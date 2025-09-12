Όλα δείχνουν κλειστά σχολεία την 1η Οκτώβρη

Οι εκπαιδευτικοί ετοιμάζονται για κλειστά σχολεία την 1η Οκτώβρη καθώς όπως όλα δείχνουν θα συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία που έχει ήδη ανακοινωθεί.

Η σχολική χρονιά ξεκίνησε με τους μαθητές να μπαίνουν στις τάξεις για τα πρώτα μαθήματα μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Όμως η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τις ελλείψεις εκπαιδευτικών προιωνίζει την πρώτη απεργία στην εκπαίδευση με κλειστά σχολεία δύο εβδομάδες μετά τον αγιασμό.

Παρά τους διορισμούς 9.816 εκπαιδευτικών και τις προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών στην α φάση το πρόβλημα με τους εκπαιδευτικούς αποτελεί ανοιχτή πληγή αν και όπως καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες είχαν εγκαίρως ενημερώσει το Υπουργείο για τις ελλείψεις που καταγράφονται.

Κλειστά σχολεία: Οι εκπαιδευτικοί ετοιμάζονται για απεργία την 1η Οκτώβρη

Όπως όλα δείχνουν οι εκπαιδευτικοί ετοιμάζονται να εκφράσουν την δυσαρέσκεια τους για τα προβλήματα που καταγράφονται στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας από το πρώτο κιόλας κουδούνι και να στείλουν ηχηρό μήνυμα στο Υπουργείο Παιδείας να εισακουστούν τα αιτήματά τους. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Dnews δάσκαλοι, νηπιαγωγοί και καθηγητές θα συμμετάσχουν δυναμικά στην απεργία της 1ης Οκτωβρίου που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ στο νέο εργατικό νομοσχέδιο και την εισοδηματική πολιτική της κυβέρνησης.

Η ΓΣΕΕ, ζητά την απόσυρση του Σχεδίου Νόμου του υπουργείου Εργασίας που επιβάλει μεταξύ άλλων 13ωρο εργασίας και στον ίδιο εργοδότη και παράλληλα διεκδικεί:

α) Συλλογικές συμβάσεις για όλους

β) Μείωση χρόνου εργασίας στις 37,5 ώρες την εβδομάδα

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει επίσημες ανακοινώσεις από ΔΟΕ και ΟΛΜΕ όμως αναμένεται η συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων της ΑΔΕΔΥ που θα δώσει το στίγμα για το τι πράξουν και οι εκπαιδευτικοί την 1η Οκτώβρη. Όλα τα δεδομένα δείχνουν ότι θα συμμετάσχει και η ΑΔΕΔΥ στην 24ωρη απεργία οπότε και οι εκπαιδευτικοί θα αφήσουν τις τάξεις και την Τετάρτη 1η Οκτώβρη θα κατέβουν στους δρόμους για να διαδηλώσουν για το εργασιακό αλλά και τα κλαδικά προβλήματα.

Χαρακτηριστικό το σχόλιο της Αγωνιστικής Συσπείρωσης Εκπαιδευτικών «τις επόμενες μέρες οργανωνόμαστε για την επιτυχία της πανεργατικής απεργίας την 1η Οκτωβρίου»

Αυτό που πρέπει να διευκρινιστεί είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν τίθεται θέμα για οριζόντιο λουκέτο στις σχολικές μονάδες σε όλη την χώρα ανήμερα της 1ης Οκτώβρη. Οι μαθητές καλούνται να πάνε υποχρεωτικά στις τάξεις σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα ενώ θα τηρηθεί και απουσιολόγιο. Όπως σε κάθε απεργία έτσι και σε αυτή όταν ανακοινωθεί επίσημα από την ΑΔΕΔΥ και συνεχεία από ΔΟΕ και ΟΛΜΕ είναι στην διακριτική ευχέρεια των εκπαιδευτικών αν θα συμμετάσχουν.

Ειδικά για τα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία είθισται οι εκπαιδευτικοί να ειδοποιούν τους γονείς για την πρόθεσή τους να απεργήσουν ώστε να διευθετηθεί ποιος θα κρατήσει τα παιδιά στο σπίτι, όμως έγκειται καθαρά στην διάθεση του εκπαιδευτικού και δεν είναι υποχρεωτικό. Αξίζει επίσης οι γονείς να έχουν κατά νου ότι μπορεί να γίνουν κανονικά τα μαθήματα της τάξης του παιδιού εφόσον δεν απεργεί ο δάσκαλος όμως δεν αποκλείεται ενώ το πρωί γίνουν μαθήματα, να απεργήσει ο δάσκαλος που έχει αναλάβει το ολοήμερο με αποτέλεσμα να μην λειτουργήσει αυτό το πρόγραμμα. Σε αυτή την περίπτωση καλό θα είναι να ρωτήσετε τον υπεύθυνο του ολοήμερου σε Νηπιαγωγείο και Δημοτικό για το τι προτίθεται να πράξει την μέρα της απεργίας. Στα Γυμνάσια και Λύκεια ισχύουν τα ίδια. Στις ώρες των καθηγητών που απεργούν οι μαθητές έχουν κενό και σε περιπτώσεις διαδοχικών συνεχόμενων κενών οι μαθητές σχολάνε νωρίτερα.