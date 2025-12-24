Η Amazon αρνήθηκε να σχολιάσει και δεν έχει ορίσει επίσημα ημερομηνία για την πρεμιέρα.

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ έχει ορίσει τον χώρο της πρεμιέρας του ντοκιμαντέρ «Melania» σε σκηνοθεσία Μπρετ Ράτνερ με θέμα την επιστροφή της στον Λευκό Οίκο.

Η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί στο πρόσφατα μετονομασμένο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και Τζον Φ. Κένεντι, στο ιστορικό ίδρυμα πολιτισμού στην Ουάσινγκτον σύμφωνα με όσα ανέφεραν πηγές στο THR.

Το τρέιλερ για το ντοκιμαντέρ των Amazon MGM Studios, το οποίο δημιουργήθηκε με τη συμμετοχή της Μελάνια Τραμπ την ακολουθεί κατά τη διάρκεια των 20 ημερών που προηγήθηκαν της προεδρικής ορκωμοσίας του 2025, κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα. Το σποτ ξεκινά με την πρώτη κυρία των ΗΠΑ στη ροτόντα του Καπιτωλίου των ΗΠΑ τη δεύτερη ημέρα ορκωμοσίας του συζύγου της ως προέδρου των ΗΠΑ, να γυρίζει προς την κάμερα για να πει: «Να 'μαστε πάλι».

Το ντοκιμαντέρ ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο, δύο εβδομάδες πριν από την επιστροφή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και έχει αποτελέσει αντικείμενο περιέργειας και ελέγχου, όχι μόνο λόγω του θέματός του, αλλά και επειδή σηματοδοτεί την επιστροφή του Ράτνερ, ο οποίος δεν έχει εργαστεί στο Χόλιγουντ από τότε που κατηγορήθηκε για σεξουαλική παρενόχληση το 2017.

Η Amazon θα κυκλοφορήσει την ταινία αποκλειστικά σε κινηματογράφους στις ΗΠΑ και σε επιλεγμένες χώρες στις 30 Ιανουαρίου 2026, με ημερομηνία streaming στο Prime Video που δεν έχει ακόμη οριστεί. Η ταινία θα συνοδευθεί αργότερα από μια τριμερή σειρά ντοκιμαντέρ.