα μεταφοράς των μαθητών των Ειδικών, Μουσικών, Καλλιτεχνικών, Προτύπων/Πειραματικών σχολείων και σε περιοχές που το πρόβλημα είναι οξυμένο (πχ Ανατολική Αττική).» Μάλιστα δίνουν ραντεβού στο δρόμο καθώς προγραμματίζουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Παιδείας την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου στις 13:00.

Αντιδράσεις μαθητών και κινητοποίηση για τα τεράστια κενά: «Δεν θα ανεχθούμε άλλη κοροϊδία»

Θέση για την έκρυθμη κατάσταση στα σχολεία λόγω των κενών αλλά και των προβλημάτων με τη μεταφορά στα σχολεία πήραν και οι μαθητές μέσω της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνας που δίνουν ραντεβού για κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Παιδείας την προσεχή Πέμπτη στις 13:00. Όπως καταγγέλλουν «20 μέρες ανοιχτά σχολεία….Η μετακίνηση 3.500 μαθητών μέσα στην Αττική είναι ακόμη στον αέρα!! Συμμαθητές μας από Μουσικά, Καλλιτεχνικά, ΕΠΑΛ, Πρότυπα, Πειραματικά, όσοι μένουν στην Ανατολική Αττική δεν έχουν ακόμη τρόπο να πάνε στα σχολεία τους!! Το κράτος αναθέτει τη μετακίνηση των μαθητών σε ιδιώτες, οι ιδιώτες θέλουν παραπάνω λεφτά και το κράτος φυσικά δε λύνει το πρόβλημα, γιατί εξυπηρετεί τα κέρδη και τους ιδιώτες… σα να το έχουμε ξαναδεί κάπου αυτό το έργο. Τα κενά φαίνεται ότι ήρθαν για να μείνουν…. ακόμη και οι λίγοι εκπαιδευτικοί που διόρισαν δε φτάνουν για τις εκατοντάδες χαμένες ώρες. Συγχωνεύσεις τμημάτων, μαθητές σα σαρδέλες στις τάξεις, 28άρια τμήματα ακόμη και στις Ομάδες Προσανατολισμού στα λύκεια Μαθήματα σε κοντέινερ και προκάτ, ταβάνια που πέφτουν, φωτιστικά που σκάνε μέσα στις αίθουσες, προαύλια σα φυλακές, παμπάλαιος εξοπλισμός στα εργαστήρια. Οργανώνουμε τις διεκδικήσεις και τα αιτήματά μας, εκλέγουμε αγωνιστικά 5μελή και 15μελή, προχωράμε σε διαμαρτυρίες, αποχές, καταλήψεις! Κάνουμε πράξη το σύνθημα ένας για όλους και όλοι για έναν! Κανένας μαθητής μας δε θα μείνει μόνος, δε θα κάτσουμε με σταυρωμένα χέρια να βλέπουμε συμμαθητές μας να κάνουν 3 ώρες για τη μετακίνηση στο σχολείο τους. Οι μαθητές βγαίνουμε στους δρόμους για ακόμη μία φορά! Πέμπτη 9 Οκτώβρη 13:00 όλοι και όλες στο Υπουργείο Παιδείας».

Αγγλικά, μουσική και γυμναστική, «εκτός ύλης»! Δεκάδες κενά στα σχολεία της Λέσβου

Μετ' εμποδίων τα μαθήματα και στη Λέσβο υπό το βάρος των τεράστιων κενών. Η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, Καίτη Στρατάκη, και ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, Δημήτρης Βούλγαρης, περιγράφουν stonisi.gr μια εικόνα «αρκετά ρευστή», καθώς εξακολουθούν να λείπουν βασικές ειδικότητες όπως εικαστικοί, μουσικοί, θεατρολόγοι, καθηγητές αγγλικών και φυσικής αγωγής, καθώς και εκπαιδευτικοί για παράλληλη στήριξη στα τμήματα ένταξης.

Προκειμένου να καλυφθούν άμεσα τα μαθήματα των εικαστικών, της μουσικής και του θεάτρου, επιστρατεύονται δάσκαλοι γενικής αγωγής που έχουν το δικαίωμα να διδάξουν τις συγκεκριμένες ώρες. Ωστόσο, αυτό έχει ως αποτέλεσμα αφενός τα υπόλοιπα μαθήματα ειδικοτήτων να παραμένουν ακάλυπτα, αφετέρου να δημιουργούνται αναταράξεις στη λειτουργία των ολοήμερων σχολείων, αφού οι δάσκαλοι που θα έπρεπε να διδάσκουν το απόγευμα καλούνται να καλύψουν κενά στο πρωινό πρόγραμμα. Στην κατανομή των αναπληρωτών που τοποθετήθηκαν στη Λέσβο, προτεραιότητα δόθηκε στα μεγάλα σχολεία και κυρίως στα ολοήμερα, με αποτέλεσμα πολλά χωριά να παραμένουν χωρίς ειδικότητες.

Την ίδια ώρα, εκφράζονται σοβαρές ανησυχίες ότι υπό αυτές τις συνθήκες θα προχωρήσουν και νέες υποβαθμίσεις σχολείων στο νησί. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, τουλάχιστον 15 δημοτικά σχολεία της Λέσβου θεωρούνται «υποψήφια» για υποβάθμιση, κάτι που έχει προκαλέσει εύλογη αναστάτωση σε γονείς και εκπαιδευτική κοινότητα. Η πίεση προς το Υπουργείο Παιδείας είναι έντονη. Το Υπουργείο ζήτησε εσπευσμένα από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης όλης της χώρας να σταλούν τα κενά έως το απόγευμα της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου, ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα πρόσληψης νέου κύματος αναπληρωτών. Η απαίτηση αυτή του Υπουργείου, έχει προκαλέσει τεράστια αναστάτωση στις διευθύνσεις εκπαίδευσης οι οποίες προσπαθούσαν ως αργά να συμπληρώσουν τους πίνακες με τα κενά.

Αυτή τη στιγμή σύμφωνα με έγκυρες πηγές τα κενά σε ειδικότητες στα δημοτικά σχολεία της Λέσβου είναι τα εξής: 5 εκπαιδευτικοί καλλιτεχνικών, 3 Φυσικής Αγωγής, 3 Αγγλικών, 2 Μουσικής, 10 εκπαιδευτικοί για τα τμήματα ένταξης και 9 εκπαιδευτικοί για την παράλληλη στήριξη.

Χανιά: Πάνω από 160 κενά - «Να μην γίνει ανεκτό ότι οι μαθητές θα χάνουν 3.400 ώρες κάθε βδομάδα που περνά»

Σε παράσταση διαμαρτυρίας προχωρούν οι εκπαιδευτικοί στα Χανιά την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου στις 13:30 το μεσημέρι στη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Χανιά. Ζητούν να καλυφθούν τα κενά των μαθητών που φτάνουν τις 3400 ώρες εβδομαδιαίως αλλά και στέγαση για τους αναπληρωτές καθηγητές. Στην ανακοίνωσή τους που αναδημοσιεύει το zarpanews.gr τονίζουν ότι:

«Μόνο στα Χανιά τα κενά ξεπερνούν τα 160, καθώς στην Γενική Αγωγή λείπουν 78 καθηγητές αρκετών ειδικοτήτων. Στην Ειδική Αγωγή ( Ειδικά Σχολεία, Τμήματα Ένταξης και Παράλληλες Στηρίξεις ) τα κενά είναι πάνω από 82. Αυτό σημαίνει ότι οι διδακτικές ώρες που χάνονται κάθε βδομάδα ξεπερνούν τις 3.400 και μάλιστα χωρίς επίσημο ορίζοντα κάλυψης! Αλγεινή εντύπωση είναι ότι, ενώ από πολλές ΔΔΕ ζητήθηκαν εκπαιδευτικοί για την λειτουργία των Τμημάτων Ένταξης, το ΥΠΑΙΘΑ δεν προσέλαβε ΚΑΝΕΝΑΝ εκπαιδευτικό σε αρκετές περιοχές της χώρας – όπως και στα Χανιά! -!- Τα Τμήματα Ένταξης σε κίνδυνο !!!

Το απόλυτο μηδέν στην πρόσληψη αναπληρωτών στα Τμήματα Ένταξης οφείλει να μας βάλει σε εγρήγορση. Από τις εγκύκλιους της Υπηρεσίας είναι προφανές ότι σκοπός είναι τα σχολεία να πιεστούν ώστε να “στριμώξουν” τα παιδιά που χρήζουν Τ.Ε σε 12 ανά τμήμα, για να γλυτώσει το ΥΠΑΙΘΑ λίγες θέσεις εργασίας. Οποιοσδήποτε έχει δουλέψει σε σχολείο γνωρίζει ότι 12 μαθητές με διάγνωση για Τ.Ε σε 1 τμήμα είναι πάρα πολλοί. Το μέτρο είναι αντιεπιστημονικό, αντιπαιδαγωγικό και δεν πρέπει να εφαρμοστεί.

Καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων να προχωρήσουν στον προγραμματισμό των Τμημάτων όπως τον έχουν κάνει από την αρχή της χρονιάς, ΝΑ ΜΗΝ πραγματοποιήσουν ανακατανομή των μαθητών στα τμήματα. Δεν θα υπονομεύσουμε εμείς το μάθημα όλων των παιδιών επειδή το ΥΠΑΙΘΑ δεν θέλει να προσλάβει συναδέλφους, που αυτή την στιγμή είναι στην ανεργία και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες!

Το δικαίωμα των αναπληρωτών για την βελτίωση θέσης είναι αυτονόητο, καθώς τα κενά υπάρχουν από την αρχή της χρονιάς, και η όποια στρέβλωση στις τοποθετήσεις των αναπληρωτών έχει να κάνει με την αθλιότητα του Υπουργείου να τα καλύπτει σταδιακά και όχι σε μία και μόνη φάση. Υπενθυμίζουμε ότι το σύστημα τοποθέτησης μέσω του ΟΠΣΥΔ είναι πολύ προβληματικό καθώς οι αναπληρωτές δεν “ βλέπουν “ το σύνολο των κενών που υπάρχουν για να μπορούν να τα δηλώσουν αλλά μόνο ότι θέλει το Υπουργείο.!»