«Λίγη υπομονή ακόμη» ζητά το Υπουργείο Παιδείας για τα κενά στα σχολεία με την τρίτη φάση προσλήψεων να είναι στα σκαριά.

Παρά τους «πανηγυρισμούς» του Υπουργείου Παιδείας για τους 47.624 διορισμούς από το 2020 μέχρι σήμερα, η πραγματικότητα με τα κενά στα σχολεία παραμένει αποκαλυπτικά χαοτική. Χιλιάδες κενά συνεχίζουν να στοιχειώνουν την καθημερινότητα των μαθητών με το Υπουργείο να μεταθέτει τις ευθύνες στους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς που αμέσως μετά τον διορισμό τους πήραν τις άδειες που δικαιούνται. Από τους 9882 διορισθέντες τον Αύγουστο οι 2.065 ζήτησαν και έλαβαν τις θεσμοθετημένες άδειες (ανατροφής τέκνων, επαπειλούμενης κύησης, λοχείας, κλπ) γεγονός που σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘΑ μεταφράζεται σε 46% στα Δωδεκάνησα και 41% στις Κυκλάδες με τα αντίστοιχα κενά

Το αποτέλεσμα; Τάξεις χωρίς δάσκαλο ή καθηγητή, χαμένες ώρες μαθημάτων και μαθητές που βλέπουν την εκπαίδευση ως ένα… success story στα χαρτιά. Η πρόσληψη αναπληρωτών, παρά τις τρεις φάσεις και τις επιπλέον 284 προσλήψεις του Οκτωβρίου, δεν επαρκεί για να καλύψει τα λειτουργικά κενά. Τα 191.746 εκπαιδευτικά στελέχη σε 13.350 σχολικές μονάδες, εκ των οποίων το 14,7% είναι αναπληρωτές, δεν επαρκούν για να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία της σχολικής χρονιάς για 1.309.831 μαθητές.

Το Υπουργείο Παιδείας μπορεί να πανηγυρίζει για αριθμούς και στατιστικές, αλλά οι μαθητές και γονείς βιώνουν καθημερινά την αδυναμία σχεδιασμού και διαχείρισης. Οι «διορισμοί ρεκόρ» δεν μεταφράζονται σε τάξεις γεμάτες δάσκαλους, αλλά σε ηχηρά κενά με χιλάδες χαμένες ώρες μαθημάτων και την σχολική πραγματικότητα στην δινή της υποστελέχωσης. Από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ τονίζεται ο αγώνας δρόμου και οι συντονισμένες εντατικές προσπάθειες να επιλυθούν τα κενά σε όλες τις βαθμίδες γεγονός που φέρνει το δημόσιο σχολείο σε κατάσταση πίεσης και αβεβαιότητας.

Από τον Απρίλιο του 2025 είχαν εκτιμηθεί περίπου 48.000 αναπληρωτές, με επιπλέον 6.000 κενά σε σχέση με το προηγούμενο σχολικό έτος, κυρίως λόγω Ειδικών Σχολείων, νέων Τμημάτων Ένταξης και αυξημένων αναγκών Παράλληλης Στήριξης. Παρά τις τρεις φάσεις προσλήψεων αναπληρωτών και την επιπλέον χρηματοδότηση 200 εκατ. € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, πολλά κενά καλύφθηκαν με καθυστέρηση ή τμηματικά, ενώ νέες ανάγκες προέκυψαν από μη-αναλήψεις ή παραιτήσεις. Ειδικά στην Ειδική Αγωγή, η αναντιστοιχία ανάμεσα σε ανάγκες και διαθέσιμο προσωπικό παραμένει σημαντική σημειώνει το ΥΠΑΙΘΑ. Η τρίτη φάση προσλήψεων, που εκτιμάται να ολοκληρωθεί στα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου, θα καλύψει τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά, όμως η καθυστέρηση και η πολυπλοκότητα των διαδικασιών αποδεικνύουν ότι τα κενά δεν είναι θέμα αριθμών, αλλά σχεδιασμού και διαχείρισης.

Οι χαμένες ώρες μαθημάτων και η ανασφάλεια στις σχολικές τάξεις αποκαλύπτουν την αδυναμία του συστήματος να ανταποκριθεί στην πρόκληση της πραγματικής διαχείριση της εκπαίδευσης. Ήρθε η ώρα οι αριθμοί να αντικατασταθούν από ουσιαστική λειτουργία σχολείων και πραγματική παρουσία εκπαιδευτικών στις τάξεις. Μέχρι τότε, οι πανηγυρισμοί παραμένουν κενό γράμμα μπροστά στη σκληρή καθημερινότητα των μαθητών. Ας ελπίσουμε το φετινό πάθημα να γίνει μάθημα για τις επόμενες σχολικές χρονιές ώστε η έγκαιρη και ολοκληρωμένη κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών να τηρείται στο ακέραιο ώστε να μην «βουλιάζουν» οι τάξεις υπό το βάρος των χαμένων ωρών και να μην διακατέχεται το εκπαιδευτικό προσωπικό από αβεβαιότητα. Οι καλές προθέσεις, η αυξημένη χρηματοδότηση και οι αριθμοί ρεκόρ στους διορισμούς χάνουν την λάμψη τους όταν οι τάξεις μένουν κενές από εκπαιδευτικό.

Η δέσμευση Ζαχαράκη και οι εξηγήσεις για το φετινό χάος με την υποστελέχωση

Σε ραδιοφωνικές της δηλώσεις στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΑ η υπουργός εξήγησε ότι «έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε πραγματική εξάντληση του ωραρίου σε όλους τους εκπαιδευτικούς, να καλύψουμε πιο γρήγορα τις ανάγκες ανθρώπων που πιθανότατα να μην ανέλαβαν υπηρεσία είτε διορισμένοι, εννοώ με τους διορισμούς που κάναμε το καλοκαίρι γιατί δεν ήταν και λίγοι, ήταν 10.000 διορισμοί σε πολλές ειδικότητες και στους αναπληρωτές που ήδη αυτή τη στιγμή ξεπερνούν τους τους 32.000 και να μπορέσουμε το γρηγορότερο δυνατό μέσα στο μήνα να καλύψουμε και αυτές τις ανάγκες» ανέφερε.

«Θα προχωρήσουμε σε τρίτη φάση αναπληρωτών. Δεν είναι εύκολο, διεκδικούμε τις πιστώσεις, είναι κάτι το οποίο γίνεται σε συνεργασία και με τα συναρμόδια υπουργεία, καθώς είναι μια άσκηση η οποία πρέπει να γίνει. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι απλό. Εγώ θα ‘θελα κάποια μέρα μάλιστα να παρουσιάσω και όλο αυτό, το τι σημαίνει κάλυψη των κενών σε όλη την Ελλάδα, σε μια χώρα η οποία ενώ έχει δημογραφικό ζήτημα, υπάρχουν ολιγομελή τμήματα, υπάρχουν τμήματα τα οποία εγκρίνουμε μέσα στη χρονιά μικρών τμημάτων σε όλη την Ελλάδα που καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί πολλαπλές ανάγκες πανελλαδικά. Όμως ο δάσκαλος είναι εκεί. Άρα και εμείς πρέπει να κάνουμε μια πολύ αξιόπιστη, πολύ χρηστή διαχείριση των πιστώσεων, έτσι ώστε να αποδίδονται πραγματικά εκεί που υπάρχει αντικειμενική ανάγκη. Το θέμα των κενών είναι το ξέρετε, διαχρονικό και δομικό και έχει να κάνει και με το θέμα των πιστώσεων.»