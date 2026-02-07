«Παγώνουν» μέχρι νεοτέρας τα σχέδια για κατάργηση των Πανελληνίων με την Σοφία Ζαχαράκη να διαψεύδει την σεναριολογία και για την ΕΒΕ.

Την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινά και επίσημα ο Εθνικός Διάλογος για την αναδιαμόρφωση του Λυκείου με αιχμή του δόρατος το Εθνικό Απολυτήριο, που ευαγγελίζεται ότι θα φέρει μια νέα πνοή στην σχολική ζωή των μαθητών στην τελευταία εκπαιδευτική βαθμίδα.

Σύμφωνα με τα όσα παρουσιάστηκαν από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας αναφορικά με την αρχιτεκτονική της μεταρρύθμισης για το νέο Λύκειο, το Εθνικό Απολυτήριο φιλοδοξεί να αλλάξει τη δομή και τον ρόλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προς ένα πιο «ολιστικό» μοντέλο μάθησης. Δεν πρόκειται απλώς για αλλαγές στις εξετάσεις, αλλά για έναν συνολικότερο σχεδιασμό που δομείται σε αξιολόγηση σε όλες τις τάξεις του Λυκείου, συνδυασμό εσωτερικών και εξωτερικών κριτηρίων και ενίσχυση των δεξιοτήτων των μαθητών πέρα από τη στενή εξεταστική ύλη. Σε αυτό το πλαίσιο εισάγονται δύο κρατικά πιστοποιητικά δεξιοτήτων (γλωσσομάθειας και πληροφορικής) που θα συνδέονται με το απολυτήριο και θα έχουν αναγνωρισμένη αξία στην αγορά εργασίας.

Όπως ξεκαθάρισε η υπουργός Παιδείας οι Πανελλήνιες ούτε επηρεάζονται ούτε καταργούνται από τον προγραμματισμό για τον Εθνικό Απολυτήριο. Ειδικότερα με τον πλέον δηλωτικό τρόπο τόνισε ότι «δεν καταργούνται οι Πανελλήνιες μέχρι να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα σύστημα εξίσου αξιόπιστο, διαφανές και δίκαιο, που θα αντικαταστήσει αυτό που έχουμε». Βέβαια, παράλληλα με τις επίσημες ανακοινώσεις για το σχεδιασμό του Εθνικού Απολυτηρίου «φούντωσαν» και τα σενάρια περί κατάργησης της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ).

Τι είναι η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Η ΕΒΕ έχει θεσπιστεί τα τελευταία χρόνια ως προϋπόθεση για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω Πανελληνίων. Ουσιαστικά, κάθε τμήμα καθορίζει έναν κατώτατο βαθμό εισαγωγής, κάτω από τον οποίο οι υποψήφιοι, ακόμα κι αν έχουν συγκεντρώσει μοριοδότηση από την επίδοσή τους, δεν μπορούν να εισαχθούν σε αυτό. Η ΕΒΕ θεσπίστηκε για να εξασφαλίζει ότι οι ίδιοι οι υποψήφιοι που μπαίνουν στα πανεπιστήμια διαθέτουν ελάχιστες γνώσεις και ικανότητες σύμφωνα με τα ακαδημαϊκά πρότυπα κάθε σχολής. Από την εφαρμογή της έχει προκαλέσει αντιδράσεις, ειδικά τις χρονιές με δύσκολα θέματα στις Πανελλήνιες, αφού δεν ήταν λίγοι οι υποψήφιοι που, παρά τις προσπάθειές τους, δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν το όριο εισαγωγής σε κάποια σχολή.

Η ΕΒΕ στο «μικροσκόπιο»: Η αλήθεια πίσω από τα σενάρια κατάργησης

Η Σοφία Ζαχαράκη απάντησε και για αυτό το ενδεχόμενο βάζοντας τέλος σε σενάρια και παρερμηνείες γύρω από την κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής και τονίζοντας ότι η ΕΒΕ παραμένει ως κυρίαρχη παράμετρος στο υφιστάμενο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ. Πηγές του Υπουργείου Παιδείας ανέφεραν στο Dnews ότι η κυρίαρχη συζήτηση που πρέπει να απασχολήσει την εκπαιδευτική κοινότητα δεν είναι η κατάργηση της ΕΒΕ αλλά πώς θα συνδεθεί καλύτερα και αποτελεσματικότερα η αξιολόγηση του μαθητή στο Λύκειο με την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σε κάθε περίπτωση η κατάργηση της ΕΒΕ δεν εξετάζεται επί του παρόντος καθώς οι αλλαγές που συζητούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Απολυτηρίου αφορούν περισσότερο τη φιλοσοφία και τη δομή της βαθμίδας πριν από την εισαγωγή στα ΑΕΙ.