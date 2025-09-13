Ωνάσεια Σχολεία: Πότε ξεκινούν οι Όμιλοι και η προετοιμασία για τις Πανελλήνιες 2026

«Πρεμιέρα» σε 6 περιοχές για τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, το πλαίσιο λειτουργίας τους.

Ξεκίνησε δυναμικά στις 11 Σεπτεμβρίου η σχολική χρονιά για τα πρώτα 6 Γυμνάσια και 6 Λύκεια που εντάσσονται στο δίκτυο των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων (ΔΗΜ.Ω.Σ.). Η πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση που υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας φέρνει στο σήμερα την εμπειρία του δημόσιου σχολείου του μέλλοντος, μέσα από ένα ενιαίο δίκτυο πρότυπων σχολείων με κοινωνικό χαρακτήρα.

Οι τοπικές κοινωνίες στις οποίες λειτουργούν τα νέα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία σε Αχαρνές, Περιστέρι, Κολωνό, Ξηροκρήνη Θεσσαλονίκης, Κοζάνη και Ξάνθη, αγκάλιασαν τον θεσμό, δείχνοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη τους, επιβεβαιώνοντας το αρχικό όραμα του Ιδρύματος Ωνάση για τη δημιουργία δημόσιων σχολείων ανοιχτών στην κοινωνία, που προσφέρουν ίσες ευκαιρίες και ενδυναμώνουν τις περιοχές στις οποίες λειτουργούν.

Τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα τη λειτουργία των Ομίλων και των Συνόλων. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι δράσεις αυτές θα ξεκινήσουν από τα μέσα Οκτωβρίου, προσφέροντας στους μαθητές και τις μαθήτριες ένα πλούσιο φάσμα δραστηριοτήτων στις Θετικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, στις Γλώσσες, στις Τέχνες, στον Πολιτισμό και στον Αθλητισμό.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των Ομίλων θα υλοποιείται και ειδικό πρόγραμμα προετοιμασίας για τις Πανελλήνιες 2026, με ενισχυτική διδασκαλία και στοχευμένη υποστήριξη για τους μαθητές των Λυκείων. Ο νέος αυτός θεσμός φιλοδοξεί να προσφέρει όχι μόνο γνώσεις, αλλά και δεξιότητες που θα βοηθήσουν τα παιδιά να προσεγγίσουν με αυτοπεποίθηση τις εξετάσεις και το επόμενο βήμα της εκπαιδευτικής τους πορείας.

Με αυτόν τον τρόπο, τα Ωνάσεια Σχολεία επιβεβαιώνουν τον ρόλο τους ως σύγχρονα δημόσια σχολεία-πρότυπα, που στηρίζουν έμπρακτα τους μαθητές, τους γονείς και την τοπική κοινωνία.

Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και τη λειτουργία των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων, η Σοφία Λαμπροπούλου, Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ΔΗΜ.Ω.Σ., δήλωσε: «Η λειτουργία των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή για τη δημόσια εκπαίδευση στη χώρα μας. Πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας συλλογικής, συντονισμένης προσπάθειας, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου δημόσιου σχολείου ανοιχτού στις ανάγκες της κοινωνίας, με πυρήνα του τη μάθηση, τη συνοχή και τον σεβασμό, προσφέροντας προοπτικές για κάθε παιδί, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Η Διοικούσα Επιτροπή παραμένει σταθερά προσηλωμένη σε αυτό το όραμα».

Ο Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου, Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος που σήμερα, εκπροσωπώντας το Ίδρυμα Ωνάση που γιορτάζει φέτος 50 χρόνια, συμμετέχω στην πρώτη ημέρα της χρονιάς για τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία. Το σημαντικό αυτό έργο ξεκίνησε πριν από μόλις έξι μήνες, όταν ψηφίστηκε από την Βουλή ο σχετικός νόμος με υπερκομματική πλειοψηφία. Δουλεύοντας εντατικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και σε λίγες μόνο εβδομάδες, μπορέσαμε να παραδώσουμε συνολικά δώδεκα σχολεία. Με την σύμπραξη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οργανώθηκαν και όλα τα διοικητικά ζητήματα που αναπόφευκτα υπήρχαν. Το αποτέλεσμα είναι εμφανές: Νέα θρανία, νέα κουφώματα, φωτισμός και ριζική ανακαίνιση. Νέος ηλεκτρονικός εξοπλισμός με δεκάδες υπολογιστές, νέοι διαδραστικοί πίνακες και πολλά άλλα. Όμως, η υλική υποδομή είναι μόνο το θεμέλιο. Για εμάς πιο μεγάλη σημασία έχουν οι μαθητές και οι καθηγητές. Οι εκπαιδευτικοί είναι που κάνουν το καλό σχολείο και όχι οι όμορφα βαμμένοι τοίχοι. Είμαστε στο πλευρό τους, ώστε να τους στηρίξουμε με συγκεκριμένα μέτρα. Αντίστοιχα – και σε συνεργασία μαζί τους και με τις κατά τόπους Διευθύνσεις - θα θέλαμε να οργανωθούν δράσεις που θα είναι ανοιχτές και στα όμορα σχολεία και στην τοπική κοινωνία ευρύτερα, επιβεβαιώνοντας ότι τα ΔΗΜ.Ω.Σ. παραμένουν ανοιχτά στη γειτονιά και στην κοινωνία. Συνολικά, θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα Ωνάσεια Σχολεία θα είναι καταλύτης, ώστε να γίνουν ακόμη καλύτερα και τα υπόλοιπα δημόσια σχολεία της χώρας. Καλή νέα σχολική χρονιά σε όλους και όλες!».