Σχεδόν 20.000 τα κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία με τα μαθήματα να γίνονται μετ' εμποδίων και το Υπουργείο να ψάχνει τρόπους να τα «μπαλώσει».

Με τεράστια κενά στα σχολεία, εκατοντάδες χαμένες διδακτικές ώρες για τους μαθητές, «κουτσουρεμένο» ωρολόγιο πρόγραμμα, εκπαιδευτικούς σε απόγνωση και γονείς σε απελπισία, ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά.

Η υποστελέχωση σε προσωπικό δημιουργεί σύγχυση και κλίμα αποσταθεροποίησης στις τάξεις με τους γονείς να δηλώνουν αγανακτισμένοι για τα όσα διαδραματίζονται σε Παράλληλη Στήριξη και Ολοήμερο ενώ τα προβλήματα είναι ακόμα μεγαλύτερα για τους μαθητές των τελευταίων τάξεων που χάνουν πολύτιμο χρόνο προετοιμασίας για εξετάσεις. Κοινή συνισταμένη η ποιότητα της εκπαίδευσης που πλήττεται από την αναγκαστική «προχειρότητα» στο να λειτουργήσουν τα σχολεία.

Οι επιπτώσεις για τη μαθησιακή πορεία των παιδιών αναμένονται σημαντικές, καθώς οι χαμένες διδακτικές ώρες δεν είναι εύκολο να αναπληρωθούν. Την ίδια στιγμή, οι εκπαιδευτικοί υποχρεώνονται να «τρέξουν» την ύλη σε συμπιεσμένο χρόνο, γεγονός που αυξάνει την πίεση στους μαθητές και οδηγεί σε περαιτέρω άνθηση της παραπαιδείας. Μεγάλο είναι και το τίμημα για τους μαθητές Ειδικής Αγωγής. Η έλλειψη εκπαιδευτικών αποστερεί εκατοντάδες παιδιά από το δικαίωμα στην παράλληλη στήριξη, ενώ η κάθε διάγνωση αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο αριθμό ωρών, καθιστώντας την κατάσταση ακόμα πιο επιβαρυντική για τους μαθητές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΔΟΕ), τα κενά είναι εξαιρετικά ανησυχητικά. 4.661 κενά στην Παράλληλη Στήριξη, 666 κενά στην Ειδική Αγωγή ενώ οι μεγαλύτερες απώλειες σε διδακτικό προσωπικό Πρωτοβάθμιας εντοπίζονται σε Πειραιά (862), Ανατολική Αττική (817), Αθήνα Α’ (807), Ηράκλειο (622), Αχαΐα (460) και Κυκλάδες (318).

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcv7nw6w3rkp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το ολοήμερο… είδος πολυτελείας στα Χανιά με πάνω από 200 κενά

Χαοτική είναι η κατάσταση σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία των Χανίων με το ολοήμερο πρόγραμμα να παραμένει ουσιαστικά «πολυτέλεια» για τους μαθητές, ακόμα και μέσα στην πόλη. Η κατάσταση είναι ακόμη πιο κρίσιμη στην Ειδική Αγωγή και για τους μαθητές που δικαιούνται παράλληλη στήριξη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο αιρετός του ΠΥΣΔΕ, Γιώργος Παύλου στο zarpanews.gr τα κενά ξεπερνούν τα 200, με σημαντικές ελλείψεις σε βασικές ειδικότητες:

Κενά στη Γενική Αγωγή

Νηπιαγωγοί (ΠΕ60): 27

Δάσκαλοι (ΠΕ70): 31

Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11): 20

Άλλες ειδικότητες: ΠΕ05: 3+2, ΠΕ06: 6+4, ΠΕ07: 1, ΠΕ08: 5, ΠΕ79.01: 7, ΠΕ86: 2, ΠΕ91.01: 4

Κενά στην Ειδική Αγωγή

ΠΕ60/61: 10

ΠΕ70/71: 22 (3 ΣΜΕΑΕ)

Κενά στην Παράλληλη Στήριξη

ΠΕ60/61: 26

ΠΕ70/71: 94 + 1 Νηπιαγωγείο

Η Νέα Αριστερά φέρνει στη Βουλή τα χιλιάδες κενά στην Ειδική Αγωγή

Το ζήτημα των κενών στα σχολεία έφερε στη Βουλή η Νέα Αριστερά ζητώντας απαντήσεις από την αρμόδια υπουργό καθώς η υποστελέχωση των σχολείων ειδικά στην Ειδική Αγωγή είναι πρωτοφανής. Όπως τονίζουν ενδεικτική είναι η περίπτωση του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου - από τα 20 παιδιά που δικαιούνται Παράλληλη Στήριξη, τοποθετήθηκαν μόλις 5 εκπαιδευτικοί. Οι βουλευτές τονίζουν ότι η Ειδική Αγωγή δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως δευτερεύουσα προτεραιότητα, αλλά ως οργανικό και αναπόσπαστο μέρος της δημόσιας εκπαίδευσης και ζητούν στοιχεία για τον

ακριβή αριθμό κενών στην Ειδική Αγωγή ανά Περιφέρεια και Δήμο, το σχέδιο του Υπουργείου για την πλήρη κάλυψη των κενών εντός της τρέχουσας σχολικής χρονιάς αλλά και χρονοδιάγραμμα των επόμενων φάσεων προσλήψεων.

Στα κάγκελα οι γονείς του 14ου Δημοτικού Ιλίου: «92 χαμένες ώρες την εβδομάδα το τίμημα των επιλογών του Υπουργείου»

Στο Dnews γίναμε αποδέκτες των καταγγελιών του Συλλόγου Γονέων του 14ου Δημοτικού Ιλίου που με το «πρώτο κουδούνι» μέτρησε τεράστιες εκπαιδευτικές απώλειες. Όπως δηλώνουν οι γονείς «Καλή σχολική χρονιά!» Είναι μια ευχή που ακούγεται από γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς όλες αυτές τις μέρες. Ωστόσο, το υπουργείο Παιδείας έχει φροντίσει η σχολική χρονιά να ξεκινήσει με τεράστια προβλήματα για τα σχολεία. Τα χιλιάδες κενά εκπαιδευτικού και επιστημονικού προσωπικού στα σχολεία (υπολογίζονται σε περίπου 16.000 πανελλαδικά μετά και την ολοκλήρωση της 1ης φάσης διορισμού αναπληρωτών) δεν αφήνουν περιθώρια για ευχολόγια.

Ήδη λείπουν εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων (πληροφορικής, εικαστικός, μουσικός, θεατρικής αγωγή, 2ος δάσκαλος αγγλικών κ.α.) και ένας δάσκαλος. Συνολικά οι κενές ώρες στο σχολείο μας υπολογίζονται σε 92 την εβδομάδα. Μιλάμε για ένα τεράστιο αριθμό κενών που αποδεικνύει την αδιαφορία της κυβέρνησης και του κράτους για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών. Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό ούτε το πρώτο σχολείο που έχει αυτά τα κενά.

Η λέξη αδιαφορία απλά τους αθωώνει! Αποδεικνύεται στην πράξη ότι είναι πολιτική επιλογή η υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Το ολοήμερο και η πρόωρη υποδοχή δεν θα λειτουργήσουν μέχρι νεωτέρας, με αποτέλεσμα να προκαλούνται τεράστια ζητήματα για τους εργαζόμενους γονείς που καλούνται να λύσουν τον άλυτο γρίφο, να πρέπει να πάρουν τα παιδιά στις 13.00 ή και νωρίτερα από το σχολείο. Απαιτούμε την πλήρωση εδώ και τώρα όλων των κενών εκπαιδευτικού και επιστημονικού προσωπικού.»

Αγώνας δρόμου για την β φάση των προσλήψεων αναπληρωτών

Όπως τόνισε η υπουργός Παιδείας ολοκληρώθηκε η καταγραφή των κενών στα σχολεία και τώρα είναι σε εξέλιξη η επανακαταμέτρηση που θα αποτυπώσεις τις ανάγκες σε αναπληρωτές. Η καταγραφή των κενών έγινε μέσω ΟΠΣΥΔ από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ενώ οι Περιφερειακές Διευθύνσεις έχουν προθεσμία έως τις 19 Σεπτεμβρίου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η β φάση των αναπληρωτών θα φτάσει στην πίστωση έως και 9.000 αναπληρωτών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ στις 25 Σεπτεμβρίου θα «τρέξει» το σύστημα των αναπληρωτών και οι υποψήφιοι θα πληροφορηθούν την περιοχή πρόσληψής τους και την 1η Οκτωβρίου οι προσληφθέντες αναπληρωτές θα αναλάβουν υπηρεσία ώστε να εκκινήσουν τα μαθήματα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcvsna1xdrz5?integrationId=40599y14juihe6ly}