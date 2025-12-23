Πότε αναμένεται το πόρισμα της ΑΑΔΕ για τα οικονομικά του Συλλόγου των Τεμπών.

Στις 9 Ιανουαρίου η ΑΑΔΕ θα λάβει τα στοιχεία που έχει ζητήσει για τα οικονομικά του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών: Το Καταστατικό του Συλλόγου, το βιβλίο εσόδων-εξόδων και τις αποδείξεις.

Πότε όμως θα βγει το πόρισμα της ΑΑΔΕ;

Σύμφωνα με τη διαδικασία θα βγει αρχικά το προσωρινό πόρισμα και εν συνεχεία το οριστικό.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί μετά το Μάρτιο.

Στις 24 Μαρτίου ωστόσο ξεκινά η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών.

Οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων θα πάνε δηλαδή στη δίκη περίπου ως ύποπτοι ότι είναι ...απατεώνες!

Μήπως αυτός είναι τελικά και ένας ακόμα στόχος;

Η απαξίωση όσων δίνουν τον αγώνα για δικαιοσύνη;

Β.Σκ.