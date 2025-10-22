«Όχι στις αντιπαιδαγωγικές συγχωνεύσεις τάξεων!», γονείς και εκπαιδευτικοί αντιδρούν στα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας και ζητάνε στελέχωση των κενών αντί για λύσεις «μπαλώματα».

Μετά τα εκκωφαντικά κενά στα σχολεία, το Υπουργείο Παιδείας επιστράτευσε τη λύση με τις συγχωνεύσεις τμημάτων για να εξορθολογίσει την κατάσταση και να περισώσει τις εκατοντάδες χαμένες ώρες μαθημάτων. Αποτέλεσμα αυτής της βεβιασμένης και αιφνιδιαστικής κίνησης όπως καταγγέλλουν οι γονείς είναι η δημιουργία τάξεων με 24 μαθητές, εκ των οποίων πολλοί έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, χωρίς επαρκή παράλληλη στήριξη.

Η έκρυθμη αυτή κατάσταση έχει δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα στην ήδη επιβαρυμένη σχολική κοινότητα με τους γονείς να αντιδρούν σθεναρά στα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας ζητώντας να αλλάξει άρδην η απόφαση των συγχωνεύσεων. Τουλάχιστον 15 τμήματα σε τουλάχιστον 12 σχολεία σε Εξάρχεια, Πατήσια, Δάφνη, Γαλάτσι, Ζωγράφου και άλλες περιοχές είναι αντιμέτωπα με την λαίλαπα των συγχωνεύσεων τάξεων. Σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινωθεί στην μαθητική κοινότητα θα είναι προγραμματισμένες προς υλοποίηση οι συγχωνεύσεις τμημάτων στο 15ο Δημοτικό Αθήνας η Ε’ και η ΣΤ’, στο 29ο Δημοτικό Αθήνας η ΣΤ’, στο 30ο Δημοτικό Αθήνας η Β’, στο 36ο Δημοτικό Αθήνας η Β’ και η Ε’, στο 6ο Δάφνης η Δ’, στο 9ο Δημοτικό Δάφνης η Γ’, στο 11ο Δημοτικό Γαλατσίου η Β’, στο 2ο Δημοτικό Δάφνης η Γ’, στο 41ο Δημοτικό Αθήνας η Γ’, στο 5ο Δημοτικό Ζωγράφου η ΣΤ’, στο 65ο Δημοτικό Αθήνας η ΣΤ’ και στο 109ο Δημοτικό Αθήνας η Δ’ και η ΣΤ’.

Χαρακτηριστική η δυναμική διαμαρτυρία των Ενώσεων Γονέων και Κηδεμόνων των περιοχών 2ης έως 7ης Δ.Κ. Δήμου Αθηναίων, Δήμου Καισαριανής, Βύρωνα και Γαλατσίου στη ΔΙΠΕ Α’ Αθήνας.

«Δεν πρόκειται να κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω!»

Σύσσωμοι γονείς και εκπαιδευτικοί διεκδικούν αναστολή των συγχωνεύσεων και συμπτύξεων τμημάτων σε τουλάχιστον 30 τμήματα από 12 σχολεία. Άμεση κάλυψη όλων των κενών θέσεων εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένων των παράλληλων στηρίξεων και των ειδικοτήτων. Διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των ολοήμερων προγραμμάτων, απορρίπτοντας κατηγορηματικά την πολιτικής «εξοικονόμησης πόρων» που επιστρατεύει το αρμόδιο Υπουργείο. Γονείς διαμηνύουν στο Dnews ότι ο αγώνας τους θα συνεχιστεί μέχρι τέλους με την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων να είναι μονόδρομος.

Όπως σημειώνουν δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το χάος που παρατηρείται ήδη από τον πρώτο μήνα λειτουργίας των σχολείων για την φετινή σχολική χρονιά. Εν μέσω σχολείων που κινδυνεύουν από συγχωνεύσεις, τεράστιων κενών σε εκπαιδευτικούς, ειδικότητες και παράλληλη στήριξη και με το ολοήμερο να υπολειτουργεί απαιτούνται λύσεις εδώ και τώρα.

Οι γονείς δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να κάνουν ούτε ένα βήμα πίσω και θα δυναμώσουν τον αγώνα τους έως ότου το Υπουργείο Παιδείας ανακαλέσει τις αποφάσεις για τις συγχωνεύσεις. «Ήρθε η ώρα να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, τα μορφωτικά τους δικαιώματα και το μέλλον τους» αναφέρουν οι Ενώσεις Γονέων.

«Όχι στις αντιπαιδαγωγικές συγχωνεύσεις τάξεων!»

Μητέρα μαθητή σε σχολείο της Δάφνης καταγγέλλει μέσω του Dnews ότι «παρά τα μεγάλα κενά σε εκπαιδευτικούς και την έλλειψη υποδομών, το Υπουργείο προχωρά σε συμπτύξεις με στόχο τα 25 παιδιά ανά τάξη, μια επιλογή που πλήττει την ποιότητα της διδασκαλίας και τη στήριξη που δικαιούται κάθε μαθητής. Επιμένουμε δυναμικά διεκδικώντας την άρση των συγχωνεύσεων».

Σε κοινή τους ανακοίνωση οι εκπαιδευτικοί σύλλογοι της Αθήνας σημειώνουν ότι «Εκτιμούμε ότι αυτά τα σχέδια εξελίσσονται μέσα στο γενικότερο περιβάλλον περικοπών υποβάθμισης και εμπορευματοποίησης της εκπαίδευσης, αποτελούν πολιτική επιλογή της Κυβέρνησης, και είναι απόρροια της πρωτοφανούς εικόνας με τα 700 ακάλυπτα κενά εκπαιδευτικών στην Α’ Αθήνας και την υποκριτική προσπάθεια να καλυφθούν αυτά με συμπτύξεις τμημάτων, διαγραφές μαθητών από το ολοήμερο, περικοπές στην παράλληλη στήριξη και την Ειδική Αγωγή.

Ειδικά για τις συμπτύξεις, τα σωματεία εκτιμούν πως οι συμπτύξεις τάξεων στο μέσον της χρονιάς είναι άλλος ένας τρόπος για την υποβάθμιση και διάλυση της δημόσιας εκπαίδευσης, ένα πλήγμα στα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας, ένα αντιπαιδαγωγικό μέτρο που αδιαφορεί για τα παιδιά και το εκπαιδευτικό έργο σε σχολεία με ευαίσθητο κοινωνικό περιβάλλον, μια ταξική επιλογή για τα παιδιά της εργαζόμενης πλειοψηφίας.

Όλες αυτές οι περικοπές συνδέονται άμεσα με την πολεμική οικονομία που θέλει τους εργαζόμενους με σκυμμένο το κεφάλι και που περικόπτει από μισθούς, συντάξεις, υγεία και παιδεία για να διαθέτει δις ευρώ σε πολεμικούς εξοπλισμούς και πολεμικές συγκρούσεις.»

Ξεσπά ο πρόεδρος της ΔΟΕ κατά του ΥΠΑΙΘΑ: «Αφήστε μας να κάνουμε τη δουλειά μας»

Οι εκπαιδευτικοί στηρίζουν τον αγώνα των γονέων, αντιδρούν στις συγχωνεύσεις και στα πρωτοφανή κενά στα σχολεία και ζητούν από το ΥΠΑΙΘΑ να αναλάβει τις ευθύνες του και να περισώσει την χαμένη τιμή της εκπαίδευσης που κλυδωνίζεται από τις αποφάσεις της ηγεσίας του υπουργείου.

Ο πρόεδρος της ΔΟΕ Σπύρος Μαρίνης σημειώνει χαρακτηριστικά ότι «Ως εδώ! Η κυβέρνηση και το ΥΠΑΙΘΑ, στην αρχή, στοχοποίησαν τους εκπαιδευτικούς που πήραν νόμιμη άδεια ανατροφής, ρίχνοντάς τους την ευθύνη για τα κενά στα σχολεία. Αφού κατάλαβαν πως δεν εξαπατούν κανέναν με τέτοια φθηνά κόλπα, αποφάσισαν —με παράνομες ενέργειες και εγκυκλίους— να βάλουν λουκέτα στα ολοήμερα. Όταν όμως ξεσήκωσαν κύμα αντιδράσεων από όλη την κοινωνία, προχώρησαν σε αυτό που εξαρχής είχαν σχεδιάσει: να κλείσουν τμήματα και να βάλουν λουκέτο στα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας.

Το κύμα των αντιδράσεων σε όλη την Ελλάδα ενάντια στο κλείσιμο τμημάτων εν μέσω σχολικής χρονιάς φουντώνει — και δε θα σταματήσει ούτε με ΜΑΤ, ούτε με καταστολή, ούτε με συκοφαντίες. Τα παιδιά μας δεν είναι αριθμοί, η μόρφωση δεν είναι εμπόρευμα, και οι εκπαιδευτικοί δεν είμαστε λογιστές. Επιτέλους, αφήστε μας να κάνουμε τη δουλειά μας, να επιτελέσουμε το παιδαγωγικό μας έργο, να ανασάνουμε μέσα στα σχολεία. Ως εδώ!»