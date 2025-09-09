Games
Καραστάθης για σεισμό στην Εύβοια: Παρακινδυνευμένο να πούμε ότι ήταν ο κύριος σεισμός

«Περιμένουμε σίγουρα ισχυρότερους μετασεισμούς», εκτίμησε ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

«Είναι μια περιοχή η οποία δεν έχει δώσει στο παρελθόν μεγάλους σεισμούς. Θεωρείται ήπιας σεισμικότητας», ανέφερε ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης, για τον σεισμό μεγέθους 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Νέα Στύρα Εύβοιας και έγινε αισθητός σε όλη την Αθήνα.

Οπως είπε, η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή είναι «αρκετά φυσιολογική».

Οι μετασεισμοί μέχρι στιγμής είναι μικρού μεγέθους, ωστόσο «περιμένουμε σίγουρα ισχυρότερους μετασεισμούς», ίσως και πάνω από 4 Ρίχτερ.

Ερωτηθείς αν τα 5,2 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός, ο κ. Καραστάθης είπε: «Για την ώρα, θα ήταν παρακινδυνευμένο να το πούμε αυτό. Θα πρέπει να περιμένουμε κάποιες ώρες».

«Ενας σεισμός 5,2 Ρίχτερ δεν θεωρείται μεγάλος. Εχουμε έναν τέτοιο κάθε μήνα στον ελλαδικό χώρο», τόνισε.

