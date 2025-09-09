Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Ανησυχία στους κατοίκους της Έύβοιας προκάλεσε ο σεισμός ο οποίος σημειώθηκε αργά τη νύχτα της Δευτέρας στην Εύβοια.

Ιδιαίτερα αισθητός στην Εύβοια και την Αττική έγινε ο σεισμός των 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε στις 12:27 μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά των Νέων Στύρων, με εστιακό βάθος 13,6 χιλιομέτρων.

Από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο καταγράφηκαν περίπου 25 μετασεισμοί έως τις 6 το πρωί, με μεγέθη από 1,3 έως 2,8 Ρίχτερ. Σεισμολόγοι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο νέου μετασεισμού γύρω στα 4-4,5 Ρίχτερ, ωστόσο εκτιμούν ότι ο σεισμός των 5,2 βαθμών ήταν ο κύριος.

«Έχουμε να κάνουμε μάλλον με τον κύριο σεισμό, ωστόσο πρέπει να περιμένουμε για να δούμε την εξέλιξη της ακολουθίας. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας», δήλωσε ο καθηγητής και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας.

Η στιγμή του σεισμού όπως καταγράφηκε από κάμερα

{https://www.youtube.com/watch?v=0wnXoQLrNXw}

Καραστάθης: Χωρίς ανησυχία η μετασεισμική ακολουθία

«Περιμένουμε σίγουρα ισχυρότερους μετασεισμούς», εκτίμησε ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

«Είναι μια περιοχή η οποία δεν έχει δώσει στο παρελθόν μεγάλους σεισμούς. Θεωρείται ήπιας σεισμικότητας», ανέφερε ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης.

Οπως είπε, η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή είναι «αρκετά φυσιολογική».

Οι μετασεισμοί μέχρι στιγμής είναι μικρού μεγέθους, ωστόσο «περιμένουμε σίγουρα ισχυρότερους μετασεισμούς», ίσως και πάνω από 4 Ρίχτερ.

Ερωτηθείς αν τα 5,2 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός, ο κ. Καραστάθης είπε: «Για την ώρα, θα ήταν παρακινδυνευμένο να το πούμε αυτό. Θα πρέπει να περιμένουμε κάποιες ώρες».

«Ενας σεισμός 5,2 Ρίχτερ δεν θεωρείται μεγάλος. Εχουμε έναν τέτοιο κάθε μήνα στον ελλαδικό χώρο», τόνισε.

Παπαδόπουλος: Υπάρχει σημαντικό περιθώριο για σεισμό 4,5 ρίχτερ τις επόμενες μέρες

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος αναφερόμενος στον σεισμό μεγέθους 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Νέα Στύρα Εύβοιας.

«Ο σεισμός ήταν αρκετά δυνατός, κοντά στην περιοχή της Αττικής, και γι’ αυτό έγινε πολύ έντονα αισθητός σε όλη την περιφέρεια και βεβαίως και στην Εύβοια», είπε στο MEGA ο δρ. σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

«5,2 επιφανειακός σεισμός αρκετά δυνατός. (…) Είναι ένας σεισμός με εστία στον θαλάσσιο χώρο στον νότιο ευβοϊκό κόλπο. Είναι κοντά μας γι’ αυτό και έγινε πολύ έντονα αισθητός».

«Αποτελεί μία κλασική περίπτωση δυνατού, επιφανειακού σεισμού, από αυτούς που πάρα πολλές φορές έχουμε βιώσει» σημείωσε και πρόσθεσε:

«Η περιοχή αυτή δεν έχει υψηλό σεισμικό δυναμικό. Υπάρχει σημαντικό περιθώριο να γίνουν και άλλοι μετασεισμοί με μεγαλύτερα μεγέθη ακόμα και 4,5 ρίχτερ».

Σε ερώτηση εάν αυτός ο σεισμός θα μπορούσε θα «ξυπνήσει» το ρήγμα της Πάρνηθας ανέφερε πως αυτό φαίνεται δύσκολο καθώς όπως είπε ο πρώτος σεισμός θα έπρεπε να είναι αρκετά πιο δυνατός από αυτόν που σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα.

Σε ετοιμότητα η ΕΜΑΚ - Ανήσυχοι οι κάτοικοι

Η Πυροσβεστική προχώρησε σε περιπολίες με διασπορά οχημάτων σε νότια Εύβοια και ανατολική Αττική, ενώ σε ετοιμότητα τέθηκαν η 1η και η 7η ΕΜΑΚ. Το ΕΣΚΕΔΙΚ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, την ΕΛ.ΑΣ. και τους δήμους.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί ζημιές, εκτός από μικρές φθορές σε κατάστημα στα Νέα Στύρα.

Πολλοί κάτοικοι των Νέων Στύρων πέρασαν τη νύχτα σε εξωτερικούς χώρους. «Ο σεισμός είχε διάρκεια και ανησυχήσαμε πολύ. Πρώτη φορά νιώσαμε τόσο δυνατό σεισμό στην περιοχή μας», ανέφερε κάτοικος στην ΕΡΤ.

Ανάλογες μαρτυρίες υπήρξαν και από τον Μαραθώνα. «Ο σεισμός ήταν πολύ έντονος, όμως δεν έχουν αναφερθεί ζημιές», τόνισε ο δήμαρχος Μαραθώνα, Στέργιος Τσίρκας. Στην ίδια γραμμή και ο δήμαρχος Καρύστου, Λευτέρης Ραβιόλος, σημείωσε ότι «δεν παρατηρείται κάτι που να προκαλεί ανησυχία».

«Δεν εμπνέει ανησυχία ο σεισμός»

Η Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου, που συνεδρίασε τα ξημερώματα, κατέληξε ότι ο σεισμός δεν εμπνέει ανησυχία. Όπως τονίστηκε, η περιοχή δεν χαρακτηρίζεται από υψηλή σεισμικότητα, ενώ οι ισχυρότερες σεισμικές εστίες βρίσκονται σε αρκετά μεγαλύτερη απόσταση.