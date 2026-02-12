Ο διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο άνοιξε και θα διαρκέσει εννέα μήνες με στόχο μετά τα τέλη Νοεμβρίου να έχει διαμορφωθεί η τελική πρόταση για το νέο Λύκειο.

Η βουλευτής Ιωαννίνων της Νέας Αριστεράς, Μερόπη Τζούφη, άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, με αφορμή τη συζήτηση για το Εθνικό Απολυτήριο και τη νέα αρχιτεκτονική του Λυκείου. Όπως υποστήριξε, ο διάλογος εμφανίζεται ως «ανοιχτός», ωστόσο όπως είπε στην πράξη διαμορφώνεται ως τετελεσμένος, χωρίς να έχει παρουσιαστεί επίσημο και ολοκληρωμένο σχέδιο.

Το διακύβευμα του Εθνικού Απολυτηρίου: Δημόσιο σχολείο ή σύστημα πολλαπλών ταχυτήτων;

Η κα Τζούφη επισήμανε ότι η συζήτηση για το Εθνικό Απολυτήριο δεν αποτελεί μια ουδέτερη τεχνική μεταρρύθμιση, αλλά μια βαθιά πολιτική επιλογή που αγγίζει τον πυρήνα του κοινωνικού ρόλου της εκπαίδευσης. «Το ερώτημα δεν είναι απλώς πώς θα διαμορφωθεί το απολυτήριο, αλλά ποιο σχολείο θέλουμε, ποια γνώση θεωρούμε κοινωνικά χρήσιμη και ποια παιδιά θα έχουν πραγματικά πρόσβαση στο μέλλον της χώρας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να μιλά για «νέα αρχιτεκτονική» του Λυκείου, χωρίς να λογοδοτεί για το αποτύπωμα της εκπαιδευτικής πολιτικής από το 2019 έως σήμερα. Όπως σημείωσε, η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από επιλογές που –κατά την ίδια– επιβάρυναν το δημόσιο σχολείο και το δημόσιο πανεπιστήμιο, εντείνοντας τις ανισότητες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην έλλειψη θεσμικής διαφάνειας, τονίζοντας ότι, ενώ δηλώνεται πως δεν υπάρχουν προειλημμένες αποφάσεις, πληθαίνουν τα δημοσιεύματα και οι δημόσιες τοποθετήσεις που παρουσιάζουν το Εθνικό Απολυτήριο ως ολοκληρωμένο σχέδιο, χωρίς να έχει δοθεί επίσημο γραπτό κείμενο προς συζήτηση.

Στο ίδιο πλαίσιο, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι διατηρεί και ενισχύει ρυθμίσεις όπως η Τράπεζα Θεμάτων και η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), ενώ δεν καταργεί τις Πανελλήνιες. Όπως υποστήριξε, η ταυτόχρονη προώθηση «παράλληλων διαδρομών» διαφοροποιημένης αξίας –όπως το International Baccalaureate– δημιουργεί ένα σύστημα πολλαπλών ταχυτήτων, χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστική συζήτηση για τη χρηματοδότηση, τη στελέχωση και τη δημοκρατική λειτουργία των σχολείων.

{https://www.youtube.com/watch?v=crAkPcmcqCw}

ΕΒΕ και επιπτώσεις στα περιφερειακά ΑΕΙ

Ιδιαίτερη κριτική άσκησε στην Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, χαρακτηρίζοντάς την «μηχανισμό αποκλεισμού». Σύμφωνα με την κ. Τζούφη, η εφαρμογή της δεν βελτίωσε την ποιότητα των σπουδών, αλλά οδήγησε σε δραστική μείωση εισακτέων, κυρίως σε περιφερειακά τμήματα, δημιουργώντας συνθήκες ακαδημαϊκής και οικονομικής ασφυξίας και κίνδυνο απαξίωσης.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο περιορισμός της πρόσβασης στο δημόσιο πανεπιστήμιο δεν μειώνει τη ζήτηση για σπουδές, αλλά τη μετατοπίζει προς ιδιωτικά κολέγια και ΙΕΚ. Όπως είπε, πρόκειται για στρατηγική που ενισχύει την ιδιωτικοποίηση της μεταλυκειακής εκπαίδευσης και συρρικνώνει τον δημόσιο χώρο.

Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς αναφέρθηκε και στις συνθήκες λειτουργίας των σχολείων, κάνοντας λόγο για δομικά κενά, αναπληρωτές σε διαρκή μετακίνηση και ελλείψεις στην ειδική αγωγή, την ενισχυτική διδασκαλία και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Ταυτόχρονα, σημείωσε ότι οι εκπαιδευτικοί παραμένουν μισθολογικά καθηλωμένοι, υπό καθεστώς διοικητικής πίεσης, με μια αξιολόγηση που –κατά την ίδια– λειτουργεί περισσότερο ως πειθαρχικός μηχανισμός παρά ως εργαλείο βελτίωσης.

«Δεν θα δώσουμε λευκή επιταγή σε έναν διάλογο που οδηγεί σε προαποφασισμένα συμπεράσματα, ούτε θα νομιμοποιήσουμε ένα Εθνικό Απολυτήριο που λειτουργεί ως νέος ταξικός φραγμός», κατέληξε η κ. Τζούφη. «Η εκπαίδευση είναι κοινωνικό δικαίωμα. Το σχολείο είναι δημόσιο αγαθό και το μέλλον των παιδιών δεν μπορεί να εξαρτάται από το εισόδημα, τον τόπο κατοικίας ή την πρόσβαση σε ιδιωτικούς μηχανισμούς στήριξης».