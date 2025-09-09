Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Παιδεία

Σεισμός στην Εύβοια: Τι θα γίνει με τον αγιασμό στα σχολεία την Πέμπτη 11/9

Σεισμός στην Εύβοια: Τι θα γίνει με τον αγιασμό στα σχολεία την Πέμπτη 11/9
Τι θα γίνει με την λειτουργία των σχολείων στην Κάρυστο και τα Νέα Στύρα μετά τον σεισμό των 5.2 Ρίχτερ.

Ο χθεσινός σεισμός των 5.2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα ταρακούνησε για τα καλά τους κατοίκους σε Εύβοια και Αττική στις 00.27. Μέχρι στιγμής η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται κανονικά με τους σεισμολόγους να δηλώνουν καθησυχαστικοί. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 5 χιλιόμετρα Δυτικά Βορειοδυτικά από τα Νέα Στύρα με το εστιακό βάθος να είναι στα 13.6 χιλιόμετρα.

Σε δηλώσεις του στο ΣΚΑΙ ο καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας ερωτηθείς για τον σεισμό τόνισε ότι «Μας αιφνιδίασε, αλλά τελικά τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά, δεν είναι σύνθετα γιατί εξαρχής διαπιστώσαμε ότι ο σεισμός εκδηλώθηκε σε μια περιοχή, η οποία δεν χαρακτηρίζεται από υψηλή σεισμικότητα. Έχουμε δηλαδή καταγεγραμμένους σεισμούς στην περιοχή μέχρι αυτό το μέγεθος». «Κράτησε αρκετά και με μεγάλη ένταση κυρίως στις περιοχές της ανατολικής Αττικής και σε όλες σχεδόν τις περιοχές του λεκανοπεδίου, γιατί ήταν αφενός επιφανειακός ο σεισμός, ήταν πολύ κοντά στον οικιστικό ιστό και σε πυκνό οικιστικό ιστό και βεβαίως τα υψηλότερα κτίρια ήταν εκείνα που κουνήθηκαν πιο έντονα», συνέχισε ο κ. Λέκκας. Όσον αφορά το έντονο βουητό, είπε πως «έχει να κάνει και με το μικρό εστιακό βάθος και με το γεγονός ότι είναι κοντινού πεδίου ο σεισμός, δηλαδή είναι πολύ κοντά το επίκεντρο, οπότε προλαβαίνει ένα σύνολο σεισμικών κυμάτων να μετατραπεί σε ηχητικά κύματα και αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι είμαστε μέσα σε αστικό χώρο, οπότε προκύπτει και ήχος από τα κινούμενα αντικείμενα».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Ελλάδα
Καραστάθης για σεισμό στην Εύβοια: Παρακινδυνευμένο να πούμε ότι ήταν ο κύριος σεισμός

Καραστάθης για σεισμό στην Εύβοια: Παρακινδυνευμένο να πούμε ότι ήταν ο κύριος σεισμός

Ελλάδα
Ισχυρός σεισμός στην Εύβοια: Μπαράζ μετασεισμών, «δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία» λέει ο Λέκκας

Ισχυρός σεισμός στην Εύβοια: Μπαράζ μετασεισμών, «δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία» λέει ο Λέκκας

Ελλάδα

Η μετασεισμική ακολουθία περιλαμβάνει περίπου 25 δονήσεις ως τις 6 το πρωί της Τρίτης, με τη μικρότερη εξ αυτών να είναι στα 1,3 Ρίχτερ και τη μεγαλύτερη στα 2,8. Πάντως, δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο το σημείο να «δώσει» μετασεισμό γύρω στα 4-4,5 Ρίχτερ. «Δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία, οι κάτοικοι των περιοχών θα πρέπει να τηρούν τις οδηγίες του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του ΟΑΣΠ. Παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου», ήταν το χαρακτηριστικό σχόλιο του κ. Λέκκα, μετά και την έκτακτη συνεδρίαση των επιστημόνων της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικών Κινδύνων για την αξιολόγηση του φαινομένου.

Σεισμός στην Εύβοια: Η απόφαση για τη λειτουργία των σχολείων

Δεδομένου ότι τα σχολεία ανοίγουν την προσεχή Πέμπτη και οι μαθητές επιστρέφουν στα προαύλια με την τελετή του αγιασμού, οι γονείς στην Εύβοια και στις περιοχές κοντά στα Νέα Στύρα αναρωτιούνται για το αν θα υπάρξει αναβολή στην επανεκκίνηση των μαθημάτων για αυτές τις περιοχές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του evima.gr κατόπιν επικοινωνίας με τον δήμαρχο Καρύστου Λευτέρη Ραβιόλο επιβεβαιώθηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά την Πέμπτη 11 του μήνα σε όλο το δήμο. Οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα δώσουν κανονικά το παρών στις σχολικές τους μονάδες για την τελετή του αγιασμού. Παράλληλα, όπως αποκάλυψε ο δημαρχος αναμένεται να ζητήσει να κηρυχθεί ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τη σεισμική δόνηση.

Όπως ενημέρωσε ο Δήμαρχος κ. Ραβιόλος «Μετά την χθεσινή σεισμική δόνηση, κλιμάκιο μηχανικών του Δήμου μας ελέγχει τα σχολικά κτήρια στην περιοχή των Στύρων. Ευτυχώς η νύχτα κύλησε ομαλά με μικρή μετασεισμική δραστηριότητα. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς και τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας.»

{https://www.facebook.com/lefteris.raviolos/posts/pfbid02ErRx8LQn2rXP4Eu3AnFaXoPXb77Wb5V4KnfYvk1CqUUnf9x2BNUURFHooKoPgiJTl}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Γρίπη: Γιατί τα περισσότερα βαριά περιστατικά εντοπίζονται σε ηλικιωμένους

Γρίπη: Γιατί τα περισσότερα βαριά περιστατικά εντοπίζονται σε ηλικιωμένους

Προειδοποίηση ΕΟΦ για συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει μη εγκεκριμένη ουσία

Προειδοποίηση ΕΟΦ για συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει μη εγκεκριμένη ουσία

Καταγγελία ΕΙΝΑΠ για τη μετακίνηση προσωπικού από το «Αγία Βαρβάρα» στο «Αττικόν»

Καταγγελία ΕΙΝΑΠ για τη μετακίνηση προσωπικού από το «Αγία Βαρβάρα» στο «Αττικόν»

Ιπποκράτειο Αθηνών: Συνελήφθη ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής για φακελάκι

Ιπποκράτειο Αθηνών: Συνελήφθη ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής για φακελάκι

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Σχετικά Άρθρα

Αναπληρωτές Α Φάσης: Οι κινήσεις που πρέπει να κάνουν μετά το SMS τοποθέτησης στα σχολεία

Αναπληρωτές Α Φάσης: Οι κινήσεις που πρέπει να κάνουν μετά το SMS τοποθέτησης στα σχολεία

Παιδεία
Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Ελλάδα
Σεισμός στην Εύβοια: Η αντίδραση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη Τύπου (Βίντεο)

Σεισμός στην Εύβοια: Η αντίδραση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη Τύπου (Βίντεο)

Αθλητισμός
Η τεράστια ακτίνα που έγινε αισθητός ο σεισμός στην Εύβοια

Η τεράστια ακτίνα που έγινε αισθητός ο σεισμός στην Εύβοια

Ελλάδα

NETWORK

Κονδυλώματα και HPV: Έγκαιρη διάγνωση - Ασφαλής αντιμετώπιση

Κονδυλώματα και HPV: Έγκαιρη διάγνωση - Ασφαλής αντιμετώπιση

healthstat.gr
Ηράκλειο: Σωλήνας νερού έσπασε σε νοσοκομείο – Χτύπησε ασθενή στο κεφάλι

Ηράκλειο: Σωλήνας νερού έσπασε σε νοσοκομείο – Χτύπησε ασθενή στο κεφάλι

healthstat.gr
Συνάντηση Γεραπετρίτη, με τον Γενικό Διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, Belgasem Haftar

Συνάντηση Γεραπετρίτη, με τον Γενικό Διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, Belgasem Haftar

ienergeia.gr
METLEN: Ιστορικό ρεκόρ κύκλου εργασιών το α’ εξάμηνο στα 3,608 δις ευρώ

METLEN: Ιστορικό ρεκόρ κύκλου εργασιών το α’ εξάμηνο στα 3,608 δις ευρώ

ienergeia.gr
ΠΟΥ: Πρόσθεσε τα σκευάσματα κατά της παχυσαρκίας στη λίστα βασικών φαρμάκων

ΠΟΥ: Πρόσθεσε τα σκευάσματα κατά της παχυσαρκίας στη λίστα βασικών φαρμάκων

healthstat.gr
Τζος Χακ (Επιτετραμμένος πρεσβείας ΗΠΑ): Χωρίς τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας, ο Κάθετος Διάδρομος δεν θα ήταν εφικτός

Τζος Χακ (Επιτετραμμένος πρεσβείας ΗΠΑ): Χωρίς τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας, ο Κάθετος Διάδρομος δεν θα ήταν εφικτός

ienergeia.gr
Παγκόσμια Ημέρα για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας – Το μήνυμα της «ΚΛΙΜΑΚΑΣ»

Παγκόσμια Ημέρα για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας – Το μήνυμα της «ΚΛΙΜΑΚΑΣ»

healthstat.gr
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και όλοι οι Δήμοι της Βοιωτίας ομόφωνα αρνητικοί στη δημιουργία μονάδας καύσης αστικών αποβλήτων

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και όλοι οι Δήμοι της Βοιωτίας ομόφωνα αρνητικοί στη δημιουργία μονάδας καύσης αστικών αποβλήτων

ienergeia.gr