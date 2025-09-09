Σεισμός στην Εύβοια: Τι θα γίνει με τον αγιασμό στα σχολεία την Πέμπτη 11/9

Τι θα γίνει με την λειτουργία των σχολείων στην Κάρυστο και τα Νέα Στύρα μετά τον σεισμό των 5.2 Ρίχτερ.

Ο χθεσινός σεισμός των 5.2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα ταρακούνησε για τα καλά τους κατοίκους σε Εύβοια και Αττική στις 00.27. Μέχρι στιγμής η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται κανονικά με τους σεισμολόγους να δηλώνουν καθησυχαστικοί. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 5 χιλιόμετρα Δυτικά Βορειοδυτικά από τα Νέα Στύρα με το εστιακό βάθος να είναι στα 13.6 χιλιόμετρα.

Σε δηλώσεις του στο ΣΚΑΙ ο καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας ερωτηθείς για τον σεισμό τόνισε ότι «Μας αιφνιδίασε, αλλά τελικά τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά, δεν είναι σύνθετα γιατί εξαρχής διαπιστώσαμε ότι ο σεισμός εκδηλώθηκε σε μια περιοχή, η οποία δεν χαρακτηρίζεται από υψηλή σεισμικότητα. Έχουμε δηλαδή καταγεγραμμένους σεισμούς στην περιοχή μέχρι αυτό το μέγεθος». «Κράτησε αρκετά και με μεγάλη ένταση κυρίως στις περιοχές της ανατολικής Αττικής και σε όλες σχεδόν τις περιοχές του λεκανοπεδίου, γιατί ήταν αφενός επιφανειακός ο σεισμός, ήταν πολύ κοντά στον οικιστικό ιστό και σε πυκνό οικιστικό ιστό και βεβαίως τα υψηλότερα κτίρια ήταν εκείνα που κουνήθηκαν πιο έντονα», συνέχισε ο κ. Λέκκας. Όσον αφορά το έντονο βουητό, είπε πως «έχει να κάνει και με το μικρό εστιακό βάθος και με το γεγονός ότι είναι κοντινού πεδίου ο σεισμός, δηλαδή είναι πολύ κοντά το επίκεντρο, οπότε προλαβαίνει ένα σύνολο σεισμικών κυμάτων να μετατραπεί σε ηχητικά κύματα και αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι είμαστε μέσα σε αστικό χώρο, οπότε προκύπτει και ήχος από τα κινούμενα αντικείμενα».

Η μετασεισμική ακολουθία περιλαμβάνει περίπου 25 δονήσεις ως τις 6 το πρωί της Τρίτης, με τη μικρότερη εξ αυτών να είναι στα 1,3 Ρίχτερ και τη μεγαλύτερη στα 2,8. Πάντως, δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο το σημείο να «δώσει» μετασεισμό γύρω στα 4-4,5 Ρίχτερ. «Δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία, οι κάτοικοι των περιοχών θα πρέπει να τηρούν τις οδηγίες του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του ΟΑΣΠ. Παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου», ήταν το χαρακτηριστικό σχόλιο του κ. Λέκκα, μετά και την έκτακτη συνεδρίαση των επιστημόνων της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικών Κινδύνων για την αξιολόγηση του φαινομένου.

Σεισμός στην Εύβοια: Η απόφαση για τη λειτουργία των σχολείων

Δεδομένου ότι τα σχολεία ανοίγουν την προσεχή Πέμπτη και οι μαθητές επιστρέφουν στα προαύλια με την τελετή του αγιασμού, οι γονείς στην Εύβοια και στις περιοχές κοντά στα Νέα Στύρα αναρωτιούνται για το αν θα υπάρξει αναβολή στην επανεκκίνηση των μαθημάτων για αυτές τις περιοχές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του evima.gr κατόπιν επικοινωνίας με τον δήμαρχο Καρύστου Λευτέρη Ραβιόλο επιβεβαιώθηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά την Πέμπτη 11 του μήνα σε όλο το δήμο. Οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα δώσουν κανονικά το παρών στις σχολικές τους μονάδες για την τελετή του αγιασμού. Παράλληλα, όπως αποκάλυψε ο δημαρχος αναμένεται να ζητήσει να κηρυχθεί ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τη σεισμική δόνηση.

Όπως ενημέρωσε ο Δήμαρχος κ. Ραβιόλος «Μετά την χθεσινή σεισμική δόνηση, κλιμάκιο μηχανικών του Δήμου μας ελέγχει τα σχολικά κτήρια στην περιοχή των Στύρων. Ευτυχώς η νύχτα κύλησε ομαλά με μικρή μετασεισμική δραστηριότητα. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς και τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας.»

{https://www.facebook.com/lefteris.raviolos/posts/pfbid02ErRx8LQn2rXP4Eu3AnFaXoPXb77Wb5V4KnfYvk1CqUUnf9x2BNUURFHooKoPgiJTl}