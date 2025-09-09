Ο σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα στην Εύβοια ταρακούνησε όλη την Αττική

Το μικρό εστιακό βάθος εξηγεί και το γεγονός ότι ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε όλη την Εύβοια αλλά και στην Αττική.

Πολύ ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,2 Ρίχτερ σύμφωνα με την τελική εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου σημειώθηκε στις 12:27 μετά τα μεσάνυχτα στην Εύβοια. Η δόνηση έγινε εντονότατα αισθητή σε όλη την Αττική. Το επίκεντρό του εντοπίσθηκε 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Νέων Στύρων Εύβοιας, και το εστιακό του βάθος ήταν ιδιαίτερα μικρό γεγονός που φαίνεται να εξηγεί την ένταση της δόνησης, τον βαθμό δηλαδή που αυτή έγινε αισθητή.

Σύμφωνα με την τελική λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου μετά από εκτίμηση σεισμολόγου ο σεισμός ήταν 5,2 Ρίχτερ και το εστιακό βάθος 13 χιλιομετρα.

Στις πρώτες του δηλώσεις (στην ΕΡΤ) ο Ευθύμιος Λέκκας εμφανίστηκε καθησυχαστικός λέγοντας ότι η περιοχή του ρήγματος είναι «ασεισμική», προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να δώσει, με βάση πάντα τις πρώτες εκτιμήσεις, μεγαλύτερα σεισμικά γεγονότα.

Μετά από περίπου 15 λεπτά, ακολούθησε ένα μικρότερος μετασεισμός, μεγέθους 2,4 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με τον Ευθύμη Λέκκα, πρόκειται για περιοχή που δεν δίνει μεγάλους σεισμούς, αλλά «αυτή τη στιγμή είμαστε σε αξιολόγηση όλων των δεδομένων για να έχουμε πιο σίγουρα στοιχεία και εκτιμήσεις». Παράλληλα, τόνισε πως αναμένονται μετασεισμοί άνω των 4 Ρίχτερ, υπάρχει προβληματισμός για την εγγύτητα με την περιοχή του Ωρωπού, που δίνει λίγο μεγαλύτερες δονήσεις, ενώ οι επιστήμονες του ΟΑΣΠ κάνουν τηλεδιάσκεψη για εκτίμηση της κατάστασης.

«Έχουμε προβεί σε διασπορά οχημάτων σε ανατολική Αττική και νότια Εύβοια, ομοίως σε ετοιμότητα είναι η πρώτη και έβδομη ΕΜΑΚ. Και το ΕΣΚΕΔΙΚ επικοινωνεί με όλες τις υπηρεσίες μας και τις υπηρεσίες ΕΛΑΣ και αυτοδιοίκησης σχετικά» σχολίασε ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.