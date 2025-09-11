Πρώτο κουδούνι και «ποδαρικό» για τα Ωνάσεια Σχολεία - Η επίσκεψη Ζαχαράκη στην Ξάνθη

Πρεμιέρα σήμερα και για την λειτουργία των Ωνάσειων Σχολείων που δίνουν στους μαθητές τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με την εκπαίδευση και τις δεξιότητες του μέλλοντος.

Η νέα σχολική χρονιά που ξεκίνησε πριν λίγες ώρες σηματοδοτεί την έναρξη λειτουργίας των Ωνασείων Σχολείων που άνοιξαν σήμερα τις πόρτες τους σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Ο νέος αυτός θεσμός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δίνει στους μαθητές την δυνατότητα να γνωρίσουν και να μυηθούν σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα αξιοποιώντας βιωματικές μεθόδους μάθησης ενώ παράλληλα θα καταρτιστούν στην ψηφιακή τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη.

Περισσότεροι από 6.000 μαθητές ανά έτος και περισσότεροι από 22.000 μαθητές σε ορίζοντα δωδεκαετίας σε όλη την Ελλάδα θα έχουν την ευκαιρία πρόσβασης σε υψηλού επιπέδου δημόσια εκπαίδευση. Τα Ωνάσεια παραμένουν δημόσια σχολεία και οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε αυτά παραμένουν λειτουργοί του δημόσιου συστήματος εκπαίδευσης. Βασική εκπαιδευτική φιλοσοφία είναι η έμφαση στις ανθρωπιστικές, θετικές και κοινωνικές επιστήμες, στις καλές τέχνες, στην ψηφιακή παιδεία και στη συναισθηματική και κοινωνική νοημοσύνη, με στόχο τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων δημοκρατικών πολιτών καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων με αξιοποίηση βιωματικών μεθόδων διδασκαλίας και άλλων πρωτοπόρων διδακτικών πρακτικών και δράσεων.

Παρουσία της Σοφίας Ζαχαράκη ο αγιασμός στο Ωνασεια Σχολεία της Ξάνθης

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη έδωσε το παρών στην Ξάνθη για την επίσημη έναρξη της σχολικής χρονιάς, στέλνοντας μήνυμα αναβάθμισης της δημόσιας εκπαίδευσης μέσα από σύγχρονες υποδομές, καινοτόμες δράσεις και νέα προγράμματα μάθησης. Επισκέφθηκε το Δημόσιο Ωνάσειο Γυμνάσιο (1ο Γυμνάσιο) και το Δημόσιο Ωνάσειο Λύκειο (2ο Γενικό Λύκειο) του νομού τα οποία λειτουργούν για πρώτη χρονιά φέτος με ενισχυμένες υποδομές, σύγχρονα εργαστήρια και διαδραστικούς πίνακες.

Κατά τον χαιρετισμό της η Υπουργός, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε: «Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι, σήμερα, στην Ξάνθη για τον αγιασμό της νέας σχολικής χρονιάς, όπου επισκέφθηκα, μεταξύ άλλων, ένα Πειραματικό Νηπιαγωγείο, δυο Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, αλλά και το Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο, που μετέχουν στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου». Υποδεχόμαστε τους μαθητές και τις μαθήτριές μας, τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους γονείς, στα σχολεία, και θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι τα παιδιά τους θα βρουν ένα σχολικό περιβάλλον προσεγμένο, με σύγχρονες υποδομές, νέα ψηφιακά εργαλεία και φωτεινούς χώρους που κάνουν το μάθημα πιο δημιουργικό και πιο ελκυστικό.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι το Ωνάσειο Γυμνάσιο Ξάνθης συγκαταλέγεται ανάμεσα στα σχολεία που θα συμμετάσχουν στο νέο πρόγραμμα για την Τεχνητή Νοημοσύνη, με έμφαση στην ασφάλεια των δεδομένων. Στόχος μας είναι οι μαθητές να γνωρίσουν αυτό το πολύτιμο εργαλείο με υπευθυνότητα, κατανοώντας ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να λειτουργεί ως βοηθός και όχι ως αυτοσκοπός. Θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στο Ίδρυμα Ωνάση, για τη στρατηγική συμβολή του σε αυτό το νέο θεσμό της δημόσιας εκπαίδευσης αλλά και στις διοικήσεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, καθώς με τη γενναία δωρεά τους, ανακαινίσθηκαν 431 σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Με τη συνεργασία Πολιτείας και κοινωνίας, αποδεικνύουμε στην πράξη ότι η δημόσια παιδεία δεν μένει στάσιμη – εξελίσσεται, δυναμώνει και προσφέρει σε κάθε παιδί το σχολείο που του αξίζει. Εύχομαι από καρδιάς σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς, μια δημιουργική και γόνιμη χρονιά. Να αξιοποιούν κάθε μέρα, να στηρίζουν ο ένας τον άλλο και να απολαμβάνουν τη μοναδική εμπειρία της σχολικής ζωής. Καλή σχολική χρονιά!»