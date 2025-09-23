«Αιμορραγεί» η εκπαίδευση από τα χιλιάδες κενά στα σχολεία σε όλες τις βαθμίδες, τα παράπονα αυξάνονται καθημερινά ενώ το Υπουργείο μετακυλύει τις ευθύνες στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Σε οξύτατη αντιπαράθεση εξελίσσεται το ζήτημα με τα κενά στα σχολεία, που καταγράφονται από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Με σχεδόν 20.000 κενά σε δασκάλους, νηπιαγωγούς και καθηγητές, οι μαθητές βρέθηκαν από την πρώτη μέρα αντιμέτωποι με χαμένες ώρες μαθημάτων, υποστελέχωση σε Παράλληλη Στήριξη και Ολοήμερο Σχολείο.

Σύλλογοι δασκάλων και καθηγητών υπογραμμίζουν ότι η κατάσταση δεν είναι τυχαία αλλά αποτέλεσμα χρόνιων ελλείψεων διορισμών, καθώς και καθυστερήσεων στις προσλήψεις αναπληρωτών. Την ίδια στιγμή, πολλοί γονείς εκφράζουν αγανάκτηση για το γεγονός ότι τα παιδιά τους στερούνται πολύτιμο χρόνο μάθησης.

Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, δεσμεύεται για «ταχεία κάλυψη των κενών» και ανακοινώνει νέο κύμα προσλήψεων αναπληρωτών μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου. Η εκπαιδευτική κοινότητα κάθε άλλο παρά αισιοδοξεί καθώς τα κενά είναι τεράστια και θεωρείται δεδομένο ότι θα χρειαστεί και τρίτη φάση για να μπορέσει να μπει σε κανονικούς ρυθμούς η λειτουργία των τάξεων.

«Πρωταθλήτρια» στα κενά η Αττική - Στοιχεία σοκ για τις τάξεις χωρίς εκπαιδευτικούς

Η εικόνα στα σχολεία γίνεται ακόμη πιο ζοφερή με βάση τα στοιχεία που παρουσίασε η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ): τα λειτουργικά κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ξεπερνούν τις 8.200 θέσεις, με τον ακριβή αριθμό να ανέρχεται σε 8.239. Η παράλληλη στήριξη, δηλαδή η υποστήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες από δεύτερο εκπαιδευτικό μέσα στην τάξη, συγκεντρώνει τα περισσότερα κενά – 4.661 θέσεις. Παράλληλα, λείπουν 760 νηπιαγωγοί, 490 δάσκαλοι και 660 εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, γεγονός που αφήνει ακάλυπτες κρίσιμες ανάγκες σε σχολεία όλης της χώρας. Αναλυτικά, οι περιοχές με τα περισσότερα κενά είναι:

Πειραιάς: 862

Ανατολική Αττική: 817

Α΄ Αθηνών: 807

Ηράκλειο: 622

Αχαΐα: 460

Β΄ Αθηνών: 595

Αντίστοιχη είναι και η κατάσταση και στην Δευτεροβάθμια. Τα στοιχεία από πλευράς ΟΛΜΕ δεν αφήνουν περιθώρια για εφησυχασμό καθώς οι ειδικότητες είναι υποστελεχωμένες. Μετά τη λήξη της προηγούμενης σχολικής χρονιάς και τις συνταξιοδοτήσεις, τα κενά ξεπερνούσαν τις 50.000, ενώ οι μόνιμοι διορισμοί κάλυψαν μόλις το 1/5 των αναγκών. Με την πρόσληψη αναπληρωτών στην α φάση καλύφθηκαν λιγότερα από τα μισά εναπομείναντα κενά, αφήνοντας σχεδόν 20.000 κενές θέσεις, με αποτέλεσμα 400.000 διδακτικές ώρες να χάνονται κάθε εβδομάδα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

ΕΛΜΕ Κέρκυρας: «Απαράδεκτα λίγες οι προσλήψεις αναπληρωτών – Χιλιάδες μαθητές χωρίς καθηγητές»

Με αιχμές κατά του Υπουργείου Παιδείας, το ΔΣ της ΕΛΜΕ Κέρκυρας καταγγέλλει τον «απαράδεκτα μικρό αριθμό» προσλήψεων αναπληρωτών. Συγκεκριμένα, το υπουργείο προχώρησε σε μόλις 2.267 προσλήψεις αναπληρωτών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων μόλις 10 αφορούν στη Γενική Παιδεία της ΔΔΕ Κέρκυρας. Όπως σημειώνει η ΕΛΜΕ, στη Γενική Παιδεία καλύφθηκε μόλις το 25% των κενών, ενώ στην Ειδική Αγωγή το 50%. «Χαρακτηριστικό παράδειγμα», τονίζεται, «είναι οι 15 κενές θέσεις φιλολόγων, για τις οποίες προσλήφθηκε μόλις ένας».

Η ΕΛΜΕ κάνει λόγο για «κοροϊδία» απέναντι σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, καταγγέλλοντας ότι οι κυβερνητικοί ισχυρισμοί για επαρκείς διορισμούς και για «αναβάθμιση του σχολείου» δεν έχουν καμία βάση.

Παράλληλα, καταγγέλλεται το απαράδεκτο καθεστώς δηλώσεων σχολείων στην Κέρκυρα: όπως υποστηρίζει η Ένωση, αναρτώνται στον ΟΠΣΥΔ μόνο τόσα κενά όσα και οι προσληφθέντες, αποκρύπτοντας δεκάδες θέσεις και στερώντας από τους αναπληρωτές το δικαίωμα να επιλέξουν σχολείο σύμφωνα με τη σειρά τους στους πίνακες.

«Φτάνει πια με το χάλι που ονομάζουν κανονικότητα», αναφέρει χαρακτηριστικά η ΕΛΜΕ, τονίζοντας ότι οι χιλιάδες ελλείψεις οδηγούν σε μαθητές που ξεκινούν τη χρονιά με τρίωρα και τετράωρα, παιδιά χωρίς παράλληλη στήριξη και καθηγητές σε καθεστώς μόνιμης εργασιακής ανασφάλειας.

Οι γονείς στην Ρόδο ζητούν να καλυφθούν άμεσα τα 300 κενά

Αναβρασμός επικρατεί και στη Ρόδο με την Ένωση Γονέων να τονίζει ότι περισσότερα από 300 κενά καταγράφονται μόνο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε γενική και ειδική αγωγή. Ο αριθμός είναι ακόμη μεγαλύτερος αν υπολογιστούν οι ανάγκες στη Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας. Η Ένωση Γονέων καταγγέλλει ότι κάθε χρόνο δεν δηλώνονται όλες οι διαγνώσεις παιδιών που χρειάζονται παράλληλη στήριξη. «Ουσιαστικά, ο σύλλογος διδασκόντων καλείται να αποφασίσει ποιο παιδί θα βοηθηθεί περισσότερο και ποιο λιγότερο», ανέφεραν οι γονείς, κάνοντας λόγο για «διαχείριση της φτώχειας». Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η περσινή χρονιά, όπου από τις 202 διαγνώσεις δηλώθηκαν 167, αλλά τελικά προσλήφθηκαν μόλις 82 εκπαιδευτικοί.

Πάνω από 250 κενά σε δασκάλους και νηπιαγωγούς στην Αιτωλοακαρνανία

Οριακή είναι η κατάσταση και στην Αιτωλοακαρνανία με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Μεσολογγίου «Κωστή Παλαμά» να καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην κάλυψη των κενών στα σχολεία της Αιτωλοακαρνανίας, τονίζοντας πως «καμία έκπτωση στη μόρφωση των παιδιών μας δεν είναι αποδεκτή». Τα ενδεικτικά κενά στην Αιτωλοακαρνανία, σύμφωνα με τον Σύλλογο, είναι:

Δάσκαλοι: 50

Νηπιαγωγοί: 54

Αγγλικής: 15 (+9 σε νηπιαγωγεία)

Γυμναστές: 18

Μουσικής: 14

Εικαστικών: 4

Θεατρικής: 4

Παράλληλη Στήριξη: 100+ δασκάλων, 20+ νηπιαγωγών

«Οι αριθμοί αυτοί αποκαλύπτουν την πραγματικότητα: το Δημόσιο Σχολείο αιμορραγεί. Δεν θα δεχτούμε σχολεία χωρίς δασκάλους και παιδιά χωρίς στήριξη. Ο αγώνας για ένα δημόσιο, δωρεάν και αναβαθμισμένο σχολείο είναι αγώνας για το μέλλον της κοινωνίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Tα τερτίπια και τα «δημιουργικά» Μαθηματικά του Υπουργείου για να μειωθούν τα κενά χωρίς προσλήψεις

Μάλιστα οι εκπαιδευτικοί περνούν στην επίθεση καταγγέλλοντας το ΥΠΑΙΘΑ για κινήσεις και κόλπα ώστε να εξωραϊστεί η εικόνα των κενών και να συρρικνωθούν οι αρνητικοί αριθμοί με αλχημείες και συγχωνεύσεις. Χαρακτηριστική είναι η εγκύκλιος για «κόφτη» στη φοίτηση μαθητών στο Ολοήμερο. Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ «Ο Σωκράτης» «οδηγούν σε αδιέξοδο τους γονείς με το Ολοήμερο Σχολείο για να «εξοικονομήσουν» εκπαιδευτικούς .Στη νέα εγκύκλιο το ΥΠΑΙΘΑ καλεί Διευθυντές να ζητήσουν ξανά αιτήσεις από τους γονείς /κηδεμόνες και να προτεραιοποιήσουν τη συγκρότηση τμημάτων με βάση στοιχεία που θα «δικαιολογούν» τη φοίτησή μαθητών στα ολοήμερα τμήματα (όπως αν είναι εργαζόμενοι οι δυο γονείς, αν οι οικογένειες είναι μονογονεϊκές, αν είναι άνεργοι, αν ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες). Με αυτή την απαράδεκτη ενέργεια το ΥΠΑΙΘΑ επιχειρεί να «καταργήσει» το δικαίωμα φοίτησης των μαθητών στα ολοήμερα. Αφού πρώτα έκοψε την ενισχυτική διδασκαλία τώρα στερεί και τη στήριξη στη μελέτη μαθημάτων και τη δυνατότητα να αναπτύξουν δεξιότητες ΤΠΕ, μουσικής, εικαστικών, αθλητισμού κλπ σε όσους δεν μπορούν να πληρώσουν απογευματινά σε ιδιώτες. Τέρμα στην κοροϊδία και την εξαπάτηση! Βάζουμε φρένο στην πολιτική που υποβαθμίζει ακόμα περισσότερο τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας, που εμπορευματοποιεί κι άλλο το δημόσιο σχολείο, που στέλνει τους μαθητές βορά σε ιδιωτικά συμφέροντα και αναγκάζει τους γονείς να βάζουν συνεχώς το χέρι στην τσέπη.»

Ζήτημα επίσης έχει προκύψει και στην Παράλληλη Στήριξη. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΟΕ, Σπύρο Μαρίνη που μίλησε στο Dnews η κατάσταση έχει φτάσει σε πρωτοφανή αδιέξοδο με ευθύνη του Υπουργείου. «δόθηκε εντολή να αφαιρεθούν από το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών των Ειδικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ώρες «εξατομικευμένης υποστήριξης» των μαθητών και να μετακινηθούν ως λειτουργικά υπεράριθμοι οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί των Ειδικών Σχολείων, οι οποίοι σημειωτέον είχαν τοποθετηθεί την 1η του Σεπτέμβρη. Η πέρα για πέρα αυθαίρετη περικοπή της «εξατομικευμένης υποστήριξης», έρχεται σε αντίθεση με τη λειτουργία του Ειδικού Σχολείου και γίνεται ξεκάθαρα, με αποκλειστικό σκοπό την εξοικονόμηση εκπαιδευτικών για την κάλυψη των κενών Παράλληλης Στήριξης στα Γενικά σχολεία, για να περιορίσει τις προσλήψεις που χρειάζονται. Χαρακτηριστικό είναι ότι, μόνο στον νομό Αττικής, τα κενά για τις ανάγκες της παράλληλης στήριξης είναι 3.001!!! Δηλαδή χιλιάδες παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και αναπηρίες δεν έχουν την απαιτούμενη εκπαιδευτική στήριξη.» τονίζει ο κ. Μαρίνης.

To Υπουργείο «ρίχνει το μπαλάκι» στους εκπαιδευτικούς

Υπό το βάρος όλης αυτής της κατάστασης αίσθηση προκαλεί η τοποθέτηση του υφυπουργού Παιδείας Κώστα Βλάσση που σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο ΒΕΡΓΙΝΑ TV «έριξε το φταίξιμο» στους εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με την ρητορική του τα χιλιάδες κενά στα σχολεία δεν είναι αποτέλεσμα χρόνιας υποστελέχωσης, καθυστερημένων διορισμών ή ελλιπούς προγραμματισμού αλλά απότοκο των κινήσεων των ίδιων των εκπαιδευτικών.

Ειδικότερα όπως ανέφερε πολλοί από τους νεοδιορισμένους εκπαιδευτικούς είτε δεν αποδέχονται τον διορισμό τους είτε ζητούν άδειες άνευ αποδοχών ή παρατάσεις για την ορκωμοσία τους, ενώ κάποιοι άλλοι απουσιάζουν για σοβαρούς προσωπικούς λόγους. Το αποτέλεσμα είναι ότι περίπου το 23% των φετινών διορισθέντων εκπαιδευτικών έλαβε άδεια άμεσα, για λόγους όπως ανατροφή τέκνου, κύηση ή επαπειλούμενη κύηση, τόνισε.

{https://www.youtube.com/watch?:=M3pxYCujMsE}

Τα ακραία παραδείγματα

Ο κ. Βλάσης έφερε συγκεκριμένα παραδείγματα: «Σε έναν μόνο νομό διορίστηκαν 12 νηπιαγωγοί και οι 6 ζήτησαν άδεια. Σε ένα μικρό νησί, η μοναδική νηπιαγωγός έλαβε άδεια αμέσως και αναγκαστήκαμε να στείλουμε άλλον εκπαιδευτικό για να μην μείνουν τα παιδιά χωρίς δάσκαλο». Ο ίδιος χαρακτήρισε την κατάσταση «δύσκολη εξίσωση», καθώς οι υπολογισμοί και οι πραγματικές ανάγκες διαφέρουν σημαντικά και δεν μπορούν να προβλεφθούν επακριβώς. Παρά ταύτα, ανακοίνωσε ότι έως την Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο «κύμα» διορισμών αναπληρωτών, δασκάλων και καθηγητών, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά.

Όπως καταγγέλλει εκπαιδευτικός στο Dnews «κάθε φορά που εμφανίζονται ελλείψεις η «λύση» είναι έτοιμη: ρίχνουμε την ευθύνη στους δασκάλους και τους καθηγητές που τολμούν να πάρουν άδεια για κύηση, ανατροφή παιδιού ή σοβαρούς προσωπικούς λόγους. Το γεγονός ότι ένας στους τέσσερις νεοδιορισμένους εκπαιδευτικούς απουσιάζει για σύντομο χρονικό διάστημα μετατρέπεται σε «πρόβλημα των εκπαιδευτικών», λες και οι άνθρωποι είναι απλά αντικείμενα που το Υπουργείο μπορεί να μετακινεί και να χειρίζεται κατά το δοκούν. Κι αν αναρωτιέστε για τους μαθητές; Απλά ας κάνουν υπομονή. Άλλωστε, η προτεραιότητα είναι να μη χαθεί το επιχείρημα ότι «οι εκπαιδευτικοί φταίνε για τα κενά». Ούτε η πολιτική που αφήνει τα σχολεία χωρίς προσωπικό, ούτε οι καθυστερημένες προσλήψεις, ούτε τα γραφειοκρατικά αδιέξοδα… μόνο οι άνθρωποι που δουλεύουν μέσα στις τάξεις. Στο τέλος, οι αριθμοί έχουν προτεραιότητα πάνω από τους ανθρώπους. Και οι εκπαιδευτικοί; Απλά… αναλώσιμοι.»