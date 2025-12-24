Κάμερες ασφαλείας σε ένα σούπερ μάρκετ στην Ταϊβάν κατέγραψαν τη στιγμή του σεισμού.

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην νοτιοανατολική παράκτια κομητεία Ταϊτούνγκ της Ταϊβάν την Τετάρτη.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 11,9 χλμ. σύμφωνα με τη σεισμολογική υπηρεσία της χώρας και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Ταϊπέι. Βίντεο από κλειστό κύκλωμα κάμερας, που αναρτήθηκε στα social media, κατέγραψε την στιγμή του σεισμού μέσα σε σούπερ μάρκετ.

Η εταιρεία κατασκευής τσιπ TSMC της Ταϊβάν δήλωσε ότι ο σεισμός δεν έφτασε στο απαιτούμενο επίπεδο για την εκκένωση εργοστασίων σε όλο το νησί, το οποίο βρίσκεται κοντά στη συμβολή δύο τεκτονικών πλακών και είναι επιρρεπές σε σεισμούς.

Σημειώνεται πως το 2016 πάνω από 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σεισμό στη νότια Ταϊβάν ενώ το 1999 ένας σεισμός μεγέθους 7,3 Ρίχτερ σκότωσε περισσότερους από 2.000 ανθρώπους.

{https://twitter.com/Reuters/status/2003854428688797804}