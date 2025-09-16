Αναβρασμός, παράπονα και οργή για τα 20.000 κενά στα σχολεία που το Υπουργείο παλεύει με «νύχια και με δόντια» να καλύψει μετά το πρώτο κουδούνι.

Η πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων αποδεικνύει με τον πιο ηχηρό τρόπο το τεράστιο πρόβλημα με τα κενά και τις χιλιάδες χαμένες ώρες μαθημάτων που στερούνται οι μαθητές όλων των βαθμίδων καθώς σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς σχεδόν 16.000 εκπαιδευτικοί χρειάζονται για να λειτουργήσει ομαλά το ωρολόγιο πρόγραμμα.

16.000 κενά με το «καλημέρα» στα σχολεία

Οι σχολικές τάξεις είναι «καζάνι που βράζει» καθώς τα 16.000 κενά σε δασκάλους, νηπιαγωγούς, καθηγητές, ολοήμερα τμήματα και παράλληλη στήριξη αποτελούν επιστέγασμα σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες της ολιγωρίας του Υπουργείου Παιδείας. Όπως καταγγέλλουν η κυβέρνηση καθυστέρησε εγκληματικά να δώσει εντολή στο ΑΣΕΠ για το άνοιγμα των πινάκων, δημιουργήθηκε μπάχαλο με τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις με την κορυφή του παγόβουνου να είναι το γεγονός ότι η εκπαίδευση υποτάχθηκε στη λογική της «εξοικονόμησης», με τις ανάγκες των μαθητών να αντιμετωπίζονται ως κόστος. Ενώ δεν λείπουν και τα «καρφιά» ότι υπουργείο χρησιμοποιεί διάφορα κόλπα για να «εξαφανίσει» κενά (όπως η σύμπτυξη τμημάτων).

Όπως καταγγέλλει εκπαιδευτικός στο Dnews «Πρώτο κουδούνι στα σχολεία και η εικόνα διάλυσης είναι επιηκής χαρακτηρισμός. Το Υπουργείο πανηγυρίζει για την νέα σχολική χρονιά με βαρύγδουπες δηλώσεις τη στιγμή που δεν έχει καλύψει στοιχειωδώς τα κενά, ώστε να λειτουργούν τα σχολεία με βάση τις ανάγκες σε δασκάλους, ειδικότητες και προσωπικό ειδικής αγωγής. Προαναγγέλλει συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, δήθεν για την αναβάθμιση των σχολείων, τη στιγμή που αναζητούνται εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων και όχι μόνον, τμήματα ένταξης παραμένουν κλειστά από την αρχή της χρονιάς, παιδιά με διαγνώσεις και ιδιαίτερες ανάγκες είτε παραμένουν χωρίς παράλληλη στήριξη, είτε ακόμα και αποκλείονται από το σχολείο. Αυτή η κατάσταση μόνο για χειροκρότημα δεν είναι.»

Στο περίμενε τα ολοήμερα, άφαντα τα τμήματα ένταξης και με υποσχετική η παράλληλη στήριξη

O Γιώργος Τρούλης Ταμίας του ΔΣ της ΔΟΕ και Αντιπρόεδρος ΝΤ ΑΔΕΔΥ Ρεθύμνου δηλώνει ότι φέτος «ξεχείλισε το ποτήρι» με την κατάσταση με τα κενά στα σχολεία. «Το Υπουργείο Παιδείας ξεπέρασε τον εαυτό του. Δεν φτάνει που έχει καταστήσει πάγια πλέον τακτική του να προσλαμβάνει αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς εκεί που θα έπρεπε να έχουμε μόνιμους διορισμούς, αφού οι θέσεις για τις οποίες προορίζονται μπορούν να προβλεφθούν και δεν είναι έκτακτες, αλλά φέτος δεν έκανε καν αυτό. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας επέλεξε να στελεχώσει τα ολοήμερα με τη Β' φάση αναπληρωτών και βλέπουμε... Το ίδιο συμβαίνει με εκατοντάδες ώρες ειδικοτήτων, με αποτέλεσμα τα σχολεία να μην μπορούν να αναπτύξουν το πρόγραμμά τους.

Τμήματα ένταξης κινδυνεύουν να μην έχουν εκπαιδευτικό μέχρι το τέλος της χρονιάς ενώ η πολυδιαφημισμένη ίδρυση των νέων τμημάτων ένταξης "έμεινε στα χαρτιά". Τεράστιες όμως είναι οι ελλείψεις και στην παράλληλη στήριξη. Ο αριθμός είναι μικρότερος από ποτέ, επιβεβαιώνοντας την υποψία μας ότι η ίδρυση οργανικών θέσεων στα τμήματα ένταξης, είχε σκοπό να μειώσει τον αριθμό των παράλληλων στηρίξεων προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι, και δεν είχε να κάνει με καμία ευαισθησία του ΥΠΑΙΘΑ απέναντι στην Ειδική Αγωγή.

Το μπάχαλο που δημιούργησε το Υπουργείο φάνηκε εξ’ αρχής με την επιλογή του να καταστρατηγήσει δικαιώματα εκπαιδευτικών που σχετίζονται με το δίκαιο των τοποθετήσεων. Καλοκαιριάτικα έδρασε σα μαθητευόμενος μάγος, με την ίδρυση νέων οργανικών (μετά τις μεταθέσεις) και την άρνησή του να εκδώσει οδηγία προς τα ΠΥΣΠΕ ώστε αυτά να κινηθούν με ενιαίο τρόπο σε σχέση με το πώς θα χειριστούν την νέα αυτή κατάσταση. Αναπληρωτές της Α’ Φάσης έκαναν ανάληψη υπηρεσίας στα σχολεία την ημέρα του αγιασμού.Όλα αυτά δεν τους αρκούσαν…Έρχεται τώρα, το ΥΠΑΙΘΑ με την χαρακτηριστική του καθυστέρηση φυσικά, να τινάξει τα σχολεία στον αέρα με την άρνησή του να τα στελεχώσει με επαρκή αριθμό αναπληρωτών εκπαιδευτικών.»

Γονείς για την υποστελέχωση των σχολείων - «Δεν ανεχόμαστε άλλη κοροϊδία με υποσχέσεις και μισές λύσεις»

Οι γονείς δηλώνουν αγανακτισμένοι για τις τεράστιες ελλείψεις στην Παράλληλη Στήριξη, στην υποστελέχωση όλων των ειδικοτήτων και τη λειτουργία των ολοήμερων τμημάτων σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Μάλιστα σε ανοιχτή της επιστολή η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ιλίου εκφράζει την έντονη αγανάκτηση και οργή των γονέων για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία της περιοχής τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Όπως καταγγέλλουν «το πρώτο κουδούνι στα σχολεία συνοδεύεται από σοβαρά κενά στην Παράλληλη Στήριξη, με αποτέλεσμα μαθητές που έχουν ανάγκη εξατομικευμένης εκπαιδευτικής βοήθειας να μένουν χωρίς υποστήριξη. Με το μοτίβο αυτό ακυρώνεται η λειτουργία και ο ρόλος του ΚΕΔΑΣΥ καθώς σχολεία προχωρούν παράτυπα σε μεσοβέζικες λύσεις και μια δασκάλα καλύπτει δυο και τρία παιδιά! Σημαντικές ειδικότητες και κλάδοι (δάσκαλοι ειδικοτήτων, καθηγητές ξένων γλωσσών, μουσικής, πληροφορικής, γυμναστές, εργαστηριακοί, τεχνολογικοί τομείς κ.ά.) δεν έχουν ακόμη καλυφθεί, με συνέπεια τα παιδιά μας να στερούνται πολύτιμα μαθήματα.

Λόγω των γενικών ελλείψεων, υπολειτουργούν ή απειλούνται η εύρυθμη λειτουργία και η πλήρης στελέχωση των ολοήμερων τμημάτων της Πρωτοβάθμιας. Αυτό προκαλεί επιπλέον επιβαρύνσεις στις οικογένειες (προγραμματισμός εργασίας γονέων, ασφάλεια και επίβλεψη μαθητών) και υπονομεύει το εκπαιδευτικό έργο που παρέχεται στο ολοήμερο πρόγραμμα. Η κατάσταση αυτή δεν είναι τυχαία ούτε μεμονωμένη· αποτελεί επαναλαμβανόμενο μοτίβο κάθε σχολικής χρονιάς, το οποίο πλήττει βάναυσα το δικαίωμα των μαθητών σε ισότιμη, δημόσια και ποιοτική εκπαίδευση. Οι γονείς έχουν φτάσει στα όρια της υπομονής τους. Δεν ανεχόμαστε άλλη κοροϊδία με υποσχέσεις και μισές λύσεις. Τα παιδιά μας δεν είναι αριθμοί ούτε “εκκρεμότητες”. Είναι το μέλλον του τόπου μας, και δεν θα επιτρέψουμε άλλο να θυσιάζεται από την αδιαφορία και την αναλγησία της Πολιτείας.»

Πρόεδρος ΔΟΕ στo Dnews «Ντράπηκε και η ντροπή με την επίρριψη ευθυνών στις άδειες μητρότητας και ανατροφής»

Η χρονιά ξεκίνησε με αρνητικό πρόσημο και η κατάσταση δεν εξομαλύνεται αν δεν επισπευστούν οι διαδικασίες για την β φάση των προσλήψεων αναπληρωτών και αν πραγματικά δεν καλυφθούν τα κενά στο σύνολό τους. Mάλιστα θεωρήθηκε ιδιαιτέρως άστοχη και ατυχή η προσπάθεια του Υπουργείου να μετακυλήσει τις ευθύνες για την απουσία εκπαιδευτικών στο γεγονός ότι από τους 10.000 νεοδιόριστους οι 2.000 τέθηκαν εκτός σχολικής τάξης κάνοντας χρήση αδειών κύησης, ανατροφής και μητρότητας.

Χαρακτηριστική η δήλωση του προέδρου της ΔΟΕ Σπύρου Μαρίνη στο Dnews που τόνισε ότι « Ρίχνουν την ευθύνη για τα κενά στα σχολεία στις εγκύους και στους εκπαιδευτικούς που λαμβάνουν άδεια ανατροφής τέκνων. Από τις αρχές του καλοκαιριού είχαμε επισημάνει πως τα σχολεία θα ανοίξουν με χιλιάδες κενά. Περιμέναμε να ακούσουμε κάθε είδους δικαιολογία για αυτήν την κατάσταση από το ΥΠΑΙΘΑ όπως έχουμε ακούσει από πολλές κυβερνήσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είχαμε όμως καν διανοηθεί ότι η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ θα έριχναν την ευθύνη στις εγκύους και στους/στις εκπαιδευτικούς που ζήτησαν την νόμιμη άδεια ανατροφής τέκνων.

Μια άδεια ανατροφής 9μήνων που δικαιούνται μόνο οι μόνιμοι/ες εκπαιδευτικοί και όχι οι αναπληρωτές/ριες που λαμβάνουν μόνο 3,5 μήνες – γιατί, ως γνωστόν, τα παιδιά τους έχουν υπερφυσικές δυνατότητες και μεγαλώνουν μόνα τους. Και να φανταστεί κανείς ότι η νυν υπουργός παιδείας ήταν πριν στο υπουργείο οικογένειας και κοινωνικής συνοχής που τάχα ήταν επιφορτισμένο με τις πολιτικές υπέρ των νέων ζευγαριών. Πόσο αλήθεια υποκριτές είναι οι κύριοι της κυβέρνησης που πριν λίγες μέρες ανακοίνωσαν μέτρα (μη μέτρα στην ουσία) για το δημογραφικό και τώρα που στριμώχτηκαν στοχοποιούν τους γονείς εκπαιδευτικούς. Αν στοιχειωδώς υπήρχε μια μέριμνα για την αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων των σχολείων, ακόμα και το θέμα των αδειών ανατροφής θα μπορούσε να μπει σε έναν ουσιαστικό προγραμματισμό και να αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Αλλά αυτά είναι μάλλον ψιλά γράμματα για την «άριστη» και «ψηφιακή» ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ. Η λέξη ντροπή είναι λίγη.»

ΟΛΜΕ: 20.000 κενά ή αλλιώς 400.000 διδακτικές ώρες χάνονται εβδομαδιαίως

Στο ίδιο μήκος κύματος και η ΟΛΜΕ που ρίχνει το μπαλάκι των ευθυνών στο Υπουργείο Παιδείας. Όπως καταγγέλλουν «με το τέλος της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, μετά και τις συνταξιοδοτήσεις συναδέλφων/ισσών, τα κενά που καταγράφηκαν ξεπερνούσαν τις 50.000. Η κυβέρνηση που πανηγυρίζει για το υπερπλεόνασμα των 11 δισεκατομμυρίων ευρώ, επέλεξε, παρότι προφανώς υπάρχουν επαρκή χρήματα, να καλύψει με μόνιμους διορισμούς μόλις το 1/5 των αναγκών. Στη συνέχεια, με την πρόσληψη αναπληρωτών/τριών επέλεξε ξανά να αδιαφορήσει για τους μαθητές και τις μαθήτριες μας, καλύπτοντας λιγότερα από τα μισά εναπομείναντα κενά. Το αποτέλεσμα της πολιτικής επιλογής του ΥΠΑΙΘΑ ήταν να ξεκινήσουν τα μαθήματα με σχεδόν 20.000 κενά, δηλαδή 400.000 διδακτικές ώρες να χάνονται την εβδομάδα.

Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό το γεγονός ότι αντί να αναγνωριστούν οι σοβαρές καθυστερήσεις, οι αδικίες και το «επιτελικό» χάος που το ίδιο το ΥΠΑΙΘΑ δημιούργησε στις υπηρεσιακές μεταβολές και στις τοποθετήσεις, στοχοποιούνται σήμερα ακόμα και οι νέες μητέρες εκπαιδευτικοί που ζητούν την άδεια ανατροφής ή κύησης που δικαιούνται. Πρόκειται για οργανωμένη προσπάθεια για να κρυφτούν οι τεράστιες πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης για τα σχεδόν 20.000 κενά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα σχολεία. Δεν θα αποδεχτούμε ως «κανονικότητα» την υποβάθμιση και την απαξίωση του δημόσιου σχολείου.»

Πώς να γίνει μάθημα με 4 μόλις καθηγητές για ένα Γυμνάσιο;

Eνδεικτική του προβλήματος με τα κενά είναι η κατάσταση που επικρατεί στο Γυμνάσιο Αγίου Κωνσταντίνου που ξεκίνησε τη χρονιά με μόλις 4(!) καθηγητές και ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων. Όπως μας κατήγγειλαν γονείς το σχολείο έχει δύο φιλολόγους, ένα μαθηματικό και ένα γυμναστή και καθηγητή για την παράλληλη στήριξη. Τα λοιπά μαθήματα δεν μπορούν να διεξαχθούν καθότι απουσιάζει το προσωπικό με τον ωρολόγιο πρόγραμμα να μην μπορεί να συμπληρωθεί.

Υπουργείο Παιδείας: Στις 25 Σεπτεμβρίου η Β Φάση των προσλήψεων αναπληρωτών

Από πλευράς Υπουργείου Παιδείας έχουν επισπευστεί οι διαδικασίες ώστε η Β φάση των προσλήψεων αναπληρωτών να έχει περαιωθεί μέχρι την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου ώστε το αργότερο αρχές Οκτώβρη να καλυφθούν όσα περισσότερα κενά είναι εφικτό με τους υπολογισμούς να «δείχνουν» ότι θα προσληφθούν περίπου 4.000 εκπαιδευτικοί. Με εγκύκλιο που απεστάλη στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, το Υπουργείο ζητά την ηλεκτρονική καταχώριση των λειτουργικών κενών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού (ΟΠΣΥΔ).

Το σύστημα θα παραμείνει ανοιχτό έως και Τετάρτη 17/09/2025 για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Μέχρι την Παρασκευή 19/09/2025 για τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Για τα ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ και τα ΚΕΔΑΣΥ, το ΟΠΣΥΔ θα είναι διαθέσιμο μέχρι τις 19/09/2025.

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καλούνται να δηλώσουν τα λειτουργικά κενά για:

Γενική Εκπαίδευση: Σχολικές μονάδες, ΔΥΕΠ, Τμήματα Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (ΥΜΕΠΑΛ).

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π.

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ): ΣΜΕΑΕ/ΤΕ, Παράλληλη Στήριξη, ΚΕΔΑΣΥ.

Μουσικά Σχολεία: Μουσικές ειδικεύσεις (σε ώρες/εβδομάδα).