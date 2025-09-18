Η λίστα με τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά που φέτος δεν θα λειτουργήσουν σε Κρήτη και Στερεά Ελλάδα.

Μπορεί το πρώτο κουδούνι στα σχολεία της χώρας να χτύπησε για την νέα σχολική χρονιά και τα μαθήματα να ξεκίνησαν όμως οι αποφάσεις για αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων ελλείψει μαθητικού δυναμικού συνεχίζονται.

Αφανίζονται τα σχολεία στη δίνη του δημογραφικού

Οι αυλές που κάποτε γέμιζαν με παιδικές φωνές και παιχνίδι ερήμωσαν. Τα άδεια θρανία και οι κλειδωμένες αίθουσες γίνονται σύμβολο της πληθυσμιακής συρρίκνωσης με τους δείκτες της υπογεννητικότητας να πιέζουν επικίνδυνα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από συνολικά 13.478 σχολεία σε όλη τη χώρα, περίπου 714 παρέμειναν κλειστά στον αγιασμό της 11ης Σεπτεμβρίου, με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση να πλήττεται περισσότερο, καθώς 324 δημοτικά και 358 νηπιαγωγεία έβαλαν λουκέτο. Φέτος στην Α’ Δημοτικού υπολογίζεται ότι εγγράφηκαν 71.181 παιδιά, αριθμός μειωμένος κατά 40%, σε σχέση με το 2010, όταν οι εγγραφές ήταν 115.000.

Αν δεν βρεθούν λύσεις, κινδυνεύουμε να δούμε ακόμα περισσότερα σχολεία να μένουν κλειστά. Η κατάσταση επιδεινώνεται και δείχνει χωρίς επιστροφή. Πλήθος Δημοτικών και Νηπιαγωγείων σε νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα λειτουργούν με τον ελάχιστο αριθμό μαθητών, που συνήθως δεν ξεπερνούν τους πέντε, ενώ μεγάλος αριθμός μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναγκάζεται κάθε χρόνο να μεταναστεύσει στην κοντινότερη πόλη προκειμένου να φοιτήσει σε Γυμνάσιο και Λύκειο.

Ενδεικτικό της κατάστασης το παράδειγμα της Κρήτης που απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Μανώλη Καρτσωνάκη γνωστοποιεί την αναστολή λειτουργίας 20 Νηπιαγωγείων και 20 Δημοτικών Σχολείων λόγω έλλειψης μαθητών.

Ίδιο ζήτημα έχει προκύψει και στη Στερεά Ελλάδα με 10 Δημοτικά και 15 Νηπιαγωγεία να παραμένουν ερμητικά κλειστά λόγω έλλειψης μαθητικού δυναμικού. H λίστα είναι η κάτωθι:

1 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΝΟΗΣ

2 ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΜΗΣ

3 ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

4 ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

5 ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ

6 ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΙΩΝ

7 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

8 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

9 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ

10 ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΙΟΥ

1 BΟΙΩΤΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ

2 BΟΙΩΤΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΠΑΤΟΥ

3 BΟΙΩΤΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

4 BΟΙΩΤΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ

5 ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

6 ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

7 ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΜΗΝΙΟΥ

8 ΕΥΒΟΙΑΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ

9 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

10 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ

11 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

12 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΞΑΡΧΟΥ

13 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

14 ΦΩΚΙΔΑΣ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

15 ΦΩΚΙΔΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΙΣΣΟΥ