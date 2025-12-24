«Φαίνεται ότι ο Tommy Shelby δεν είχε τελειώσει μαζί μου» είπε ο πρωταγωνιστής του Peaky Blinders.

Τέσσερα χρόνια αφού αποχαιρέτησε την οικογένεια Shelby, τη πιο διαβόητη εγκληματική συμμορία του Μπέρμιγχαμ ο Κίλιαν Μέρφι επιστρέφει καθώς κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ του Netflix για την πολυαναμενόμενη ταινία «Peaky Blinders: The Immortal Man».

Η ταινία, η οποία αποτελεί συνέχεια της επιτυχημένης σειράς θα κυκλοφορήσει σε επιλεγμένους κινηματογράφους στις 6 Μαρτίου και θα είναι διαθέσιμη στο Netflix από τις 20 Μαρτίου.

Η ιστορία φέρνει τον Κίλιαν Μέρφι ξανά στον ρόλο του Tommy Shelby και το σύμπαν των «Peaky Blinders» ξαναζωντανεύει.

«Φαίνεται ότι ο Tommy Shelby δεν είχε τελειώσει μαζί μου... Είναι πολύ ωραίο που συνεργάζομαι ξανά με τον Στίβεν Νάιτ και τον Τομ Χάρπερ στην κινηματογραφική εκδοχή του «Peaky Blinders» δήλωσε ο Κίλιαν Μέρφι γαι την επιστροφή του στον εμβληματικό ρόλο.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Τομ Χάρπερ, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει αρκετά επεισόδια της σειράς. Η σειρά έκανε πρεμιέρα στο BBC το 2013, με το Netflix αργότερα να αποκτά τα δικαιώματα στις ΗΠΑ.

Το «Peaky Blinders» ολοκληρώθηκε το 2022 μετά από έξι σεζόν. Η σειρά δημιουργήθηκε από τον Βρετανό σεναριογράφο Στίβεν Νάιτ και έγινε παγκόσμιο φαινόμενο.

{https://www.youtube.com/watch?v=_Dfc89TY-aA}