Οι αρχές παραμένουν στο σημείο καθώς προσπαθούν να εξακριβώσουν το κίνητρο της επίθεσης κατά τη διάρκεια των διακοπών.

Ανήμερα των Χριστουγέννων, ένα σοβαρό βίαιο έγκλημα σημειώθηκε στο κέντρο του Μπόντεν της Σουηδίας, σύμφωνα με πληροφορίες σουηδικών μέσων ενημέρωσης.

Όπως αναφέρει το expressen.se ένας άνδρας περίπου 20 ετών αναφέρθηκε ότι τραυμάτισε άτομα στην περιοχή και έπεσε νεκρός από πυρά των αστυνομικών.

«Σε σχέση με τη σύλληψη του άνδρα, ο οποίος είναι περίπου 20 ετών, προέκυψε μια κατάσταση που οδήγησε την αστυνομία να πυροβολήσει εναντίον του. Πέθανε», γράφει η αστυνομία στην ιστοσελίδα της.

Μια 55χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στη διεύθυνση. Δύο ακόμη άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα που δεν είναι γνωστά στην αστυνομία.

Το περιστατικό διερευνάται ως φόνος και απόπειρα δολοφονίας, μεταξύ άλλων. Δεν υπάρχει άλλος ύποπτος και δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό, αναφέρει η αστυνομία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Λόγω των πυροβολισμών, η αστυνομία, όπως συνήθως, υπέβαλε αναφορά στο Τμήμα Ειδικών Ερευνών, το οποίο διερευνά υποθέσεις όπου αστυνομικοί ενδέχεται να είναι ύποπτοι για εγκλήματα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df7hl2u5qao1?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Σοβαρή υπόθεση» υπό διερεύνηση

Το περιστατικό έχει συγκλονίσει την πόλη Μπόντεν, η οποία βρίσκεται ακριβώς νότια του Αρκτικού Κύκλου και είναι γνωστή για τη φιλοξενία του 19ου Συντάγματος Πεζικού. Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και έχει ξεκινήσει μια μεγάλης κλίμακας εγκληματολογική έρευνα.

Σύμφωνα με το philenews, η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Åsa Mjörndal, επιβεβαίωσε ότι οι αρχές λαμβάνουν «αρκετά ερευνητικά μέτρα», αλλά αρνήθηκε να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση της επίθεσης ή τον ακριβή αριθμό των θυμάτων.

Οι κάτοικοι ανέφεραν ότι είδαν μια μαζική εισροή ασθενοφόρων και περιπολικών. Ένας γείτονας δήλωσε στην εφημερίδα Aftonbladet ότι άκουσε φωνές νωρίς το πρωί προτού ο σκύλος τους φοβηθεί και «ακολούθησε σιωπή».