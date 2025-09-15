12η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2025: Τα μαθήματα δίνουν τη θέση τους σε αθλητικές δραστηριότητες με υποχρεωτική παρουσία και συμμετοχή των μαθητών.

Καλά νέα για τους μαθητές όλων των βαθμίδων καθώς την επόμενη Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου δεν θα γίνουν μαθήματα στα σχολεία αλλά οι μαθητές καλούνται υποχρεωτικά να συμμετάσχουν σε αθλητικές δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο του εορτασμού της 12ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού 2025, η οποία εναρμονίζεται, όπως κάθε χρόνο, με την Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καλεί όλες τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, να υλοποιήσουν αθλητικές δράσεις και δραστηριότητες, εντός ή/και εκτός του σχολικού χώρου, καθ΄ όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, με κοινό σύνθημα «Κινούμαι, Ενεργώ, Δημιουργώ».

Με στόχο την ανάδειξη, εκτός των άλλων, της παιδαγωγικής αξίας του σχολικού αθλητισμού και την καλλιέργεια των αξιών και αρετών που απορρέουν από αυτόν, προτείνεται ο φετινός εορτασμός να αφιερωθεί στη σύνδεση του σχολικού αθλητισμού με την έννοια του «ενεργού πολίτη», υιοθετώντας μια ολιστική προσέγγιση που εναρμονίζεται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, δεδομένου ότι ο αθλητισμός, πέρα από τη φυσική άσκηση/δραστηριότητα για τη θωράκιση της υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, αποτελεί ισχυρό εργαλείο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την κοινωνική σύνδεση και την ενεργό συμμετοχή στον δημόσιο βίο.

Οι μαθητές ανακαλύπτουν τα οφέλη του αθλητισμού στο σχολικό περιβάλλον

Η συγκεκριμένη ημέρα αποτελεί μια ευκαιρία κινητοποίησης μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών προς έναν ενεργό τρόπο ζωής, ο οποίος συμβάλλει στην καλύτερη υγεία και ενισχύει τις σχολικές επιδόσεις. Στόχος της Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού είναι η αλλαγή κουλτούρας της νέας γενιάς προς έναν δραστήριο, πιο ενεργό τρόπο ζωής που οδηγεί στην υγεία, σωματική και ψυχική. Επαναδραστηριοποιούμε τα σχολεία μας, καλλιεργούμε στα παιδιά τη δίψα για ζωή και κίνηση, καταπολεμούμε την καθιστική ζωή και την πολύωρη ψηφιακή ενασχόληση.

Ποια αθλήματα θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν οι μαθητές στις 26 Σεπτεμβρίου

Η προετοιμασία για τον εορτασμό στις 26 Σεπτεμβρίου έχει ξεκινήσει καθώς η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής καλεί όλες τις Αθλητικές Ομοσπονδίες να οργανώσουν και να υλοποιήσουν αθλητική εκδήλωση για τη γνωριμία των μαθητών/μαθητριών με το οικείο άθλημα, σε συγκεκριμένα σημεία άθλησης γεωγραφικών περιοχών της χώρας. Με σκοπό την αύξηση της φυσικής δραστηριότητας κάθε μαθητή/μαθήτριας, βασικός στόχος κάθε αθλητικής εκδήλωσης προτείνεται να είναι η παρουσίαση του τρόπου διεξαγωγής και των κανόνων του αθλήματος, του οφέλους που προκύπτει από αυτό για τη σωματική/ψυχική υγεία και την πνευματική ανάπτυξη των μαθητών/μαθητριών καθώς και η προβολή ολυμπιακών αξιών όπως το «ευ αγωνίζεσθαι», η συνεργασία, ο σεβασμός και η ακεραιότητα.

Το τριήμερο ξεκούρασης μετά το πρώτο κουδούνι στα σχολεία

Παράλληλα για τους μαθητές, ο εορτασμός της 12ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού λειτουργεί σαν μια «ανάσα» μέσα στη σχολική ρουτίνα, καθώς συνδυάζεται με Σαββατοκύριακο και δημιουργεί ένα τριήμερο ξεκούρασης πριν την επιστροφή στις τάξεις τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου.