Η νεότερη ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ γαι τους κλειστους δρόμου ςλόγω της κακοκαιρίας Byron.

Η έλευση της κακοκαιρίας Byron πλήττει έντονα από το απόγευμα της Πέμπτης την Αττική προκαλώντας σωρεία προβλημάτων στις μετακινήσεις σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, διακόπηκε αργά το βράδυ για μία ακόμα φορά η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιώς από το ύψος της οδού Χαμοστέρνας έως την οδό Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα.

Την ίδια ώρα κλειστή παραμένει στην περιοχή της Μάνδρας, η οδός Αγίας Αικατερίνης, στο ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, λόγω υπερχείλισης ρέματος. Επίσης, συνεχίζει να ισχύει η διακοπή της κυκλοφορίας, επίσης λόγω υπερχείλισης ρέματος, της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου - Σχίνου από το ύψος της Μαυρολίμνης έως το ρέμα Ντουράκου.

Προβλήματα υπάρχουν και στα Σπάτα, όπου έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της λεωφόρου Μαραθώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

