Κενά στα σχολεία: Ο Συνήγορος του Πολίτη πιέζει για αλλαγές στις κυρώσεις αναπληρωτών, το Υπουργείο κωφεύει

Ο Συνήγορος του Πολίτη δικαιώνει τους αναπληρωτές που παραιτούνται λόγω συνθηκών αλλά το Υπουργείο αδιαφορεί ενόσω τα κενά στα σχολεία αυξάνονται δραματικά.

Ο Συνήγορος του Πολίτη με φόντο τα κενά στα σχολεία άνοιξε τον φάκελο των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών που αναγκάζονται να μην αποδεχτούν την πρόσληψη ή να παραιτηθούν μετά την αποδοχή της, αναδεικνύοντας ένα θεσμικό πλαίσιο που τους επιβάλλει βαριές κυρώσεις χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές συνθήκες.

Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, σε κάθε τέτοια περίπτωση οι εκπαιδευτικοί τιμωρούνται με απαγόρευση διορισμού από 1 έως 3 σχολικά έτη, γεγονός που σημαίνει απώλεια πολύτιμων μορίων προϋπηρεσίας – ενός από τα βασικά κριτήρια για μελλοντικές προσλήψεις.

Ο Συνήγορος, μέσα από σχετικά έγγραφα προς τους τέως και νυν Υπουργούς Παιδείας (Δεκέμβριος 2024, Μάιος 2025), υπενθυμίζει ότι η παραίτηση ή η μη αποδοχή δεν γίνεται ελαφρά τη καρδία αλλά συχνά υπαγορεύεται από οικονομικούς, οικογενειακούς ή προσωπικούς λόγους, ακόμη και από περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Ενδεικτικά αναφέρονται περιπτώσεις αναπληρωτριών που αδυνατούσαν να αναλάβουν καθήκοντα για λόγους υγείας ή οικογενειακών υποχρεώσεων.

Η ανεξάρτητη αρχή ζητά επαναξιολόγηση ή ακόμη και κατάργηση των κυρώσεων, προτείνοντας παράλληλα συγκεκριμένα μέτρα που θα μπορούσαν να μειώσουν τα φαινόμενα παραιτήσεων:

ομαδοποίηση σχολικών μονάδων σε κοντινές αποστάσεις,

δημιουργία κατοικιών για εκπαιδευτικούς στα πρότυπα φοιτητικών εστιών,

χορήγηση επιδόματος στέγασης και μετακίνησης.

Παρά τις παρεμβάσεις, το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει μέχρι στιγμής ανταποκριθεί, αφήνοντας άλυτο ένα ζήτημα που αφορά άμεσα τη λειτουργία των σχολείων αλλά και την επαγγελματική αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών.

Δείτε την εισήγηση του Συνηγόρου του Πολίτη εδώ

