Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Στις 11 Σεπτεμβρίου το πρώτο κουδούνι στα σχολεία, όσα πρέπει να ξέρουν οι μαθητές που θα φοιτήσουν σε Γυμνάσια και Λύκεια.

Οι μαθητές επιστρέφουν στα σχολεία μετά τις καλοκαιρινές διακοπές την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου. Τα προαύλια τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας θα γεμίσουν με τις φωνές των μαθητών και μετά την τελετή του αγιασμού θα ξεκινήσει και επίσημα η νέα σχολική χρονιά 2025-2026.

Η έναρξη των μαθημάτων γίνεται αμέσως μετά τον αγιασμό. Όταν η έναρξη των μαθημάτων συμπίπτει με μέρα αργίας τα μαθήματα αρχίζουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Τα μαθήματα λήγουν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου. Η λήξη των μαθημάτων του Γυμνασίου, του ΓΕ.Λ., του ΕΠΑ.Λ., του Γυμνασίου Ε.Α.Ε., του Λυκείου Ε.Α.Ε. και του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ καθορίζεται κάθε έτος με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.), η οποία εκδίδεται μέχρι την 20ήΑπριλίου.

Το διδακτικό έτος στο Γυμνάσιο, στο ΓΕ.Λ, στο ΕΠΑ.Λ., στο Γυμνάσιο Ε.Α.Ε., στο Λύκειο Ε.Α.Ε. και στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ χωρίζεται σε δύο (2) περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα. Το πρώτο (Α’ ) τετράμηνο διαρκεί από την 11η Σεπτεμβρίου έως την 20ή Ιανουαρίου. Το δεύτερο (Β’ ) τετράμηνο διαρκεί από την 21η Ιανουαρίου έως τη λήξη των μαθημάτων, όπως ορίζεται στην παρ. 3. Ειδικότερα για τα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. το πρώτο (Α’ ) τετράμηνο διαρκεί από την 11η Σεπτεμβρίου έως την 25η Ιανουαρίου. Το δεύτερο (Β’ ) τετράμηνο διαρκεί από την 26η Ιανουαρίου έως τη λήξη των μαθημάτων την 15η Ιουνίου του τρέχοντος έτους.

Οι γραπτές εξετάσεις, προαγωγικές και απολυτήριες διεξάγονται μετά τη λήξη των μαθημάτων του Β’ τετραμήνου, στις εξεταστικές περιόδους Μαΐου - Ιουνίου, καθώς και την περίοδο από 1η Σεπτεμβρίου έως την έναρξη των μαθημάτων, όπου η περίοδος αυτή προβλέπεται. Δεν υφίστανται γραπτές εξετάσεις, προαγωγικές και απολυτήριες για τα Ε.Ε.Ε.ΕΚ.. Την ημέρα της λήξης των μαθημάτων δεν διεξάγεται διδασκαλία και ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών την ημέρα αυτή αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών και εκτελεί τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες για την κανονική και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Οι μέρες που δεν γίνονται μαθήματα σε Γυμνάσια και Λύκεια

Σύμφωνα με την επίσημη εγκύκλιο λειτουργίας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδασκαλία μαθημάτων δεν διεξάγεται και εξετάσεις δεν διενεργούνται κατά τις ακόλουθες χρονικές περιόδους του σχολικού έτους:

Διακοπές Χριστουγέννων, από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 7η Ιανουαρίου.

Διακοπές Πάσχα, από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή του Θωμά.

Θερινές διακοπές, από την 1η Ιουλίου μέχρι και την 31η Αυγούστου.

Ημέρες αργίας ορίζονται:

όλες οι Κυριακές,

η θρησκευτική εορτή του Αγίου Πνεύματος,

οι εθνικές επέτειοι της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου,

η Καθαρά Δευτέρα,

η 1η Μαΐου

οι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ημέρες αργίας για την έδρα κάθε σχολείου λόγω τοπικής εθνικής ή θρησκευτικής εορτής.

Την 30η Ιανουαρίου, ημέρα εορτής των Τριών Ιεραρχών πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις η διάρκεια των οποίων ορίζεται με σχετική εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και κατά τα λοιπά τηρείται απαρεγκλίτως το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων. Σε περίπτωση που η 30ή Ιανουαρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι εορταστικές εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα την προηγούμενη Παρασκευή.

Τα ιδιωτικά σχολεία επιτρέπεται, ύστερα από σχετική γνωστοποίηση στον/στην οικείο/α Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να αργούν έως δύο (2) επιπλέον ημέρες ανά έτος, σε ημερομηνίες που σχετίζονται με την ιστορία και τη σχολική τους παράδοση ή, στην περίπτωση των ξένων σχολείων της ημεδαπής, που αποτελούν επίσημη εθνική ή θρησκευτική εορτή στη χώρα προέλευσής τους.

Κατά την παραμονή των εθνικών επετείων της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου, καθώς και κατά την επέτειο της 17ης Νοεμβρίου πραγματοποιούνται στα Γυμνάσια, στα ΓΕ.Λ, στα ΕΠΑ.Λ, στα Γυμνάσια Ε.Α.Ε., στα Λύκεια Ε.Α.Ε., στα ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις και δρώμενα στον χώρο εκδηλώσεων των σχολείων ή σε άλλο κατάλληλο χώρο με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών. Αν η ημέρα αυτή συμπίπτει με Σάββατο ή αργία, οι ανωτέρω εκδηλώσεις πραγματοποιούνται την προηγουμένη του Σαββάτου ή της αργίας. Η εορτή της σημαίας πραγματοποιείται την ίδια ημέρα των εορταστικών εκδηλώσεων της επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Τα ωράρια προσέλευσης και σχολάσματος στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Το πρόγραμμα στα Γυμνάσια διαμορφώνεται ως εξής:

1η Ώρα

8:15 – 9:00

διάλειμμα

9:00 – 9:05

2η Ώρα

9:05 – 9:50

διάλειμμα

9:50 – 10:00

3η Ώρα

10:00 – 10:45

διάλειμμα

10:45 – 10:50

4η Ώρα

10:50 – 11:35

διάλειμμα

11:35 – 11:45

5η Ώρα

11:45 – 12:30

διάλειμμα

12:30 – 12:35

6η Ώρα

12:35 – 13:20

διάλειμμα

13:20 – 13:25

7η Ώρα

13:25 – 14:00

Αντίστοιχα το πρόγραμμα μαθημάτων και διαλειμμάτων στα Λύκεια διαμορφώνεται ως εξής:

1η ώρα 08:15 – 09:00

1ο διάλειμμα 09:00 – 09:05

2η ώρα 09:05 – 09:50

2ο διάλειμμα 09:50 – 10:00

3η ώρα 10:00 – 10:45

3ο διάλειμμα 10:45 – 10:55

4η ώρα 10:55 – 11:40

4ο διάλειμμα 11:40 – 11:50

5η ώρα 11:50 – 12:35

5ο διάλειμμα 12:35 – 12:40

6η ώρα 12:40 – 13:25

6ο διάλειμμα 13:25 – 13:30

7η ώρα 13:30 – 14:10