Σύμφωνα με την αστυνομία για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς συνελήφθη ένας ύποπτος.

Νεκρός είναι ένας αστυνομικός μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε στο Γουίλμινγκτον του Ντέλαγουερ.

«Επιβεβαιώνεται πως ένας αστυνομικός του Ντέλαγουερ σκοτώθηκε στο περιστατικό. Εξακολουθούμε να ερευνούμε για άλλους τραυματισμούς», ανέφερε το μήνυμα της αρμόδιας αστυνομικής διεύθυνσης στο Χ.

Στο ίδιο μήνυμα η αστυνομία καλούσε τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή έως ότου ολοκληρωθεί η επιχείρηση των δυνάμεων ασφαλείας.

Οι αρχές του Ντέλαγουερ ανακοίνωσαν ακόμα ότι συνέλαβαν έναν ύποπτο για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς. Νωρίτερα είχε ενημερώσει για επεισόδιο με ένοπλο στο κτίριο όπου στεγάζεται η Διεύθυνση Τροχαίας στο Γουίλμινγκτον, γύρω 21:00 ώρα Ελλάδας.

Λίγη ώρα αργότερα, ανακοίνωσε πως δεν υπάρχει πλέον απειλή και ότι ένας ύποπτος συνελήφθη.

