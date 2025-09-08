Games
Σχολεία: Η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται μάθημα και τα εργαλεία της OpenAI μπαίνουν επίσημα στις τάξεις

Σχολεία: Η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται μάθημα και τα εργαλεία της OpenAI μπαίνουν επίσημα στις τάξεις
Η «Εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης στα Σχολεία» προετοιμάζοντας τους μαθητές για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της ψηφιακής εποχής.

Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη το νέο πιλοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την «Εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης στα Σχολεία». Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο πρωθυπουργός ενώ υπεγράφη το Μνημόνιο Συνεργασίας «OpenAI for Greece» από την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, τον Πρόεδρο του Ιδρύματος Ωνάση Αντώνη Σ. Παπαδημητρίου και στελέχη της OpenAI.

Το πρόγραμμα, που ξεκινά πιλοτικά σε 20 Λύκεια της χώρας, αξιοποιεί την ειδική εκπαιδευτική πλατφόρμα ChatGPT Edu, προσφέροντας στους εκπαιδευτικούς εργαλεία σχεδιασμού μαθημάτων και υποστήριξης διοικητικών εργασιών, ενώ οι μαθητές θα έχουν πρόσβαση σε νέους τρόπους μάθησης, ξένες γλώσσες και ερευνητικές εργασίες.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τον μετασχηματιστικό ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση, σημειώνοντας ότι μπορεί να ελαφρύνει τους εκπαιδευτικούς από γραφειοκρατικά βάρη και να δώσει ώθηση στη δημιουργική διδασκαλία.

Από την πλευρά του, ο CEO της OpenAI Sam Altman ανέφερε ότι η χρήση του ChatGPT στην Ελλάδα έχει επταπλασιαστεί τον τελευταίο χρόνο, με το 60% των χρηστών να είναι κάτω των 35 ετών. Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου, χαρακτήρισε το πρόγραμμα «κομβική στιγμή για την εκπαιδευτική πολιτική της χώρας», επισημαίνοντας ότι συνδέεται με τη λειτουργία των πρώτων Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων.

Τεχνητή Νοημοσύνη: Σε ποια σχολεία θα μπει το μάθημα για πρώτη φορά φέτος

Η «Εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης στα Σχολεία» υλοποιείται με τη συνεργασία φορέων όπως ο οργανισμός The Tipping Point in Education και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Το πρόγραμμα στοχεύει να μετατρέψει τα σχολεία σε εργαστήρια καινοτομίας, προετοιμάζοντας τους μαθητές για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της ψηφιακής εποχής. Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν συμπεριλαμβάνουν 6 από τα Λύκεια των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων που ξεκινούν τη λειτουργία τους το νέο σχολικό έτος, καθώς και επιλεγμένα Πρότυπα και Πειραματικά.

Μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών θα αξιοποιηθεί μια ειδικά διαμορφωμένη για την εκπαιδευτική κοινότητα έκδοση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI, ChatGPT Edu. Η πλατφόρμα λειτουργεί σε ένα ασφαλές περιβάλλον, χωρίς διαφημίσεις, τηρώντας πλήρως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και παρέχοντας δυνατότητες διαχειριστικού ελέγχου στο Υπουργείο Παιδείας. Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν τα εργαλεία της OpenAI για τον σχεδιασµό και παράδοση µαθηµάτων, και την υποστήριξη διοικητικών εργασιών, ενώ οι µαθητές μέσα από ένα πρόγραμμα υπεύθυνης, ηθικής και αξιόπιστης τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία για εξατομικευμένη μάθηση, ανάπτυξη ιδεών, εκμάθηση ξένων γλωσσών και ερευνητικές εργασίες.

Η «Εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης στα Σχολεία» θα δώσει τη δυνατότητα σε καθηγητές και μαθητές να συμβάλουν ενεργά στον επαναπροσδιορισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μεταμορφώνοντας τα σχολεία τους σε εργαστήρια καινοτομίας και εφαρμογής της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση. Σε μια περίοδο ταχύτατων τεχνολογικών μετασχηματισμών, όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει σχεδόν κάθε πτυχή της καθημερινότητας, η εκπαίδευση διατηρεί και επαυξάνει τον ρόλο της ως θεμέλιο για την προσωπική ανάπτυξη και την ενεργή συμμετοχή του πολίτη στην κοινωνία. Με τη βαθιά πεποίθηση ότι η Παιδεία αποτελεί καταλύτη για ένα βιώσιμο και δίκαιο μέλλον, το Ίδρυμα Ωνάση συνεχίζει να λειτουργεί ως αρωγός για την Πολιτεία, ενισχύοντας πρωτοβουλίες που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και αντανακλούν τον κοινωφελή του χαρακτήρα.

