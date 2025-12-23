Σε διαφορετική περίπτωση εξετάζουν και την καθαίρεση ή την προσφυγή στις κάλπες.

Δεν προσήλθε την Δευτέρα στη συνεδρίαση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, με αποτέλεσμα η ανακοίνωση για τον έλεγχο της ΑΑΔΕ στα οικονομικά του Συλλόγου να μην υπογράφεται από την πρόεδρό του.

Η μη προσέλευση Καρυστιανού δείχνει το χάσμα που υπάρχει μεταξύ αυτής και των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία δεν έθεσαν το θέμα παραίτησής της λόγω της συγκυρίας με τον έλεγχο των οικονομικών του Συλλόγου από την ΑΑΔΕ.

Τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου είναι αποφασισμένα να ζητήσουν την παραίτηση Καρυστιανού από τη θέση της προέδρου λόγω της απόφασής της να προχωρήσει σε ίδρυση κόμματος.

Αν δεν υποβάλλει παραίτηση ή θα προχωρήσουν σε καθαίρεσή της ή θα περιμένουν τη λήξη της θητείας της που λέγεται ότι είναι την άνοιξη για να την αντικαταστήσουν.

Το χάσμα πάντως που υπάρχει μεταξύ των δυο πλευρών δεν γεφυρώνεται...

Β.Σκ.