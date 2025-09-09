Σχολεία και σεισμός: Υποχρεωτικές ασκήσεις ετοιμότητας και σχέδιο έκτακτης ανάγκης μετά το πρώτο κουδούνι

Τα σχολεία καλούνται υποχρεωτικά να διοργανώσουν ασκήσεις σεισμικής ετοιμότητας ώστε μαθητές και εκπαιδευτικοί να ξέρουν πώς να αντιδράσουν σε περίπτωση σεισμού εν ώρα μαθημάτων.

Η σχολική χρονιά ξεκινά την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου με τους μαθητές όλων των βαθμίδων να δίνουν το παρών στον αγιασμό των σχολείων. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στο πλαίσιο του έγκαιρου προγραμματισμού και δεδομένου ότι η χώρα μας είναι σεισμογενής το Υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει στους Διευθυντές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την υποχρέωση λήψης μέτρων για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και εκτάκτων αναγκών. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, κάθε σχολείο οφείλει να προχωρήσει άμεσα στις εξής ενέργειες:

Σύνταξη ή επικαιροποίηση Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης, προσαρμοσμένου στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας.

Ενημέρωση και εκπαίδευση προσωπικού και μαθητών σε βασικές οδηγίες αυτοπροστασίας.

Υποχρεωτική πραγματοποίηση τριών (3) ασκήσεων ετοιμότητας κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, με έμφαση στη διαχείριση σεισμικού κινδύνου.

Επιπρόσθετα το Υπουργείο απέστειλε στα σχολεία τον Εσωτερικό Κανονισμό Σχολικής Μονάδας (ΔΑΙ) και το Μνημόνιο Ενεργειών για τη διαχείριση πυρκαγιών, ακραίων καιρικών φαινομένων, τεχνολογικών καταστροφών και ΧΒΡΠ περιστατικών. Δείτε το αρχείο εδώ

Τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να φυλάσσονται στο αρχείο της σχολικής μονάδας και να κοινοποιηθούν στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Για τη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου, οι Διευθυντές καλούνται να αξιοποιήσουν τα εγχειρίδια του ΟΑΣΠ. Όπως σημειώνεται από πλευράς Υπουργείου Παιδείας στόχος είναι να εξασφαλιστεί η ετοιμότητα και η ασφάλεια σε όλα τα σχολεία της χώρας, από το πρώτο κιόλας κουδούνι. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Παιδείας είναι καθοριστικής σημασίας η ανάπτυξη αντισεισμικής συνείδησης και συμπεριφοράς στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές.

Πότε και πώς οι ασκήσεις ετοιμότητας στα σχολεία

Οι ασκήσεις ετοιμότητας δίνουν τη δυνατότητα να αποκτηθεί η ενδεδειγμένη αντισεισμική στάση και συμπεριφορά των μαθητών, εκπαιδευτικών και διοικητικού προσωπικού και να βελτιωθούν οι δεξιότητές τους. Η πρώτη άσκηση ετοιμότητας του σχολείου πρέπει να πραγματοποιηθεί με την έναρξη κάθε σχολικού έτους και θα πρέπει να ακολουθήσει τουλάχιστον μία ακόμα το 2ο τετράμηνο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων μπορούν να προβλέπονται διάφορα πιθανά σενάρια (σεισμός σε ώρα μαθήματος, σεισμός σε ώρα διαλείμματος, σεισμός όταν βρίσκονται όλοι οι μαθητές στην αίθουσα εκδηλώσεων, αδυναμία επικοινωνίας με την Προϊσταμένη Αρχή λόγω βλαβών στο δίκτυο τηλεφωνίας, εκδήλωση τσουνάμι κλπ). Στο Ημερολόγιο του σχολείου (Παράρτημα Ε) θα πρέπει να καταγράφονται οι πραγματοποιηθείσες ασκήσεις ετοιμότητας για σεισμό.

Μετά από κάθε άσκηση ακολουθεί αποτίμησή της από τους συμμετέχοντες, έτσι ώστε να επισημανθούν τυχόν προβλήματα ή αδυναμίες στο επί χάρτου Σχολικό Σχέδιο και να προταθούν βελτιώσεις. Είναι στην κρίση του Διευθυντή η συμμετοχή των μαθητών στην αποτίμηση της άσκησης. Για την καλύτερη αξιολόγηση της άσκησης μπορεί να έχουν οριστεί εκ των προτέρων εκπαιδευτικοί ή μαθητές ως «Αξιολογητές», οι οποίοι κατά τη διάρκεια της άσκησης θα καταγράφουν τις στάσεις και συμπεριφορές των μαθητών και των εκπαιδευτικών και να τις συγκρίνουν με τις τυποποιημένες διαδικασίες, ώστε να επισημανθούν τυχόν αδυναμίες και να γίνουν βελτιωτικές παρεμβάσεις.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για την προετοιμασία των σχολείων για τη διαχείριση σεισμικού κινδύνου εδώ