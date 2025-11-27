Καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αίτησης-δήλωσης περιοχών προτίμησης είναι η Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου.

Το Υπουργείο Παιδείας ενεργοποιεί ειδική πρόσκληση για τα μέλη ΕΕΠ κλάδου ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ28-Φυσιοθεραπευτών και ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών που είναι εγγεγραμμένα στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1΄ της 2ΕΑ/2025 και για τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής που έχουν ενταχθεί στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α΄ της προκήρυξης 2ΓΕ/2023 του ΑΣΕΠ σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254) όπως ισχύει και τους καλεί να υποβάλουν αίτηση μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr/) για πρόσληψη ως αναπληρωτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για το διδακτικό έτος 2025-2026 σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, γενικής εκπαίδευσης και ΚΕΔΑΣΥ σύμφωνα με το Παράρτημα: Διαθέσιμα Κενά της πρόσκλησης.

Περαιτέρω προϋποθέσεις συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία ορίζονται στην ανωτέρω πρόσκληση.

Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης-δήλωσης περιοχών προτίμησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ορίζεται από την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου έως και την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου.

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων είναι αναρτημένο σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών στην ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ