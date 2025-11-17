Ο αλλοδαπός οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ συνεχίζεται η προανάκριση με στόχο τον εντοπισμό συνεργών, διακινητών ή παραληπτών της ποσότητας.

Στη σύλληψη ενός 40χρονου αλλοδαπού, ο οποίος επιχείρησε να εισάγει κοκαΐνη στη χώρα μέσω του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», προχώρησαν χθες, Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων της ΕΛ.ΑΣ. για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών από αεροπορικές πύλες εισόδου της χώρας. Οι αρχές αξιοποίησαν πληροφορίες, στοιχεία που προέκυψαν από άλλες επιχειρησιακές ενέργειες, καθώς και διαδικασίες «profiling», με αποτέλεσμα να ταυτοποιήσουν έγκαιρα τον 40χρονο και να διακριβώσουν τη δράση του.

Πώς μετέφερε την κοκαΐνη

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς, ο οποίος είχε αφιχθεί από χώρα του εξωτερικού, μετέφερε 5 αυτοσχέδιες ωοειδείς συσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού μικτού βάρους 58 γραμμαρίων. Οι συσκευασίες αυτές ήταν επιμελώς κρυμμένες σε κοιλότητα του σώματός του, μέθοδος που εφαρμόζεται συχνά από διακινητές ναρκωτικών υψηλού ρίσκου.

Εκτός από τη ναρκωτική ουσία, στην κατοχή του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 200 ευρώ, πιθανότατα χρήματα συνδεόμενα με τη μεταφορά, ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο εξετάζεται από τις αρχές για τυχόν επαφές, διαδρομές και άλλες πληροφορίες χρήσιμες για την εξάρθρωση κυκλωμάτων

Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, ο 40χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για άλλα αδικήματα, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι ενδέχεται να αποτελεί κρίκο ευρύτερου δικτύου διακίνησης.