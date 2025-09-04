Σχολεία: Εδώ θα βλέπουν οι γονείς τις κοπάνες και τους βαθμούς των παιδιών

Η πλατφόρμα του σχολείου που «καρφώνει» στους γονείς τις κοπάνες των μαθητών.

Πρώτο κουδούνι στα σχολεία στις 11 Σεπτέμβρη με τους γονείς να έχουν και φέτος τη δυνατότητα να ενημερώνονται άμεσα με το πάτημα ενός κουμπιού για τις απουσίες, τις κοπάνες αλλά και τις βαθμολογίες των παιδιών τους.

Η ψηφιακή πλατφόρμα του e-parents που έχει δημιουργήσει το Υπουργείο Παιδείας θα τεθεί σε εφαρμογή και την νέα σχολική χρονιά δίνοντας στους γονείς τη δυνατότητα να ενημερώνονται ηλεκτρονικά και σε πραγματικό χρόνο για την πρόοδο και τη φοίτηση των παιδιών τους. Μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας, οι κηδεμόνες θα μπορούν να βλέπουν:

τις απουσίες (κοπάνες και δικαιολογημένες),

τους βαθμούς τριμήνων/τετραμήνων,

τις παρατηρήσεις των καθηγητών,

καθώς και ανακοινώσεις για το σχολείο.

Η υπηρεσία στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην άμεση συνεργασία γονιών – σχολείου, περιορίζοντας φαινόμενα «χαμένων απουσιών» ή ελλιπούς ενημέρωσης. Με αυτό τον τρόπο, κάθε απόπειρα κοπάνας θα γίνεται αμέσως γνωστή στους γονείς, ενώ οι ίδιοι θα έχουν καθαρή εικόνα για την επίδοση των παιδιών τους, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν τους ελέγχους στο τέλος του τριμήνου.

e-Parents: Βήμα βήμα η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι γονείς

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας η ηλεκτρονική εφαρμογή «e-Parents» είναι διαθέσιμη στο https://eschools.minedu.gov.gr/ και στις διαθέσιμες υπηρεσίες που περιλαμβάνονται είναι οι εξής: Ανακοινώσεις και Ειδοποιήσεις Σχολικής Μονάδας, Απουσίες Μαθητή, Βαθμολογίες Μαθητή.