Ισχυρός σεισμός στην Εύβοια - Αισθητός στην Αθήνα

Ισχυρός σεισμός στην Εύβοια - Αισθητός στην Αθήνα
Ισχυρός σεισμός στην Εύβοια. Ταρακουνήθηκε η Αθήνα.

Σεισμός 5,2 ρίχτερ σημειώθηκε στην Εύβοια. Ο σεισμός σημειώθηκε στις 00:27 και το επίκεντρο της δόνησης σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών είχε επίκεντρο 4 Χλμ. ΒΒΔ των Νέων Στύρων Εύβοιας. Η δόνηση είχε εστιακό βάθος 13 χλμ, ενώ ο κ. Λέκκας μίλησε για «ασεισμική» περιοχή. Πάντως με την τελική μέτρηση του σεισμού από το Γεωδυναμικό, το τελικό μέγεθος φαίνεται είναι 5,2 ρίχτερ.

Ο ισχυρός σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αττική και στη Χαλκίδα, σημειώθηκε λίγο πριν τις 12:30 το βράδυ, με το επίκεντρο να βρίσκεται σύμφωνα με την πρώτη καταγραφή του Γεωδυναμικού στα Νέα Στύρα Εύβοιας.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η δόνηση ήταν μεγέθους 5,2 Ρίχτερ στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Σχοινιά και Στύρων Ευβοίας. Συγκεκριμένα, το επίκεντρο εντοπίζεται στα 4 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Στύρων και το εστιακό βάθος στα 2,3 χιλιόμετρα.

Ο Ευθύμιος Λέκκας, καθηγητής Γεωλογίας και Πρόεδρος του ΟΑΣΠ, μιλώντας στο ΕΡΤnews ανέφερε ότι «πρόκειται για μια περιοχή η οποία δε δίνει μεγάλους σεισμούς», ενώ τόνισε ότι «θα υπάρξουν και μετασεισμοί». Πρόσθεσε ότι «αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αξιολόγηση όλων των δεδομένων».

sismos_evoia_5be3f.jpg

Η καταγραφή από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο

{https://x.com/LastQuake/status/1965165419632750668}

Η ανάρτηση Γεράσιμου Παπαδόπουλου

«Δυνατός σεισμός προκαταρκτικού μεγέθους 5,1 βόρεια από τα Νέα Στύρα Εύβοιας ανατολικά από το Γραμματικό ανατολικής Αττικής. Έντονα αισθητός στην Εύβοια και την Αττική. Αναμένονται μετασεισμοί».

papadopoulos_sismos_euboia_b2d61.jpg

