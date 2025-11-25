Οι θεολόγοι καταγγέλλουν ότι επιχειρείται να καλυφθούν τα κενά μέσω τρίτης ανάθεσης σε φιλολόγους.

Έντονη ανησυχία και διαμαρτυρία εκφράζει ο Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος «Καιρός» για την εικόνα που παρουσιάζει φέτος η κάλυψη των θεολόγων στα σχολεία της χώρας. Παρά τις τρεις φάσεις προσλήψεων αναπληρωτών, τα λειτουργικά κενά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση παραμένουν περίπου 240, ενώ στην τελευταία φάση καλύφθηκαν μόλις 17 θέσεις, αριθμός που θεωρείται εξαιρετικά χαμηλός σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες.

Την ίδια στιγμή, με πρόσφατη τροποποίηση στον ν. 4823/2021 (ν. 5224/2025), καταργούνται 200 οργανικές θέσεις θεολόγων, γεγονός που – σύμφωνα με τους εκπροσώπους του κλάδου – αποτελεί σαφή ένδειξη περαιτέρω υποβάθμισης της θρησκευτικής εκπαίδευσης.

Οι θεολόγοι κάνουν λόγο για χιλιάδες μαθητές που κινδυνεύουν να μη διδαχθούν καθόλου Θρησκευτικά από εκπαιδευτικό ειδικότητας, ενώ παράλληλα καταγγέλλουν ότι επιχειρείται να καλυφθούν τα κενά μέσω τρίτης ανάθεσης σε φιλολόγους.

Όπως σημειώνει ο πρόεδρος του Θεολογικού Συνδέσμου Πέτρος Παναγιωτόπουλος, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ «μια τέτοια πρακτική υποβαθμίζει αντικειμενικά τη σημασία και την ποιότητα του μαθήματος, το οποίο μετατρέπεται σε «μάθημα-πάρεργο» και όχι σε ουσιαστικό πεδίο θεολογικού και παιδαγωγικού διαλόγου. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι, σε ορισμένα σχολεία, καταφεύγουν σε ιδιότυπες «λύσεις», μετατρέποντας το μάθημα των Θρησκευτικών σε μονόωρο σε κάποιες τάξεις, με τον μοναδικό υπηρετούντα θεολόγο, προκειμένου να μη μείνουν οι μαθητές εντελώς χωρίς διδασκαλία του μαθήματος, πράγμα που υποβαθμίζει τόσο την εκπαιδευτική διαδικασία όσο και το ίδιο το μάθημα. Τα σχολεία δεν μπορούν να λειτουργούν με προχειρότητες και ημίμετρα. Οι εκπαιδευτικοί δεν είμαστε «πολυεργαλεία» για να καλύπτουμε κάθε ανάγκη και κάθε έλλειψη. Όταν ο ίδιος εκπαιδευτικός αναλαμβάνει, πέρα από το βασικό του αντικείμενο, και άλλα μαθήματα, το τίμημα το πληρώνει τελικά ο μαθητής, με υποβαθμισμένη ποιότητα διδασκαλίας.»

«Τα σχολεία δεν μπορούν να λειτουργούν με ημίμετρα και πρόχειρες λύσεις», υπογραμμίζουν, τονίζοντας ότι η υποβάθμιση δεν αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς, αλλά πρωτίστως το δικαίωμα των μαθητών σε ποιοτική εκπαίδευση. Παράλληλα, ο Σύνδεσμος επισημαίνει ότι ούτε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση υπάρχει επαρκής στελέχωση, καθώς στα δημοτικά σχολεία το μάθημα συχνά δεν διδάσκεται ή εξαρτάται από την προαίρεση του εκάστοτε δασκάλου.

Ο «Καιρός» καλεί την Υπουργό Παιδείας κ. Ζαχαράκη να επανεξετάσει τα κριτήρια των προσλήψεων και να προχωρήσει άμεσα στην κάλυψη όλων των κενών με θεολόγους, επισημαίνοντας ότι «ένα μάθημα Θρησκευτικών χωρίς τον ειδικό καθηγητή του είναι ένα λειψό μάθημα και τελικά ανενεργό».