Ο ηλικιωμένος υπέστη εγκαύματα στα χέρια και το πρόσωπο από τη φωτιά.

Ένας ηλικιωμένος μεταφέρθηκε με εγκαύματα στο νοσοκομείο Λαμίας, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι του, ενώ καίρια ήταν η παρέμβαση των συγχωριανών του.

Λίγο μετά τις 12:00 της Παρασκευής, ένας κάτοικος του Δίκαστρου Μακρακώμης παρατήρησε ότι έβγαινε καπνός από μια μικρή μονοκατοικία κοντά στην πλατεία του χωριού. Ο άνδρας κάλεσε σε βοήθεια, ενώ κλήθηκε και η Πυροσβεστική.

Η φωτιά στο μικρό σπίτι πιθανότατα προκλήθηκε από ξυλόσομπα, ενώ ο ηλικιωμένος ήταν μέσα και προσπαθούσε να σβήσει τη φωτιά, σύμφωνα με το LamiaReport.

Οι συγχωριανοί του τον έβγαλαν από το σπίτι με εγκαύματα στα χέρια και στο πρόσωπο, ενώ προσπάθησαν να περιορίσουν τη φωτιά μέχρι να φτάσουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Το εσωτερικό του σπιτιού καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς από τη φωτιά, αλλά οι πολίτες και οι πυροσβέστες κατάφεραν να σώσουν διπλανή οικία, στην οποία είχε επεκταθεί η πυρκαγιά.