Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Παιδεία

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα Φωτογραφία: Luisella Planeta/ Pixabay
Στις 11 Σεπτεμβρίου το πρώτο κουδούνι στα σχολεία, όσα πρέπει να ξέρουν οι μαθητές που θα φοιτήσουν σε Γυμνάσια και Λύκεια.

Οι μαθητές επιστρέφουν στα σχολεία μετά τις καλοκαιρινές διακοπές την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου. Τα προαύλια τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας θα γεμίσουν με τις φωνές των μαθητών και μετά την τελετή του αγιασμού θα ξεκινήσει και επίσημα η νέα σχολική χρονιά 2025-2026.

Η έναρξη των μαθημάτων γίνεται αμέσως μετά τον αγιασμό. Όταν η έναρξη των μαθημάτων συμπίπτει με μέρα αργίας τα μαθήματα αρχίζουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Τα μαθήματα λήγουν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου. Η λήξη των μαθημάτων του Γυμνασίου, του ΓΕ.Λ., του ΕΠΑ.Λ., του Γυμνασίου Ε.Α.Ε., του Λυκείου Ε.Α.Ε. και του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ καθορίζεται κάθε έτος με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.), η οποία εκδίδεται μέχρι την 20ήΑπριλίου.

Το διδακτικό έτος στο Γυμνάσιο, στο ΓΕ.Λ, στο ΕΠΑ.Λ., στο Γυμνάσιο Ε.Α.Ε., στο Λύκειο Ε.Α.Ε. και στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ χωρίζεται σε δύο (2) περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα. Το πρώτο (Α’ ) τετράμηνο διαρκεί από την 11η Σεπτεμβρίου έως την 20ή Ιανουαρίου. Το δεύτερο (Β’ ) τετράμηνο διαρκεί από την 21η Ιανουαρίου έως τη λήξη των μαθημάτων, όπως ορίζεται στην παρ. 3. Ειδικότερα για τα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. το πρώτο (Α’ ) τετράμηνο διαρκεί από την 11η Σεπτεμβρίου έως την 25η Ιανουαρίου. Το δεύτερο (Β’ ) τετράμηνο διαρκεί από την 26η Ιανουαρίου έως τη λήξη των μαθημάτων την 15η Ιουνίου του τρέχοντος έτους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σχολεία και σεισμός: Υποχρεωτικές ασκήσεις ετοιμότητας και σχέδιο έκτακτης ανάγκης μετά το πρώτο κουδούνι

Σχολεία και σεισμός: Υποχρεωτικές ασκήσεις ετοιμότητας και σχέδιο έκτακτης ανάγκης μετά το πρώτο κουδούνι

Παιδεία
Σχολεία: Η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται μάθημα και τα εργαλεία της OpenAI μπαίνουν επίσημα στις τάξεις

Σχολεία: Η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται μάθημα και τα εργαλεία της OpenAI μπαίνουν επίσημα στις τάξεις

Παιδεία
Σχολεία: Εδώ θα βλέπουν οι γονείς τις κοπάνες και τους βαθμούς των παιδιών

Σχολεία: Εδώ θα βλέπουν οι γονείς τις κοπάνες και τους βαθμούς των παιδιών

Παιδεία

Οι γραπτές εξετάσεις, προαγωγικές και απολυτήριες διεξάγονται μετά τη λήξη των μαθημάτων του Β’ τετραμήνου, στις εξεταστικές περιόδους Μαΐου - Ιουνίου, καθώς και την περίοδο από 1η Σεπτεμβρίου έως την έναρξη των μαθημάτων, όπου η περίοδος αυτή προβλέπεται. Δεν υφίστανται γραπτές εξετάσεις, προαγωγικές και απολυτήριες για τα Ε.Ε.Ε.ΕΚ.. Την ημέρα της λήξης των μαθημάτων δεν διεξάγεται διδασκαλία και ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών την ημέρα αυτή αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών και εκτελεί τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες για την κανονική και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων.

SXOLEIA 2025 0b3af

Οι μέρες που δεν γίνονται μαθήματα σε Γυμνάσια και Λύκεια

Σύμφωνα με την επίσημη εγκύκλιο λειτουργίας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδασκαλία μαθημάτων δεν διεξάγεται και εξετάσεις δεν διενεργούνται κατά τις ακόλουθες χρονικές περιόδους του σχολικού έτους:

Διακοπές Χριστουγέννων, από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 7η Ιανουαρίου.

Διακοπές Πάσχα, από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή του Θωμά.

Θερινές διακοπές, από την 1η Ιουλίου μέχρι και την 31η Αυγούστου.

Ημέρες αργίας ορίζονται:

  • όλες οι Κυριακές,
  • η θρησκευτική εορτή του Αγίου Πνεύματος,
  • οι εθνικές επέτειοι της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου,
  • η Καθαρά Δευτέρα,
  • η 1η Μαΐου
  • οι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ημέρες αργίας για την έδρα κάθε σχολείου λόγω τοπικής εθνικής ή θρησκευτικής εορτής.

Την 30η Ιανουαρίου, ημέρα εορτής των Τριών Ιεραρχών πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις η διάρκεια των οποίων ορίζεται με σχετική εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και κατά τα λοιπά τηρείται απαρεγκλίτως το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων. Σε περίπτωση που η 30ή Ιανουαρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι εορταστικές εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα την προηγούμενη Παρασκευή.

Τα ιδιωτικά σχολεία επιτρέπεται, ύστερα από σχετική γνωστοποίηση στον/στην οικείο/α Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να αργούν έως δύο (2) επιπλέον ημέρες ανά έτος, σε ημερομηνίες που σχετίζονται με την ιστορία και τη σχολική τους παράδοση ή, στην περίπτωση των ξένων σχολείων της ημεδαπής, που αποτελούν επίσημη εθνική ή θρησκευτική εορτή στη χώρα προέλευσής τους.

Κατά την παραμονή των εθνικών επετείων της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου, καθώς και κατά την επέτειο της 17ης Νοεμβρίου πραγματοποιούνται στα Γυμνάσια, στα ΓΕ.Λ, στα ΕΠΑ.Λ, στα Γυμνάσια Ε.Α.Ε., στα Λύκεια Ε.Α.Ε., στα ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις και δρώμενα στον χώρο εκδηλώσεων των σχολείων ή σε άλλο κατάλληλο χώρο με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών. Αν η ημέρα αυτή συμπίπτει με Σάββατο ή αργία, οι ανωτέρω εκδηλώσεις πραγματοποιούνται την προηγουμένη του Σαββάτου ή της αργίας. Η εορτή της σημαίας πραγματοποιείται την ίδια ημέρα των εορταστικών εκδηλώσεων της επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Τα ωράρια προσέλευσης και σχολάσματος στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Το πρόγραμμα στα Γυμνάσια διαμορφώνεται ως εξής:

1η Ώρα

8:15 – 9:00

διάλειμμα

9:00 – 9:05

2η Ώρα

9:05 – 9:50

διάλειμμα

9:50 – 10:00

3η Ώρα

10:00 – 10:45

διάλειμμα

10:45 – 10:50

4η Ώρα

10:50 – 11:35

διάλειμμα

11:35 – 11:45

5η Ώρα

11:45 – 12:30

διάλειμμα

12:30 – 12:35

6η Ώρα

12:35 – 13:20

διάλειμμα

13:20 – 13:25

7η Ώρα

13:25 – 14:00

Αντίστοιχα το πρόγραμμα μαθημάτων και διαλειμμάτων στα Λύκεια διαμορφώνεται ως εξής:

1η ώρα 08:15 – 09:00

1ο διάλειμμα 09:00 – 09:05

2η ώρα 09:05 – 09:50

2ο διάλειμμα 09:50 – 10:00

3η ώρα 10:00 – 10:45

3ο διάλειμμα 10:45 – 10:55

4η ώρα 10:55 – 11:40

4ο διάλειμμα 11:40 – 11:50

5η ώρα 11:50 – 12:35

5ο διάλειμμα 12:35 – 12:40

6η ώρα 12:40 – 13:25

6ο διάλειμμα 13:25 – 13:30

7η ώρα 13:30 – 14:10

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Το Νο1 βότανο που μπορεί να «νικήσει» την άνοια

Το Νο1 βότανο που μπορεί να «νικήσει» την άνοια

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Οι 2 τροφές σε κονσέρβα που μειώνουν τη χοληστερίνη

Οι 2 τροφές σε κονσέρβα που μειώνουν τη χοληστερίνη

Μια αλλαγή στο σπίτι σας μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση

Μια αλλαγή στο σπίτι σας μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Σχετικά Άρθρα

Σχολεία και σεισμός: Υποχρεωτικές ασκήσεις ετοιμότητας και σχέδιο έκτακτης ανάγκης μετά το πρώτο κουδούνι

Σχολεία και σεισμός: Υποχρεωτικές ασκήσεις ετοιμότητας και σχέδιο έκτακτης ανάγκης μετά το πρώτο κουδούνι

Παιδεία
Σεισμός στην Εύβοια: Τι θα γίνει με τον αγιασμό στα σχολεία την Πέμπτη 11/9

Σεισμός στην Εύβοια: Τι θα γίνει με τον αγιασμό στα σχολεία την Πέμπτη 11/9

Παιδεία
Αναπληρωτές Α Φάσης: Οι κινήσεις που πρέπει να κάνουν μετά το SMS τοποθέτησης στα σχολεία

Αναπληρωτές Α Φάσης: Οι κινήσεις που πρέπει να κάνουν μετά το SMS τοποθέτησης στα σχολεία

Παιδεία
Σε τροχιά Εθνικού Απολυτηρίου - Τα κυβερνητικά σχέδια για το Νέο Λύκειο

Σε τροχιά Εθνικού Απολυτηρίου - Τα κυβερνητικά σχέδια για το Νέο Λύκειο

Παιδεία

NETWORK

3 Διαδικτυακές Ημερίδες: «Βιώσιμη Κινητικότητα και Παιδαγωγική στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

3 Διαδικτυακές Ημερίδες: «Βιώσιμη Κινητικότητα και Παιδαγωγική στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

ienergeia.gr
Υποτροφία Έφη Βατάλη για Πιστοποίηση Διαχειριστή Ενεργειακών Θεμάτων

Υποτροφία Έφη Βατάλη για Πιστοποίηση Διαχειριστή Ενεργειακών Θεμάτων

ienergeia.gr
Η ZeniΘ Επιστρέφει Δυναμικά στην 89η ΔΕΘ με Μια Εμπειρία που Συνδέει την Ενέργεια με τη Γνώση

Η ZeniΘ Επιστρέφει Δυναμικά στην 89η ΔΕΘ με Μια Εμπειρία που Συνδέει την Ενέργεια με τη Γνώση

ienergeia.gr
Οι εργαζόμενες μητέρες είναι πιο ευτυχισμένες, σύμφωνα με μελέτη

Οι εργαζόμενες μητέρες είναι πιο ευτυχισμένες, σύμφωνα με μελέτη

healthstat.gr
Το Νο1 βότανο που μπορεί να «νικήσει» την άνοια

Το Νο1 βότανο που μπορεί να «νικήσει» την άνοια

healthstat.gr
ΠΑΣΟΚ: Ασύμφοροι οι όροι σύνδεσης φωτοβολταϊκών έργων για τους αγρότες στο πλαίσιο του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»

ΠΑΣΟΚ: Ασύμφοροι οι όροι σύνδεσης φωτοβολταϊκών έργων για τους αγρότες στο πλαίσιο του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»

ienergeia.gr
Επιστροφή στο σχολείο: Γιατί είναι απαραίτητος ο οφθαλμολογικός έλεγχος;

Επιστροφή στο σχολείο: Γιατί είναι απαραίτητος ο οφθαλμολογικός έλεγχος;

healthstat.gr
Οι 2 τροφές σε κονσέρβα που μειώνουν τη χοληστερίνη

Οι 2 τροφές σε κονσέρβα που μειώνουν τη χοληστερίνη

healthstat.gr