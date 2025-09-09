Games
Ισχυρός σεισμός στην Εύβοια: Μπαράζ μετασεισμών, «δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία» λέει ο Λέκκας

Ισχυρός σεισμός στην Εύβοια: Μπαράζ μετασεισμών, «δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία» λέει ο Λέκκας
Ισχυρός σεισμός ξύπνησε τα ξημερώματα του κατοίκους της Εύβοιας και της Αττικής. Ο σεισμός είχε επίκεντρο τα Νέα Στύρα ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν σημειωθεί ζημιές.

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ ταρακούνησε τα ξημερώματα της Τρίτης (09/09) την Εύβοια, με τον σεισμό να γίνεται έντονα αισθητός και στην Αττική. Παρά την αναστάτωση, οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί.

Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί μικρές ζημιές μόνο σε μία επιχείρηση στα Νέα Στύρα. Συνεργεία αναμένεται να πραγματοποιήσουν εντός της ημέρας ελέγχους σε κτίρια και υποδομές. Το επίκεντρο εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στα Νέα Στύρα και τον Σχοινιά, σε εστιακό βάθος 13,6 χιλιομέτρων.

Ο κύριος σεισμός καταγράφηκε στις 00:27, ενώ ακολούθησαν περίπου 25 μετασεισμοί, μεγέθους από 1,3 έως 2,8 Ρίχτερ. Παρά την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, δεν υπήρξαν κλήσεις για παροχή βοήθειας.

Από περιοχή που δεν χαρακτηρίζεται από υψηλή σεισμικότητα προέρχεται η σεισμική δόνηση των 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε σήμερα λίγο πριν από τις 00.30 στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Αττικής και Εύβοιας, κοντά στα Στύρα Ευβοίας, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμης Λέκκας.

Όπως τόνισε, ολοκληρώθηκε πριν λίγο η συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Σεισμικής Διακινδύνευσης και μετά την εξέταση όλων των δεδομένων διαπιστώνεται ο σεισμός των 5,2 βαθμών προέρχεται από μία περιοχή που δεν χαρακτηρίζεται από υψηλή σεισμικότητα, «που δεν δίνει συχνά σεισμούς».

«Έχουν εκδηλωθεί 2-3 σεισμοί που μπορεί να είναι και μετασεισμοί μικρότερου μεγέθους της τάξεως των 2 έως 2,5 βαθμών με τον σεισμό να έχει γίνει αισθητός σε μία ευρύτερη περιοχή στην Κεντρική Ελλάδα, και πιο πολύ στο λεκανοπέδιο και στην Ανατολική Αττική», πρόσθεσε ο κ. Λέκκας.

Νωρίτερα σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο κ. Λέκκας υπογράμμισε ότι πρόκειται για έναν ισχυρό σεισμό σε μία περιοχή που δεν έχει υψηλή σεισμικότητα και προσέθεσε ότι γύρω απ' αυτή την περιοχή έχουν υπάρξει κάποιες εστίες σεισμών που έδωσαν μεγαλύτερα μεγέθη μέσα στην ιστορική σεισμικότητα, ωστόσο αυτές οι εστίες είναι σε σχετικά μακρινή απόσταση.

«Δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία, οι κάτοικοι των περιοχών θα πρέπει να τηρούν τις οδηγίες του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του ΟΑΣΠ. Παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου», κατέληξε.

