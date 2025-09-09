Γεράσιμος Παπαδόπουλος για σεισμό 5.1 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα: «Αναμένονται μετασεισμοί»

Σύμφωνα με τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο ο σεισμός ήταν προκαταρκτικός ενώ αναμένονται μετασεισμοί.

Δυνατός σεισμός 5.1 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα με επίκεντρο τα Νέα Στύρα Ευβοίας. Η σεισμική δόνηση είχε διάρκεια και έγινε ιδιαιτέρως αισθητή στο Λεκανοπέδιο της Αττικής.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στο σύνολο της Αττικής και περισσότερο στην Ανατολική λόγω του χαμηλού εστιακού βάθους, ενώ προς ώρας δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία δεν υπάρχουν κλήσεις για παροχή βοήθειας ούτε προς το ΕΚΑΒ ούτε για απεγκλωβισμούς προς την Πυροσβεστική.

Σε ανάρτησή του ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος εμφανίζεται καθησυχαστικός σημειώνοντας ότι «Δυνατός σεισμός προκαταρκτικού μεγέθους 5,1 βόρεια από τα Νέα Στύρα Εύβοιας ανατολικά από το Γραμματικό ανατολικής Αττικής. Έντονα αισθητός στην Εύβοια και την Αττική. Αναμένονται μετασεισμοί.»

Η ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου

«Δυνατός σεισμός προκαταρκτικού μεγέθους 5,1 βόρεια από τα Νέα Στύρα Εύβοιας ανατολικά από το Γραμματικό ανατολικής Αττικής. Έντονα αισθητός στην Εύβοια και την Αττική. Αναμένονται μετασεισμοί.»

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid06YhtcMXxawUgJ5xSZ2FMHgLu48ChKfdLo7oiAUdVikG9pRZRy1rqtqNfjmkhenTZl&id=100014233710134}

5,2 Ρίχτερ «ταρακούνησαν» τα Νέα Στύρα - Αισθητός ο σεισμός στην Αττική

Η ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 12.27 μετά τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού, η σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 5,2, με επίκεντρο 4 Χλμ. ΒΒΔ των Νέων Στύρων Εύβοιας. Το εστιακό βάθος ήταν στα 2,3 χλμ.

Η δόνηση είχε μεγάλη διάρκεια και έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε ολόκληρη τη Νότια Εύβοια, αλλά και σε πολλές περιοχές της Αττικής με πολλούς κατοίκους να βγαίνουν από τα σπίτια τους.

Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου.

Λέκκας για σεισμό 5.2 Ρίχτερ «Αξιολογούνται όλα τα δεδομένα»

Ο Ευθύμιος Λέκκας, καθηγητής Γεωλογίας και Πρόεδρος του ΟΑΣΠ, μιλώντας στο ΕΡΤnews ανέφερε ότι «πρόκειται για μια περιοχή η οποία δε δίνει μεγάλους σεισμούς», ενώ τόνισε ότι «πιθανότατα θα υπάρξουν και μετασεισμοί κατά τη διάρκεια της νύχτας». Πρόσθεσε ότι «αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αξιολόγηση όλων των δεδομένων». Ο καθηγητής σημείωσε σε δηλώσεις του ότι «ο σεισμός συνέβη σε μια περιοχή με μέτρια σεισμικότητα. Το μικρό εστιακό βάθος είναι αυτό που αναστάτωσε τους κατοίκους γιατί έγινε αισθητή η δόνηση. Τα δεδομένα εξετάζονται και εκτιμώνται. Οι μετασεισμοί θα συνεχιστούν.»