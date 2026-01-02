Ο σεισμός στο Μεξικό είχε επίκεντρο την περιοχή Γκερέρο.

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε σήμερα στο Μεξικό με μέγεθος 6,3 ρίχτερ και επίκεντρο την περιοχή Γκερέρο.

Η δόνηση, που είχε εστιακό βάθος 10χλμ. έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές, ενώ δεν υπήρξαν σοβαρές ζημιές.

Κυβερνητικά ελικόπτερα πέταξαν επίσης πάνω από την πρωτεύουσα και δεν εντόπισαν ζημιές στην πόλη.

Δείτε την στιγμή του σεισμού

{https://x.com/MVSNoticias/status/2007111498179743989}

{https://x.com/Breaking911/status/2007094260915744874}

{https://x.com/ForbesTVNews/status/2007147837008572637}

{https://x.com/sirajnoorani/status/2007147910375584167}

{https://x.com/KayvanSabouri/status/2007147516429729987}