Σε έλεγχο στην πλωτή γέφυρα της Λευκάδας.

Ένας 50χρονος πέθανε αφού κατάπιε πλαστική συσκευασία με ναρκωτικά, ενώ συνελήφθησαν ένας άνδρας και μία γυναίκα που επέβαιναν στο ίδιο όχημα, κατά τη διάρκεια ελέγχου στην πλωτή γέφυρα της Λευκάδας.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου που έκαναν αστυνομικοί σε όχημα στο οποίο επέβαιναν ένας 27χρονος, μία 42χρονη και ο 50χρονος, ο τελευταίος εμφάνισε αιφνίδια αδιαθεσία και κλήθηκε ασθενοφόρο. Ωστόσο, η κατάστασή του επιδεινώθηκε ραγδαία και μεταφέρθηκε με υπηρεσιακό όχημα της ΕΛ.ΑΣ. στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας.

Παρά τις προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης που έκαναν οι γιατροί, ο 50χρονος κατέληξε έπειτα από λίγη ώρα. Όπως διαπιστώθηκε, είχε καταπιεί πλαστική συσκευασία με ναρκωτικά, πιθανόν ηρωίνη, συνολικού μεικτού βάρους 8,3 γραμμαρίων.

Στελέχη της Λιμενικής Αρχής Λευκάδας συνέλαβαν τη 42χρονη και τον 27χρονο, για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Ο άνδρας κατηγορείται και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Στις έρευνες που έγιναν στα σπίτια των δύο συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- Στο σπίτι του 27χρονου μία αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με φύλλα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 3,55 γραμ. και τέσσερις μεταλλικοί τρίφτες.

- Στην οικία της 42χρονης, μία ζυγαριά ακριβείας με υπολείμματα κάνναβης και ηρωίνης και μία καρτέλα με εννέα χάπια με δραστική ουσία βενζοδιαζεπίνη.

Επίσης κατασχέθηκε ένα μαχαίρι το οποίο είχε στην κατοχή του ο 27χρονος και το Λιμεναρχείο Λευκάδας, που διενεργεί την προανάκριση, παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στον 50χρονο.